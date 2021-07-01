Обзор Dr.Bei GF3. Портативный ирригатор

Уход за полостью рта является одной из самых важных составляющей профилактики заболеваний зубов и десен. Чаще всего ограничиваются только чисткой зубов с помощью щетки, но важно уделять внимание и деснам, для этого есть специальный тип устройств – ирригаторы. Как пример, тестируемый сегодня Dr.Bei GF3 выполнен в портативном формате и его можно будет брать с собой в поездки.

Dr.Bei GF3

Приобрести его можно в официальном магазине на Aliexpress. Есть несколько вариантов комплектации в зависимости от количества насадок в комплекте. Отдельно отметим возможность установки насадок для чистки языка.

Комплектация

Упакована в коробку со светлым оформлением. На лицевой стороне изображение ирригатора в сборе. С обратной стороны описаны основные особенности.

Dr.Bei GF3

Комплект включает USB-кабель насадку, тряпичный чехол, основной блок и руководство пользователя.

Dr.Bei GF3 обзор

Лучшая цена Dr.Bei GF3

Внешний вид

Для экономии места и упрощения транспортировки реализована телескопическая конструкция. В собранном состоянии поместится и в дамской сумке.

Dr.Bei GF3

Основание выполнено из полупрозрачного пластика. Это емкость в которую будет заливаться жидкость.

Dr.Bei GF3

В ней же находится подруженная трубка подачи воды на помпу. На внутренней стороне стакана выступ, ограничивающий высоту поднятия. Максимальная емкость 180 мл.

Dr.Bei GF3

Залив воды в Dr.Bei GF3 проходит через заглушку на крышке. Ее периметр уплотнен силиконовым чехлом.

Dr.Bei GF3

Рядом отверстие для установки насадки. В базовом комплекте идет только одна насадка. Приобрести их можно будет и отдельно.

Dr.Bei GF3

Есть механический фиксатор для дополнительной фиксации насадки. Кнопка на боковой грани.

Dr.Bei GF3

На боковой грани кнопка включения и индикатор заряда батареи. Кнопка остается недоступной в собранном состоянии, предотвращая случайное нажатие при ношении в сумке.

Dr.Bei GF3

Оснащен встроенным аккумулятором с емкостью 1000 мАч. Зарядка проходит через microUSB. Разъем скрывается под заглушкой.

Dr.Bei GF3

Ее важно не забывать закрывать для сохранения защиты от воды. Сам корпус защищен, соответствуя требования класса IPX7.

Тесты

Принцип работы ирригатора прост. Первым шагом снимается заглушка на крышке, далее поднимаем крышку для освобождения стакана. После этого можно заливать воду. Оптимально использовать фильтрованную воду. Можно добавлять специальные растворы для дополнительного ухода или лечения.

Dr.Bei GF3

Насадка, устанавливаемая в Dr.Bei GF3 может вращаться на 360 градусов. Форма корпуса удобна для хвата. Последовательным нажатием на кнопку можно выбирать мощность. Максимальная до 1200 импульсов в минуту.

Dr.Bei GF3

Направленная струя попадая на поверхность зубов или в межзубные промежутки выбивает мягкие и твердые загрязнения. Оказывается положительное влияние на десны, оказывая еще и массажирующий эффект, улучшая кровообращение.

Dr.Bei GF3

Отдельно отметим возможность использовать с брекетными системами, но после консультации со своим ортодонтом. За счет направленной струи можно убирать загрязнения с замков и участков, которые недоступны для обычных щеток.

Объем в 180 мл оптимален для проведения процедуры. Отсутствует привязка кабелем к розетке, можно брать с собой в поездки или использовать в ванных комнатах без розеток. Длительность одной процедуры в районе 1 минуты. Есть три режима:
  • очистка – сильная струя для глубокой очистки,
  • мягкая очистка – для начального пользования ирригатором,
  • спа-режим – массаж десен и укрепление для решения вопроса кровоточивости.
На восстановление заряда уходит около часа. По зарядке хватает примерно на 1-1.5 недели проведения процедуры чистка минимум два раза в день. Между процедурами хранить насадку можно будет в нише под крышкой (пробкой), а самое устройство в комплектном чехле.

Итоги

Использование ирригатора выступает хорошей профилактикой заболеваний полости рта, улучшая состояние десен и повышая качество проводимой гигиеной полости рта. Dr.Bei GF3 интересен портативным форматом исполнения, им удобно пользоваться как дома, так и вне его. Компактные габариты и телескопическая конструкция, простой способ зарядки, возможность докупить насадки для членов семьи, несколько режимов работы.
Лучшая цена Dr.Bei GF3
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