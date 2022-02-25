Обзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafe

Одно из нововведений смартфонов семейства iPhone 12 стало внедрение технологии MagSafe. Суть ее заключается в размещении зоны с магнитным замком на крышке смартфона в районе расположения зоны беспроводной зарядки. Она выполняет сразу ряд задач, среди которых оптимально позиционирование зарядного устройства на крышке, а также возможность использования совместимых аксессуаров. Эта технология получила свое развитие и в iPhone 13, увеличив силу фиксации.

Комплектация

Тестируемый сегодня автомобильный держатель Dunobil Fix Magnet использует эту особенность конструкции смартфонов, обеспечивая удобную и надежную эксплуатацию в автомобиле. На фоне аксессуаров от самой Apple с высокой стоимостью, изучаемое устройство можно приобрести за 2490 рублей.

Упакован в компактную коробку с изображением и данными по ключевым особенностям. Комплект включает USB-C кабель, держатель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Dunobil Fix Magnet обзор

Внешний вид

Поставляется в разобранном виде. Состоит конструкция из зарядного элемента и крепежа.

Для соединения используется шарнир и накатанная гайка. Такое исполнение дает возможность установить требуемый угол наклона и положение.

Общие габариты в собранном состоянии у этого автомобильного держателя компактные. Внешний вид аккуратный.

Диаметр основной части корпуса соответствует исполнению зоны MagSafe на крышке смартфона.

Рабочая поверхность выполнена из закаленного стекла. Оно не собирает царапины и не повреждает корпус смартфона при эксплуатации без чехла.

По центру нанесен логотип Qi. Каркас при этом выполнен из стали с аккуратным шлицем по периметру.

На торце расположен разъем USB-C. В комплекте с Dunobil Fix Magnet идет соответствующий кабель.

Для фиксации в салоне автомобиля используется решетка дефлектора. Жесткость при этом регулируется винтом.

Тесты

Такой способ установки является универсальным, не ограничивается полезная площадь лобового стекла, а также отсутствуют кабели в рабочей зоне. Смартфон на держателе располагается с вертикальной ориентацией. Удобно работать с навигационным софтом и приложениями для работы в такси.

При движении по неровным дорогам смартфон не дребезжит и не снимается с держателя. Фиксация надежная. Тесты мы вели со смартфоном iPhone 13 Pro Max. Эксплуатацию проводили с неоригинальным чехлом из пластика, а также без него. Проблем во всех этих сценариях выявлено не было.

Мощность зарядного устройства составляет 15 Вт. Это позволяет заряжать и старшие модели смартфонов с высокой скоростью. Есть защита от перенапряжения и перегрева.

Итоги

Dunobil Fix Magnet можно смело отнести к категории рекомендуемых аксессуаров для владельцев смартфонов iPhone от Apple. Удобная и надежная организация фиксации смартфона в салоне автомобиля, быстрая зарядка, универсальный способ крепежа и невысокая стоимость.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".