Обзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafe

Одно из нововведений смартфонов семейства iPhone 12 стало внедрение технологии MagSafe. Суть ее заключается в размещении зоны с магнитным замком на крышке смартфона в районе расположения зоны беспроводной зарядки. Она выполняет сразу ряд задач, среди которых оптимально позиционирование зарядного устройства на крышке, а также возможность использования совместимых аксессуаров. Эта технология получила свое развитие и в iPhone 13, увеличив силу фиксации.

Dunobil Fix Magnet

Тестируемый сегодня автомобильный держатель Dunobil Fix Magnet использует эту особенность конструкции смартфонов, обеспечивая удобную и надежную эксплуатацию в автомобиле. На фоне аксессуаров от самой Apple с высокой стоимостью, изучаемое устройство можно приобрести за 2490 рублей.

Комплектация

Dunobil Fix Magnet

Упакован в компактную коробку с изображением и данными по ключевым особенностям. Комплект включает USB-C кабель, держатель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Dunobil Fix Magnet

Dunobil Fix Magnet обзор

Внешний вид

Поставляется в разобранном виде. Состоит конструкция из зарядного элемента и крепежа.

Dunobil Fix Magnet

Для соединения используется шарнир и накатанная гайка. Такое исполнение дает возможность установить требуемый угол наклона и положение.

Dunobil Fix Magnet

Общие габариты в собранном состоянии у этого автомобильного держателя компактные. Внешний вид аккуратный.

Dunobil Fix Magnet

Диаметр основной части корпуса соответствует исполнению зоны MagSafe на крышке смартфона.

Dunobil Fix Magnet

Рабочая поверхность выполнена из закаленного стекла. Оно не собирает царапины и не повреждает корпус смартфона при эксплуатации без чехла.

Dunobil Fix Magnet

По центру нанесен логотип Qi. Каркас при этом выполнен из стали с аккуратным шлицем по периметру.

Dunobil Fix Magnet

На торце расположен разъем USB-C. В комплекте с Dunobil Fix Magnet идет соответствующий кабель.

Dunobil Fix Magnet

Для фиксации в салоне автомобиля используется решетка дефлектора. Жесткость при этом регулируется винтом.

Dunobil Fix Magnet

Тесты

Такой способ установки является универсальным, не ограничивается полезная площадь лобового стекла, а также отсутствуют кабели в рабочей зоне. Смартфон на держателе располагается с вертикальной ориентацией. Удобно работать с навигационным софтом и приложениями для работы в такси.

Dunobil Fix Magnet

При движении по неровным дорогам смартфон не дребезжит и не снимается с держателя. Фиксация надежная. Тесты мы вели со смартфоном iPhone 13 Pro Max. Эксплуатацию проводили с неоригинальным чехлом из пластика, а также без него. Проблем во всех этих сценариях выявлено не было.

Dunobil Fix Magnet

Мощность зарядного устройства составляет 15 Вт. Это позволяет заряжать и старшие модели смартфонов с высокой скоростью. Есть защита от перенапряжения и перегрева.

Dunobil Fix Magnet

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDunobil Fix Magnet можно смело отнести к категории рекомендуемых аксессуаров для владельцев смартфонов iPhone от Apple. Удобная и надежная организация фиксации смартфона в салоне автомобиля, быстрая зарядка, универсальный способ крепежа и невысокая стоимость.
Dunobil Fix Magnet получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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