Обзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafe

Тестируемый сегодня автомобильный держатель Dunobil Fix Magnet использует эту особенность конструкции смартфонов, обеспечивая удобную и надежную эксплуатацию в автомобиле. На фоне аксессуаров от самой Apple с высокой стоимостью, изучаемое устройство можно приобрести за 2490 рублей.
Упакован в компактную коробку с изображением и данными по ключевым особенностям. Комплект включает USB-C кабель, держатель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Для соединения используется шарнир и накатанная гайка. Такое исполнение дает возможность установить требуемый угол наклона и положение.
Общие габариты в собранном состоянии у этого автомобильного держателя компактные. Внешний вид аккуратный.
Диаметр основной части корпуса соответствует исполнению зоны MagSafe на крышке смартфона.
Рабочая поверхность выполнена из закаленного стекла. Оно не собирает царапины и не повреждает корпус смартфона при эксплуатации без чехла.
По центру нанесен логотип Qi. Каркас при этом выполнен из стали с аккуратным шлицем по периметру.
На торце расположен разъем USB-C. В комплекте с Dunobil Fix Magnet идет соответствующий кабель.
Для фиксации в салоне автомобиля используется решетка дефлектора. Жесткость при этом регулируется винтом.
При движении по неровным дорогам смартфон не дребезжит и не снимается с держателя. Фиксация надежная. Тесты мы вели со смартфоном iPhone 13 Pro Max. Эксплуатацию проводили с неоригинальным чехлом из пластика, а также без него. Проблем во всех этих сценариях выявлено не было.
Мощность зарядного устройства составляет 15 Вт. Это позволяет заряжать и старшие модели смартфонов с высокой скоростью. Есть защита от перенапряжения и перегрева.