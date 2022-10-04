Обзор Dunobil Wascher Pro. Беспроводная мойка высокого давления

Приобрести ее можно за 10 990 рублей.
Комплект ее включает аккумулятор, блок питания с евровилкой, шланг для забора воды, пенообразователь, быстросъемный крепеж для шланга, фильтр, разбрызгиватель PRO 6 в 1, гарантийный талон и инструкцию.
Собирается и разбирается все интуитивно. Для начала работы потребуется не больше пары минут.
Основная часть корпуса по габаритам сопоставима с беспроводным шуруповертом. Вес не менее 1 килограмма.
Ручка с пистолетным хватом, в основании которой находится кнопка, отвечающая за включение и подачу воды.
В нижней части устанавливается съемный аккумулятор. Данная модель комплектуется литий-ионовой батареей 21V с емкостью 4000 мАч. Для зарядки необходимо будет ее снять. В комплекте идет адаптер с евровилкой. Есть защита от перезаряда, перегрузки по току, чрезмерного разряда.
Коннектор для шланга у Dunobil Wascher Pro представляет собой распространённый тип для садовых шлангов. Для комплектного шланга фитинг уже идет в комплекте, а для магистрального водопровода не составит проблем приобрести в любом специализированном магазине для стройки и дачи.
Предусмотрели съемный фильтр, погружаемый в емкость с водой. Выполнен он в виде бочонка с металлической сеткой, он предполагает многоразовое использование, можно просто промывать под струей воды.
На лицевой стороне коннектор для насадок. Комплектуется продвинутым разбрызгивателем PRO с шестью различными вариантами подачи и напора воды.
Переключаются они последовательным поворотом внешней части насадки. Для удобства положение каждого из режимов сопровождается понятной маркировкой.
Качество исполнения комплектующих и самой мойки высокое. Отметим удачное внешнее исполнение с сочетанием черного и оранжевых цветов. Выглядит премиально.
Использовать можно дождевую воду, для предотвращения попадания механических загрязнений изначально предусмотрели фильтр. Также можно будет взять мойку с собой в поездку, помыв велосипед или квадроцикл до возвращения домой.
Для примера рассмотрим мойку автомобиля. Первым шагом мы налили автошампунь в емкость пенообразователя. Подключили шланг, второй конец которого погружен в ведро с водой. Длина в 5 метров у комплектного шланга дает возможность свободно удаляться от емкости для забора воды. С помощью поворотного регулятора здесь можно менять степень смешивания при подаче пены.
После покрытия кузова автомобиля пеной, сменили на насадку PRO, смыли шампунь и сбили грязь. В зависимости от степени загрязнения и доступности места очистки можно быстро менять тип струи. На полный сеанс мойки автомобиля ушло 2.5 ведра. Сам процесс не занял много времени, и в сравнении с «керхером», проходит все быстрее.
Помимо автомобиля, использовалась для очистки садового инвентаря и предметов декора на участке перед организацией хранения на зимний период. Кстати, дачники с учетом регулируемого напора смогут использовать и для орошения чистой водой растительности на участке.
Заряда встроенного аккумулятора хватало на 30-40 минут активного использования. Этого времени с запасом хватало для мойки двух автомобилей.