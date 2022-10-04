Обзор Dunobil Wascher Pro. Беспроводная мойка высокого давления

Изучаемая сегодня беспроводная аккумуляторная мойка высокого давления Dunobil Wascher Pro позволяет держать автомобиль, велосипед, мотоциклы, лодки, велосипеды, садовую мебель в чистоте без магистрального водопровода и подключения к розетке. Она комплектуется разбрызгивателем серии PRO, позволяющей выбирать мощность и вид напора воды.

Комплектация

Приобрести ее можно за 10 990 рублей.Покупатель получает мойку и аксессуары упакованными в пластиковый кейс, который и в последующем позволит хранить ее и перевозить без риска повреждений.

Комплект ее включает аккумулятор, блок питания с евровилкой, шланг для забора воды, пенообразователь, быстросъемный крепеж для шланга, фильтр, разбрызгиватель PRO 6 в 1, гарантийный талон и инструкцию.

Dunobil Wascher Pro обзор

Внешний вид

Для удобства хранения в комплектном кейсе мойка выполнена в сборно-разборном корпусе. Здесь снимается не только аккумулятор, но и все трубки и фитинги.

Собирается и разбирается все интуитивно. Для начала работы потребуется не больше пары минут.

Основная часть корпуса по габаритам сопоставима с беспроводным шуруповертом. Вес не менее 1 килограмма.

Ручка с пистолетным хватом, в основании которой находится кнопка, отвечающая за включение и подачу воды.

В нижней части устанавливается съемный аккумулятор. Данная модель комплектуется литий-ионовой батареей 21V с емкостью 4000 мАч. Для зарядки необходимо будет ее снять. В комплекте идет адаптер с евровилкой. Есть защита от перезаряда, перегрузки по току, чрезмерного разряда.

Коннектор для шланга у Dunobil Wascher Pro представляет собой распространённый тип для садовых шлангов. Для комплектного шланга фитинг уже идет в комплекте, а для магистрального водопровода не составит проблем приобрести в любом специализированном магазине для стройки и дачи.

Предусмотрели съемный фильтр, погружаемый в емкость с водой. Выполнен он в виде бочонка с металлической сеткой, он предполагает многоразовое использование, можно просто промывать под струей воды.

На лицевой стороне коннектор для насадок. Комплектуется продвинутым разбрызгивателем PRO с шестью различными вариантами подачи и напора воды.

Переключаются они последовательным поворотом внешней части насадки. Для удобства положение каждого из режимов сопровождается понятной маркировкой.

Тесты

Качество исполнения комплектующих и самой мойки высокое. Отметим удачное внешнее исполнение с сочетанием черного и оранжевых цветов. Выглядит премиально.Оснащается Dunobil Wascher Pro металлической помпой с давлением до 14 бар, ресурс службы высокий. Дальность струи до 8 метров. Работает эта мойка с самостоятельной подачей воды из бочки или емкости, а также поддерживает подключение к магистральному водопроводу.

Использовать можно дождевую воду, для предотвращения попадания механических загрязнений изначально предусмотрели фильтр. Также можно будет взять мойку с собой в поездку, помыв велосипед или квадроцикл до возвращения домой.

Для примера рассмотрим мойку автомобиля. Первым шагом мы налили автошампунь в емкость пенообразователя. Подключили шланг, второй конец которого погружен в ведро с водой. Длина в 5 метров у комплектного шланга дает возможность свободно удаляться от емкости для забора воды. С помощью поворотного регулятора здесь можно менять степень смешивания при подаче пены.

После покрытия кузова автомобиля пеной, сменили на насадку PRO, смыли шампунь и сбили грязь. В зависимости от степени загрязнения и доступности места очистки можно быстро менять тип струи. На полный сеанс мойки автомобиля ушло 2.5 ведра. Сам процесс не занял много времени, и в сравнении с «керхером», проходит все быстрее.

Помимо автомобиля, использовалась для очистки садового инвентаря и предметов декора на участке перед организацией хранения на зимний период. Кстати, дачники с учетом регулируемого напора смогут использовать и для орошения чистой водой растительности на участке.

Заряда встроенного аккумулятора хватало на 30-40 минут активного использования. Этого времени с запасом хватало для мойки двух автомобилей.

Итоги

Dunobil Wascher Pro – многофункциональная беспроводная мойка высокого давления, которая пригодится как владельцу колесного транспорта, так и тем, кто следит за порядком дома и на даче. Позволяет помыть автомобиль, мотоцикл, велосипед, садовую мебель и предметы интерьера без специальных условий, прокладки магистрального водопровода и доступа к розетке. Для этого подойдет любая емкость, даже с дождевой водой, длинный комплектный шланг с фильтром даст возможность свободно удаляться от емкости во время работы. Используемая тут металлическая помпа с высоким давлением обеспечит долговечность. К плюсам отнесем наличие в комплекте пластикового кейса, насадку с 6 вариантами подачи струи, а также длительное время автономной работы с аккумулятором 21V.