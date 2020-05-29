Обзор Eaton 5PX1500i Rt2u. ИБП для серверов и систем хранения

Тестируемый сегодня ИБП Eaton 5PX1500i Rt2u не ориентирован на массовый сегмент. Основное применение – установка в серверную стойку для обеспечения работы от резервного источника питания серверов, сетевого оборудования, систем хранения и устройств VoIP. Его отличает высокий КПД и широкая совместимость по используемым интерфейсам.

Eaton 5PX1500i Rt2u

Его можно свободно приобрести в российских магазинах. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Eaton 5PX1500i Rt2u

Eaton 5PX1500i Rt2u

Внешний вид

Выполнен он в корпусе с характерной для серверов форме. Рассчитан на фиксации в 19-дюймовой серверной стойке.

Eaton 5PX1500i Rt2u

Но, помимо этого, предусмотрели также возможность вертикальной установки с помощью ножек. Они идут в комплекте, как и салазки для стойки.

Eaton 5PX1500i Rt2u

В основе используется окрашенный в черный цвет металл. На лицевой панели находится перфорированная крышка.

Eaton 5PX1500i Rt2u

За ней у Eaton 5PX1500i Rt2u расположен съемный аккумулятор. Так можно будет проводить его обслуживание без демонтажа самого ИБП из стойки.

Eaton 5PX1500i Rt2u

Левее монохромный ЖК-дисплей с пятью механическими кнопками. На официальном сайте производителя приведена интерактивная демонстрация работы меню на этом экране.

Eaton 5PX1500i Rt2u

С него проводится мониторинг работы всех ключевых параметров, настройка работы системы и контроль энергопотребления подключённых устройств.

Eaton 5PX1500i Rt2u

На задней стенке сгруппирован набор разъемов. Справа в два ряда расположены группы по четыре розетки. Четыре дают возможность резервного питания, четыре только защищают от скачков напряжения.

Eaton 5PX1500i Rt2u

Здесь же крепление под заземляющий кабель, коннектор для подключения дополнительной аккумуляторной батареи и гнездо питания 230В.

Eaton 5PX1500i Rt2u

Слева панель сетевой карты NETWORK-MS с поддержкой протоколов HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL и SSH. Она поддерживает подключение внешнего датчика влажности и температуры.

Eaton 5PX1500i Rt2u

Здесь же решетка вентилятора, USB Type-B, порт RS-232, гнездо для удаленного включения и выключения, а также коннектор для мониторинга вентиляторов.

Софт

Управлять Eaton 5PX1500i Rt2u можно с помощью панели. В главном окне ее выводится подробная информация по мониторингу, схема работы, данные по энергопотреблению. Здесь же можно просмотреть время работы от аккумулятора, уровень заряда и список сообщений с ошибками.

Тесты

Eaton 5PX1500i Rt2u

Изучаемая модель относится к линейно-интерактивному типу. Оснащен автоматическим регулятором напряжения, корректирующим выходное напряжение в допустимых пределах. Он может работать в диапазоне от 160 до 294В, обеспечивая выход 220В без скачков и падений, сохраняя работоспособность оборудования и исключая повреждение.

Eaton 5PX1500i Rt2u

В нашем распоряжении нет серверов, поэтому тестирование проводили с NAS Thecus 5810 Pro и рабочим ПК на базе одной видеокарты.

Eaton 5PX1500i Rt2u

Встроенного аккумулятора хватало в среднем на 10 минут автономной работы.

Eaton 5PX1500i Rt2u

Этого достаточно для завершения работы, сохранения всех документов и выключения питания у подключенных устройств. Контролировать оставшееся время можно с помощью софта или ЖК-дисплея. Продлить время работы можно будет установкой дополнительных аккумуляторов.

Eaton 5PX1500i Rt2u

Итоги по Eaton 5PX1500i Rt2u

Eaton 5PX1500i Rt2u – узкоспециализированный ИБП, заточенный под обеспечение безопасного и резервного питания серверного оборудования. Несколько вариантов управления, набор разъемов и розеток, низкий уровень шума во время работы, три года гарантии, возможность добавления аккумуляторов. Использование с ПК и домашним оборудованием ограничивают стоимость, форма исполнения, плюс сами предлагаемые возможности излишни.
Комментарии и отзывы Eaton 5PX1500i Rt2u
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