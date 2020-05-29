Обзор Eaton 5PX1500i Rt2u. ИБП для серверов и систем хранения

Тестируемый сегодня ИБП Eaton 5PX1500i Rt2u не ориентирован на массовый сегмент. Основное применение – установка в серверную стойку для обеспечения работы от резервного источника питания серверов, сетевого оборудования, систем хранения и устройств VoIP. Его отличает высокий КПД и широкая совместимость по используемым интерфейсам.

Комплектация

Его можно свободно приобрести в российских магазинах.Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Выполнен он в корпусе с характерной для серверов форме. Рассчитан на фиксации в 19-дюймовой серверной стойке.

Но, помимо этого, предусмотрели также возможность вертикальной установки с помощью ножек. Они идут в комплекте, как и салазки для стойки.

В основе используется окрашенный в черный цвет металл. На лицевой панели находится перфорированная крышка.

За ней у Eaton 5PX1500i Rt2u расположен съемный аккумулятор. Так можно будет проводить его обслуживание без демонтажа самого ИБП из стойки.

Левее монохромный ЖК-дисплей с пятью механическими кнопками. На официальном сайте производителя приведена интерактивная демонстрация работы меню на этом экране.

С него проводится мониторинг работы всех ключевых параметров, настройка работы системы и контроль энергопотребления подключённых устройств.

На задней стенке сгруппирован набор разъемов. Справа в два ряда расположены группы по четыре розетки. Четыре дают возможность резервного питания, четыре только защищают от скачков напряжения.

Здесь же крепление под заземляющий кабель, коннектор для подключения дополнительной аккумуляторной батареи и гнездо питания 230В.

Слева панель сетевой карты NETWORK-MS с поддержкой протоколов HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL и SSH. Она поддерживает подключение внешнего датчика влажности и температуры.

Софт

Тесты

Здесь же решетка вентилятора, USB Type-B, порт RS-232, гнездо для удаленного включения и выключения, а также коннектор для мониторинга вентиляторов.Управлять Eaton 5PX1500i Rt2u можно с помощью панели. В главном окне ее выводится подробная информация по мониторингу, схема работы, данные по энергопотреблению. Здесь же можно просмотреть время работы от аккумулятора, уровень заряда и список сообщений с ошибками.

Изучаемая модель относится к линейно-интерактивному типу. Оснащен автоматическим регулятором напряжения, корректирующим выходное напряжение в допустимых пределах. Он может работать в диапазоне от 160 до 294В, обеспечивая выход 220В без скачков и падений, сохраняя работоспособность оборудования и исключая повреждение.

В нашем распоряжении нет серверов, поэтому тестирование проводили с NAS Thecus 5810 Pro и рабочим ПК на базе одной видеокарты.

Встроенного аккумулятора хватало в среднем на 10 минут автономной работы.

Этого достаточно для завершения работы, сохранения всех документов и выключения питания у подключенных устройств. Контролировать оставшееся время можно с помощью софта или ЖК-дисплея. Продлить время работы можно будет установкой дополнительных аккумуляторов.

Итоги по Eaton 5PX1500i Rt2u

Eaton 5PX1500i Rt2u – узкоспециализированный ИБП, заточенный под обеспечение безопасного и резервного питания серверного оборудования. Несколько вариантов управления, набор разъемов и розеток, низкий уровень шума во время работы, три года гарантии, возможность добавления аккумуляторов. Использование с ПК и домашним оборудованием ограничивают стоимость, форма исполнения, плюс сами предлагаемые возможности излишни.