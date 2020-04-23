Обзор GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Материнская плата с Wi-Fi 6 и PCI 4.0

Несмотря на то, что чаще всего при самостоятельном выборе материнской платы предпочтение отдается ATX-формату, пользователи используют только один из PCIe, оставляя остальные возможности расширения невостребованными. В итоге получаем массивный корпус с одной видеокартой, требующей место под установку. Хотя тот же уровень быстродействия и слот для видеокарты можно получить и в mini-ITX формате. Причем с возможностями разгона компонентов и даже встроенным Wi-Fi.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Для процессоров AMD Ryzen такой является плата GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. В рамках данного материала мы не только проведем ее тестирование, но и продемонстрируем проведенную сборку с реальным примером альтернативы консоли Sony PlayStation 4 Pro.

Комплектация

Комплект включает внешнюю антенну Wi-Fi, кабели SATA, удлинитель для светодиодной ленты, термопрокладку для M.2 накопителя, наклейку с логотипом, диск с ПО, руководство пользователя.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Внешний вид

Выполнена в mini-ITX формате с габаритами 17 на 17 см. Заглушка изначально зафиксирована на панели разъемов.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Для подключения доступны два HDMI, один DisplayPort, четыре полноразмерных USB 3.2 Gen1, один USB Type-C и один USB 3.2 Gen2, один RJ-45, два гнезда под антенну Wi-Fi, три аудиоразъема и кнопка BIOS.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Построена она на базе флагманского чипсета X570 с поддержкой PCI-e 4.0 с 40 линиями при использовании AMD Ryzen 3 поколения и только 24 линии при установке 2 поколения.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Задняя сторона печатной платы с усиливающей пластиной. Она придает дополнительную жесткость и защищает установленные здесь элементы от случайного повреждения.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Можно обратить внимание на слот под М.2 накопитель. В условиях ограниченного пространства в этом форм-факторе не будет лишним. Единственный момент касается установки и съема накопителя в этой зоне, для этого потребуется демонтаж платы с корпуса.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Еще один слот под М.2 на фронтальной стороне. Он оснащен радиатором с активным охлаждением. Оба разъема с PCIe 4.0 (Type 2280). Поддерживается объединение RAID 0.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Помимо этого, для дисковой подсистемы доступны четыре SATA-разъема. Расположены они группой – горизонтально.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Для подключения вентиляторов GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI располагает двумя разъемами, разнесенными по углам.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Не стали упрощать систему отвода тепла от силовых элементов. Установлен радиатор с ребрами и термоинтерфейсом. Восьмифазная подсистема питания, позволяющая использовать старшие процессоры с возможностями проведения разгона.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Для подключения выведена связка из 24-пинового и 8-пинового разъемов. Чипсет расположен в районе М.2, он также обдувается вентилятором.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Два разъема под оперативную память DDR4 с усилением Ultra Durable Memory Armor. Такая же защита на PCIe 4.0 x16.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

За сетевые возможности отвечает контроллер Intel Ethernet Connection I211-AT с поддержкой приоритезации трафика и уменьшения задержек в играх.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Установлен М.2 модуль Intel AX200NGW с внешней антенной. Поддерживаются Bluetooth 5.0 и WiFi 6 (802.11ax).

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Звуковая подсистема на базе 7.1-канального Realtek ALC1220-VB. Выделенный аудиотракт с конденсаторами Nichicon и усилителем для наушников.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

В GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI правая сторона подсвечивается многоцветной и управляемой подсветкой RGB Fusion 2.0. Дополнительно можно подключить 12V и 5V светодиодную ленту.

BIOS

Возможности тонкой настройки и разгона не уступают платам в ATX-формате. Оформлен он в традиционной для AORUS стилистике. В главном окне выводится сводная информация, данные по температуре, частотам, списку загрузки.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Раздел с разгоном компонентов. Процессор, память. Детальные параметры по VRM. Несколько вариантов стабилизации напряжения процессора.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Настраиваются платы расширения и контроллеры.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Часто используемые настройки могут быть сохранены в «Избранном».

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Проводится мониторинг по всем элементам.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Здесь же можно выставить режимы работы вентиляторов.

Тесты

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Мы собирали и проводили тесты с процессором AMD Ryzen 5 3600. Функционировал на стабильной частоте 4000 МГц.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Память T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz, проблем с запуском на заводских частотах не возникло. Разогнали до 3666 МГц без повышения таймингов.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

В качестве видеокарты была выбрана PALIT GeForce GTX 1650 KalmX с пассивным охлаждением. Все собиралось в корпусе Fractal Design Era ITX, позволившем в близких с Sony PlayStation 4 Pro габаритах еще и поставить эффективное водяное охлаждение Fractal Design Celsius+ S24 Prisma. Система демонстрировала стабильность при продолжительной нагрузке.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Плата GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI позволяет выбрать и процессор AMD Ryzen 7 3700x, и старшие видеокарты, вопрос только в габаритах и общем бюджете на сборку.

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

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PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

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Batman AK 1080p

Tomb Raider 1080p

Rainbow Six Siege 1080p, очень высокие

GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI обзор

Итоги по GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI

Золото. Выбор редакции MegaObzorGIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI – отличный вариант для сборки высокопроизводительной системы в ITX-корпусах, позволяющий владельцу устанавливать компоненты флагманского уровня с разгоном. Модуль с Wi-Fi 6, хороший набор разъемов на задней панели, два М.2, поддержка до 64 Гбайт оперативной памяти с частотой до 4400 МГц, поддержка PCIe 4.0, элементы с подсветкой и дополнительные гнезда для светодиодных лент, функциональный BIOS. К минусам можно отнести повышение температуры чипсета при установке М.2 накопителя на фронтальной стороне и только два разъема под вентиляторы.
GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI
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