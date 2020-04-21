Обзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокарта

В рамках «Лаборатории MegaObzor» мы проводили серию детальных тестов актуальных видеокарт, включая GTX 1650 Super. Однако не так давно, компания Palit выпустила версию GeForce GTX 1650 с пассивным охлаждением. PALIT GeForce GTX 1650 KalmX использует GDDR5 память и ориентирована на использование в корпусах с ограниченным внутренним пространством, обеспечивая полностью бесшумные режимы работы.

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

Любопытно, что несколько дней назад NVIDIA объявила о появлении GTX 1650 с памятью типа GDDR6. Партнеры также отметились, представив свои решения, которые по факту являются уже обновленными версиями ранее вышедших моделей. Но появлении их на рынке еще только предстоит, как и первые тесты. В России она доступна в среднем за 12 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Поставляется в коробке с традиционным оформлением. Комплект включает только саму видеокарту и набор по документации.

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

В видеокарте используется ядро TU117 с 896 ядрами CUDA, 32 блоками ROP и 56 TMU. На борту 4 Гбайт графической памяти GDDR5 с 128-битным интерфейсом.

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

Линейка KalmX уже существовала ранее. Мы также проводили ее тестирование на примере Palit GeForce GTX 1050 Ti 4GB KalmX. В ней используется пассивный тип охлаждения.

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

Охлаждение в PALIT GeForce GTX 1650 KalmX состоит из массивного алюминиевого радиатора. Для эффективного рассеивания тепла в конструкции не используется декоративный кожух. Расположенные в ряд алюминиевые пластины пронизывают две изогнутые никелированные медные трубки.

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

Можно обратить внимание на то, что радиатор превышает по габаритам печатную плату. Выступает как сбоку, так и взади. Длина составляет 18 см. Ширина 14 см. На материнской плате и корпусе занимает ровно два слота расширения. Из особенностей отметим отсутствие дополнительного разъема питания. Эта особенность также упрощает монтаж в ITX-корпусах.

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

Уровень энергопотребления для нее составляет 75 Вт. Рекомендованная мощность блока питания 300 Вт.

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

Обратная сторона печатной платы открыта. На панели разъемов выведены DVI-D, HDMI и DisplayPort. Остальная часть стенки представляет собой стенку с вентиляционной решеткой в виде сот.

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

Работает графическое ядро на частоте 1485 МГц и 2000 МГц по памяти. Заводской разгон ожидаемо не проводился. Чипы памяти SAMSUNG. Двухфазная подсистема питания с uP9510P.

Тесты

Batman AK 1080p: PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

Tomb Raider 1080p: PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

Rainbow Six Siege 1080p, очень высокие: PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

Температура

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

Шум

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

FireStrike Exreme

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

TimeSpy

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

NightRaid

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

PCMark

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

BattleField 5

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

The Witcher 3

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

Gears of War 5

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

FarCry New Dawn

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

Metro Exodus

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

Разгон

Несмотря на отсутствие дополнительного питания и пассивную систему охлаждения, нам также удалось провести ручной разгон. По ядру частота была повышена до стабильных 1680 МГц, память до 2300 МГц. Температура при этом не превысила отметку в 75 градусов.

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX обзор

Итоги по PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

Золото. Выбор редакции MegaObzorPALIT GeForce GTX 1650 KalmX в реалиях на начало мая 2020 года выступает «народным» вариантом для игрового ПК, рассчитанного на Full HD разрешение. При скромной стоимости она дает комфортный уровень быстродействия в играх. На ее основе можно будет собрать компактный и тихий ПК, выступающий альтернативой консолям XBOX и PlayStation 4. Как показала практика тестов и опыт ручного разгона, используемая тут система охлаждения достойно справляется с отводом тепла от элементов на печатной плате.
PALIT GeForce GTX 1650 KalmX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы PALIT GeForce GTX 1650 KalmX
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