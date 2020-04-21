Обзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокарта

В рамках «Лаборатории MegaObzor» мы проводили серию детальных тестов актуальных видеокарт, включая GTX 1650 Super. Однако не так давно, компания Palit выпустила версию GeForce GTX 1650 с пассивным охлаждением. PALIT GeForce GTX 1650 KalmX использует GDDR5 память и ориентирована на использование в корпусах с ограниченным внутренним пространством, обеспечивая полностью бесшумные режимы работы.
PALIT GeForce GTX 1650 KalmX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Любопытно, что несколько дней назад NVIDIA объявила о появлении GTX 1650 с памятью типа GDDR6. Партнеры также отметились, представив свои решения, которые по факту являются уже обновленными версиями ранее вышедших моделей. Но появлении их на рынке еще только предстоит, как и первые тесты. В России она доступна в среднем за 12 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Внешний видПоставляется в коробке с традиционным оформлением. Комплект включает только саму видеокарту и набор по документации.
В видеокарте используется ядро TU117 с 896 ядрами CUDA, 32 блоками ROP и 56 TMU. На борту 4 Гбайт графической памяти GDDR5 с 128-битным интерфейсом.
Линейка KalmX уже существовала ранее. Мы также проводили ее тестирование на примере Palit GeForce GTX 1050 Ti 4GB KalmX. В ней используется пассивный тип охлаждения.
Охлаждение в PALIT GeForce GTX 1650 KalmX состоит из массивного алюминиевого радиатора. Для эффективного рассеивания тепла в конструкции не используется декоративный кожух. Расположенные в ряд алюминиевые пластины пронизывают две изогнутые никелированные медные трубки.
Можно обратить внимание на то, что радиатор превышает по габаритам печатную плату. Выступает как сбоку, так и взади. Длина составляет 18 см. Ширина 14 см. На материнской плате и корпусе занимает ровно два слота расширения. Из особенностей отметим отсутствие дополнительного разъема питания. Эта особенность также упрощает монтаж в ITX-корпусах.
Уровень энергопотребления для нее составляет 75 Вт. Рекомендованная мощность блока питания 300 Вт.
Обратная сторона печатной платы открыта. На панели разъемов выведены DVI-D, HDMI и DisplayPort. Остальная часть стенки представляет собой стенку с вентиляционной решеткой в виде сот.
Работает графическое ядро на частоте 1485 МГц и 2000 МГц по памяти. Заводской разгон ожидаемо не проводился. Чипы памяти SAMSUNG. Двухфазная подсистема питания с uP9510P.
Тесты
Batman AK 1080p: PALIT GeForce GTX 1650 KalmX
Tomb Raider 1080p: PALIT GeForce GTX 1650 KalmX
Rainbow Six Siege 1080p, очень высокие: PALIT GeForce GTX 1650 KalmX
Температура
Шум
FireStrike Exreme
TimeSpy
NightRaid
PCMark
BattleField 5
The Witcher 3
Gears of War 5
FarCry New Dawn
Metro Exodus
РазгонНесмотря на отсутствие дополнительного питания и пассивную систему охлаждения, нам также удалось провести ручной разгон. По ядру частота была повышена до стабильных 1680 МГц, память до 2300 МГц. Температура при этом не превысила отметку в 75 градусов.
PALIT GeForce GTX 1650 KalmX обзор
Итоги по PALIT GeForce GTX 1650 KalmXPALIT GeForce GTX 1650 KalmX в реалиях на начало мая 2020 года выступает «народным» вариантом для игрового ПК, рассчитанного на Full HD разрешение. При скромной стоимости она дает комфортный уровень быстродействия в играх. На ее основе можно будет собрать компактный и тихий ПК, выступающий альтернативой консолям XBOX и PlayStation 4. Как показала практика тестов и опыт ручного разгона, используемая тут система охлаждения достойно справляется с отводом тепла от элементов на печатной плате.
PALIT GeForce GTX 1650 KalmX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".