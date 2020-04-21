Обзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокарта

В рамках «Лаборатории MegaObzor» мы проводили серию детальных тестов актуальных видеокарт, включая GTX 1650 Super. Однако не так давно, компания Palit выпустила версию GeForce GTX 1650 с пассивным охлаждением. PALIT GeForce GTX 1650 KalmX использует GDDR5 память и ориентирована на использование в корпусах с ограниченным внутренним пространством, обеспечивая полностью бесшумные режимы работы.

Внешний вид

Любопытно, что несколько дней назад NVIDIA объявила о появлении GTX 1650 с памятью типа GDDR6. Партнеры также отметились, представив свои решения, которые по факту являются уже обновленными версиями ранее вышедших моделей. Но появлении их на рынке еще только предстоит, как и первые тесты. В России она доступна в среднем за 12 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке с традиционным оформлением. Комплект включает только саму видеокарту и набор по документации.

В видеокарте используется ядро TU117 с 896 ядрами CUDA, 32 блоками ROP и 56 TMU. На борту 4 Гбайт графической памяти GDDR5 с 128-битным интерфейсом.

Линейка KalmX уже существовала ранее. Мы также проводили ее тестирование на примере Palit GeForce GTX 1050 Ti 4GB KalmX . В ней используется пассивный тип охлаждения.

Охлаждение в PALIT GeForce GTX 1650 KalmX состоит из массивного алюминиевого радиатора. Для эффективного рассеивания тепла в конструкции не используется декоративный кожух. Расположенные в ряд алюминиевые пластины пронизывают две изогнутые никелированные медные трубки.

Можно обратить внимание на то, что радиатор превышает по габаритам печатную плату. Выступает как сбоку, так и взади. Длина составляет 18 см. Ширина 14 см. На материнской плате и корпусе занимает ровно два слота расширения. Из особенностей отметим отсутствие дополнительного разъема питания. Эта особенность также упрощает монтаж в ITX-корпусах.

Уровень энергопотребления для нее составляет 75 Вт. Рекомендованная мощность блока питания 300 Вт.

Обратная сторона печатной платы открыта. На панели разъемов выведены DVI-D, HDMI и DisplayPort. Остальная часть стенки представляет собой стенку с вентиляционной решеткой в виде сот.

Тесты

Batman AK 1080p: PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

Работает графическое ядро на частоте 1485 МГц и 2000 МГц по памяти. Заводской разгон ожидаемо не проводился. Чипы памяти SAMSUNG. Двухфазная подсистема питания с uP9510P.

Tomb Raider 1080p: PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

Rainbow Six Siege 1080p, очень высокие: PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

Температура

Шум

FireStrike Exreme

TimeSpy

NightRaid

PCMark

BattleField 5

The Witcher 3

Gears of War 5

FarCry New Dawn

Metro Exodus

Разгон

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX обзор

Несмотря на отсутствие дополнительного питания и пассивную систему охлаждения, нам также удалось провести ручной разгон. По ядру частота была повышена до стабильных 1680 МГц, память до 2300 МГц. Температура при этом не превысила отметку в 75 градусов.

Итоги по PALIT GeForce GTX 1650 KalmX

PALIT GeForce GTX 1650 KalmX в реалиях на начало мая 2020 года выступает «народным» вариантом для игрового ПК, рассчитанного на Full HD разрешение. При скромной стоимости она дает комфортный уровень быстродействия в играх. На ее основе можно будет собрать компактный и тихий ПК, выступающий альтернативой консолям XBOX и PlayStation 4. Как показала практика тестов и опыт ручного разгона, используемая тут система охлаждения достойно справляется с отводом тепла от элементов на печатной плате.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".