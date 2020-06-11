Обзор GIGABYTE Z490 VISION G. Материнская плата для стримеров и редактирования видеоконтента

Продолжая изучение 10-поколения процессоров Intel и флагманского чипсета Intel Z490 Express, сегодня у нас на тестах плата GIGABYTE Z490 VISION G в паре с процессором Intel Core i7-10700K. Если большинство изученных ранее решений GIGABYTE были ориентированы на игровую аудиторию, то серия VISION предлагает ряд оптимизаций для фотографов, дизайнеров, стримеров и тех, кто работает с видеоконтентом, позволяя быстрее решать поставленные задачи на фоне исключительной надежности в режиме повышенной нагрузки.

Комплектация

Плата относится к среднему ценовому сегменту. На момент тестирования ее стоимость составляла 19 600 ₽, согласно данным сервиса Яндекс.МаркетУпаковочная коробка в светлых тонах, на обратной стороне подробная информация о ключевых функциях. В комплекте поставки четыре SATA-кабеля, диск с ПО и Руководство пользователя. Планка секции портов ввода-вывода на GIGABYTE Z490 VISION G уже предустановлена.

Внешний вид

Оформление плат серии VISION отличается от броского и агрессивного дизайна, характерного для продуктов игровой линейки. Сочетание алюминиевых панелей и белых элементов, смотрится строго и элегантно.

Выполнена в ATX-формате. На борту три М.2 разъема. Два из них с металлическим радиатором. Схема работы PCI и PCI/SATA для двух нижних.

А вот верхний тут сопровождается предупредительной наклейкой. Он PCIe 4.0, да мы не опечатались, его установили с заделом на будущее. Текущие процессоры лишены поддержки, она должна появиться уже со следующим поколением. Так владельцам при обновлении не потребуется тратится на апдейт платы. До этого времени он отключен.

Для PCIe 3.0-плат расширения предусмотрены три разъема в исполнении x16. Первые два с металлическим усилением. Верхний способен работать в режиме PCIe x16, средний - PCIe x8, нижний – PCIe x4. Эту секцию дополняют два разъема PCIe x1.

Для PCIe 3.0-плат расширения предусмотрены три разъема в исполнении x16. Первые два с металлическим усилением. Верхний способен работать в режиме PCIe x16, средний - PCIe x8, нижний – PCIe x4. Эту секцию дополняют два разъема PCIe x1.

Коммуникационные возможности Z490 VISION G дополняет скоростной порт USB 3.2 gen.2 (на платах на базе чипсета предыдущего поколения его не было), и порт USB 3.2 gen.1.

За сетевое подключение отвечает контроллер Intel I225-V с пропускной способностью 2,5 Гбит/с. Предусмотрена возможность назначать приоритеты для трафика.

Кроме двух разъемов M.2, для организации дисковой подсистемы можно задействовать шесть Г-образных SATA 3-разъемов. Все они расположены группой. Если в самый нижний М.2-разъем установлен SSD-накопитель, функционал одного из SATA-портов будет отключен.

Питание на плату подается через 24-контактный ATX разъем, а также связку из двух разъемов ATX 12 В питания процессора (8 и 4 контакта, соответственно).

В данной плате применена 12-фазная подсистема питания. Дроссели с ферритовым сердечником. ШИМ-контроллер ISL69269.

Силовые компоненты охлаждает металлический радиатор с массивом наборных пластин. Они соединены между собой медной тепловой трубкой. Непосредственно на чипсет Z490 установлен металлический радиатор со схематичным рисунком.

Четыре DIMM-разъема для установки модулей оперативной DDR4-памяти максимальным объемом до 128 Гбайт. Предусмотрена поддержка частоты 5000 МГц при условии активации XMP-профиля.

Для организации дополнительного охлаждения на плате размещены четыре FAN-разъема с функцией PWM. Три из них расположены в верхней части платы.

На декоративном кожухе над секцией портов ввода-вывода продольная зона с многоцветной подсветкой. Дополнительно к ней можно подключить ленты с напряжением питания 12 В или 5 В. Поддерживается технология RGB Fusion.

Секция I/O-портов представлена двумя портами USB 2.0 и портом PS/2, шестью портами USB 3.2 gen.1 разъемов, двумя портами USB 3.2 gen.2, один из которых в исполнении USB Type-C, разъемом RJ-45 и шестью разъемами многоканальной аудиоподсистемы.

За звуковую подсистему отвечает кодек Realtek ALC1220-VB. В составе аудиотракта применяются аудиофильские конденсаторы и предусилитель для высокоомных наушников и гарнитур.

BIOS

Встречает графически BIOS, оформленной в строгой стилистике. Главный экран выводит сводную информацию по системе и быстрые настройки. Есть локализация под русскоязычных пользователей.

Вкладка TWEAKER содержит детальные опции по разгону процессора и памяти. GIGABYTE Z490 VISION G предлагает детальный набор настроек.

Общие настройки системы и настройка портов и разъемов.

Сводная информация по системе.

Опции загрузки.

Софт

Часто используемые функции можно добавить во вкладку ИЗБРАННОЕ.Для операционной системы Windows с официального сайта можно загрузить утилиты управления. APP Center выступает базовой. С ее помощью можно посмотреть перечень установленных фирменных приложений GIGABYTE, а также дополнительное ПО.

RGB Fusion пригодится для управления подсветкой. Изготовитель предлагает готовый набор эффектов. Настраивать можно по отдельности или группой, синхронизировав работу всей системы.

Easy Tune пригодится для экспериментов с разгоном и тонкой настройки параметров системы.

Тесты

Мы проводили тестирование с процессором Intel Core i7-10700K. Плата GIGABYTE Z490 VISION G стабильно отработала на частоте 5,1 ГГц. Все результаты тестов приведены именно для этой частоты.

AIDA64

Установлено две планки памяти T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz . Проблем с запуском под управлением XMP-профиля не возникло.

Geekbench

PCMARK 10

Cinebench 20

WinRAR

3DMark

Для тестирования в бенчмарках была выбрана видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650.

Futuremark

World of Tanks

Разгон

Максимальная частота процессора составила 5,2 ГГц, память удалось разогнать до частоты 3733 МГц без повышения таймингов.

Итоги по GIGABYTE Z490 VISION G

Материнская плата GIGABYTE Z490 VISION G – интересный вариант для сборки системы в паре с процессором Intel Core 10-поколения, включая старшие решения Core i7 и Core i9. 12 фазная подсистема питания, эффективный отвод тепла от силовых элементов, два радиатора Thermal Guard для охлаждения М.2-накопителей, доступ в сеть средствами скоростного контроллера Intel 2.5GbE LAN, функция подсветки RGB Fusion, оригинальный дизайн, хороший задел на будущее для накопителей M.2 PCIe 4.0 и солидный набор портов. Может не понравиться ограниченное количество разъемов для подключения системных вентиляторов и аскетичная комплектация.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".