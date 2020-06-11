Обзор GIGABYTE Z490 VISION G. Материнская плата для стримеров и редактирования видеоконтента

Продолжая изучение 10-поколения процессоров Intel и флагманского чипсета Intel Z490 Express, сегодня у нас на тестах плата GIGABYTE Z490 VISION G в паре с процессором Intel Core i7-10700K. Если большинство изученных ранее решений GIGABYTE были ориентированы на игровую аудиторию, то серия VISION предлагает ряд оптимизаций для фотографов, дизайнеров, стримеров и тех, кто работает с видеоконтентом, позволяя быстрее решать поставленные задачи на фоне исключительной надежности в режиме повышенной нагрузки.

GIGABYTE Z490 VISION G

Плата относится к среднему ценовому сегменту. На момент тестирования ее стоимость составляла 19 600 ₽, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет

Комплектация

Упаковочная коробка в светлых тонах, на обратной стороне подробная информация о ключевых функциях. В комплекте поставки четыре SATA-кабеля, диск с ПО и Руководство пользователя. Планка секции портов ввода-вывода на GIGABYTE Z490 VISION G уже предустановлена.

GIGABYTE Z490 VISION G

Внешний вид

Оформление плат серии VISION отличается от броского и агрессивного дизайна, характерного для продуктов игровой линейки. Сочетание алюминиевых панелей и белых элементов, смотрится строго и элегантно.

GIGABYTE Z490 VISION G

Выполнена в ATX-формате. На борту три М.2 разъема. Два из них с металлическим радиатором. Схема работы PCI и PCI/SATA для двух нижних.

GIGABYTE Z490 VISION G

А вот верхний тут сопровождается предупредительной наклейкой. Он PCIe 4.0, да мы не опечатались, его установили с заделом на будущее. Текущие процессоры лишены поддержки, она должна появиться уже со следующим поколением. Так владельцам при обновлении не потребуется тратится на апдейт платы. До этого времени он отключен.

GIGABYTE Z490 VISION G

Для PCIe 3.0-плат расширения предусмотрены три разъема в исполнении x16. Первые два с металлическим усилением. Верхний способен работать в режиме PCIe x16, средний - PCIe x8, нижний – PCIe x4. Эту секцию дополняют два разъема PCIe x1.

GIGABYTE Z490 VISION G

Для PCIe 3.0-плат расширения предусмотрены три разъема в исполнении x16. Первые два с металлическим усилением. Верхний способен работать в режиме PCIe x16, средний - PCIe x8, нижний – PCIe x4. Эту секцию дополняют два разъема PCIe x1.

GIGABYTE Z490 VISION G

Коммуникационные возможности Z490 VISION G дополняет скоростной порт USB 3.2 gen.2 (на платах на базе чипсета предыдущего поколения его не было), и порт USB 3.2 gen.1.

GIGABYTE Z490 VISION G

За сетевое подключение отвечает контроллер Intel I225-V с пропускной способностью 2,5 Гбит/с. Предусмотрена возможность назначать приоритеты для трафика.

GIGABYTE Z490 VISION G

Кроме двух разъемов M.2, для организации дисковой подсистемы можно задействовать шесть Г-образных SATA 3-разъемов. Все они расположены группой. Если в самый нижний М.2-разъем установлен SSD-накопитель, функционал одного из SATA-портов будет отключен.

GIGABYTE Z490 VISION G

Питание на плату подается через 24-контактный ATX разъем, а также связку из двух разъемов ATX 12 В питания процессора (8 и 4 контакта, соответственно).

GIGABYTE Z490 VISION G

В данной плате применена 12-фазная подсистема питания. Дроссели с ферритовым сердечником. ШИМ-контроллер ISL69269.

GIGABYTE Z490 VISION G

Силовые компоненты охлаждает металлический радиатор с массивом наборных пластин. Они соединены между собой медной тепловой трубкой. Непосредственно на чипсет Z490 установлен металлический радиатор со схематичным рисунком.

GIGABYTE Z490 VISION G

Четыре DIMM-разъема для установки модулей оперативной DDR4-памяти максимальным объемом до 128 Гбайт. Предусмотрена поддержка частоты 5000 МГц при условии активации XMP-профиля.

GIGABYTE Z490 VISION G

Для организации дополнительного охлаждения на плате размещены четыре FAN-разъема с функцией PWM. Три из них расположены в верхней части платы.

GIGABYTE Z490 VISION G

На декоративном кожухе над секцией портов ввода-вывода продольная зона с многоцветной подсветкой. Дополнительно к ней можно подключить ленты с напряжением питания 12 В или 5 В. Поддерживается технология RGB Fusion.

GIGABYTE Z490 VISION G

Секция I/O-портов представлена двумя портами USB 2.0 и портом PS/2, шестью портами USB 3.2 gen.1 разъемов, двумя портами USB 3.2 gen.2, один из которых в исполнении USB Type-C, разъемом RJ-45 и шестью разъемами многоканальной аудиоподсистемы.

GIGABYTE Z490 VISION G

За звуковую подсистему отвечает кодек Realtek ALC1220-VB. В составе аудиотракта применяются аудиофильские конденсаторы и предусилитель для высокоомных наушников и гарнитур.

GIGABYTE Z490 VISION G

BIOS

Встречает графически BIOS, оформленной в строгой стилистике. Главный экран выводит сводную информацию по системе и быстрые настройки. Есть локализация под русскоязычных пользователей.

GIGABYTE Z490 VISION G

Вкладка TWEAKER содержит детальные опции по разгону процессора и памяти. GIGABYTE Z490 VISION G предлагает детальный набор настроек.

GIGABYTE Z490 VISION G

Общие настройки системы и настройка портов и разъемов.

GIGABYTE Z490 VISION G

Сводная информация по системе.

GIGABYTE Z490 VISION G

Опции загрузки.

GIGABYTE Z490 VISION G

Часто используемые функции можно добавить во вкладку ИЗБРАННОЕ.

Софт

Для операционной системы Windows с официального сайта можно загрузить утилиты управления. APP Center выступает базовой. С ее помощью можно посмотреть перечень установленных фирменных приложений GIGABYTE, а также дополнительное ПО.

GIGABYTE Z490 VISION G

RGB Fusion пригодится для управления подсветкой. Изготовитель предлагает готовый набор эффектов. Настраивать можно по отдельности или группой, синхронизировав работу всей системы.

GIGABYTE Z490 VISION G

Easy Tune пригодится для экспериментов с разгоном и тонкой настройки параметров системы.

GIGABYTE Z490 VISION G

GIGABYTE Z490 VISION G

GIGABYTE Z490 VISION G

GIGABYTE Z490 VISION G

GIGABYTE Z490 VISION G

Тесты

GIGABYTE Z490 VISION G

Мы проводили тестирование с процессором Intel Core i7-10700K. Плата GIGABYTE Z490 VISION G стабильно отработала на частоте 5,1 ГГц. Все результаты тестов приведены именно для этой частоты.

GIGABYTE Z490 VISION G

Установлено две планки памяти T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz. Проблем с запуском под управлением XMP-профиля не возникло.

AIDA64

GIGABYTE Z490 VISION G

Geekbench

GIGABYTE Z490 VISION G

PCMARK 10

GIGABYTE Z490 VISION G

Cinebench 20

GIGABYTE Z490 VISION G

WinRAR

GIGABYTE Z490 VISION G

Для тестирования в бенчмарках была выбрана видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650.

3DMark

GIGABYTE Z490 VISION G

GIGABYTE Z490 VISION G

Futuremark

GIGABYTE Z490 VISION G

GIGABYTE Z490 VISION G

GIGABYTE Z490 VISION G

World of Tanks

GIGABYTE Z490 VISION G

Разгон

Максимальная частота процессора составила 5,2 ГГц, память удалось разогнать до частоты 3733 МГц без повышения таймингов.

GIGABYTE Z490 VISION G

Итоги по GIGABYTE Z490 VISION G

Золото. Выбор редакции MegaObzorМатеринская плата GIGABYTE Z490 VISION G – интересный вариант для сборки системы в паре с процессором Intel Core 10-поколения, включая старшие решения Core i7 и Core i9. 12 фазная подсистема питания, эффективный отвод тепла от силовых элементов, два радиатора Thermal Guard для охлаждения М.2-накопителей, доступ в сеть средствами скоростного контроллера Intel 2.5GbE LAN, функция подсветки RGB Fusion, оригинальный дизайн, хороший задел на будущее для накопителей M.2 PCIe 4.0 и солидный набор портов. Может не понравиться ограниченное количество разъемов для подключения системных вентиляторов и аскетичная комплектация.
GIGABYTE Z490 VISION G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы GIGABYTE Z490 VISION G
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