Обзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K

На прошлой неделе мы проводили детальное тестирование процессора Intel Core i5-10600K, сравнив его быстродействие с AMD Ryzen третьего поколения. Сегодня в центре внимания будет старший Intel Core i7-10700K, мы его сравним с флагманом прошлого года в лице Intel Core i9-9900K. Тесты проводились в играх и бенчмарках, с одними и теми же компонентами, отличия заключаются только в материнской плате.

Intel Core i7-10700K

Этот тот самый случай, когда конкуренция между производителями процессоров играет на руку конечным пользователям. Те же восемь ядер и шестнадцать потоков, но за прошедший год они стали дешевле, даже с учетом повышенного уровня цен на новое поколение, выставляемое розницей. К моменту публикации его продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Особенности

Обновление системы с прошлых поколений потребует от пользователя дополнительных расходов на материнскую плату. В 2020 году в этом сегменте актуальным стал сокет LGA 1200 и чипсеты 400 серии. На момент выпуска теста это только платы на флагманском Z490. Позже появятся младшие, но с учетом, что мы изучаем процессоры с разблокированным множителем, для разгона потребуются именно Z-платы.

Intel Core i7-10700K

Применен 14нм техпроцесс. В сравнение с прошлым годом для всех процессоров повышены тактовые частоты. Для тестируемого процессора они составляют 3800/5100 МГц и 3600/5000 МГц для Intel Core i9-9900K.

Intel Core i7-10700K

Отчасти это достигнуто и повышением уровня TDP c 95 до 125 Вт. По опыту тестирования лучше при выборе охлаждения выбирать системы жидкостного охлаждения или супербашни.

Intel Core i7-10700K

Есть улучшения по поддержке оперативной памяти в вопросе максимальных тактовых частот. Базовая же повысилась с 2666 до 3000 МГц. Четыре канала пока остаются только в профессиональном сегменте с платами X299.

Intel Core i7-10700K

Тесты в бенчмарках

Мы использовали базовые пресеты для двух процессоров. Intel Core i7-10700K - 5100 МГц, Intel Core i9-9900K – 5000 МГц. 16 Гбайт оперативной памяти.

FireStrike Extreme

Intel Core i7-10700K

TimeSpy

Intel Core i7-10700K

NightRaid

Intel Core i7-10700K

3DMark

Intel Core i7-10700K

Intel Core i7-10700K

PCMARK

Intel Core i7-10700K

Cinebench 20

Intel Core i7-10700K

Geekbench 3

Intel Core i7-10700K

WinRar

Intel Core i7-10700K

AIDA64

Intel Core i7-10700K

Тесты в играх

Выбрана видеокарта PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Разрешение Full HD, ультра настройки графики. В будущем мы проведем дополнительное тестирование с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 2080 Ti.

Far Cry New Dawn: Intel Core i7-10700K vs Intel Core i9-9900K

World of Tanks: Intel Core i7-10700K vs Intel Core i9-9900K

Batman Arkham Knight: Intel Core i7-10700K vs Intel Core i9-9900K

Rainbow Six Siege: Intel Core i7-10700K vs Intel Core i9-9900K

Rise of Tomb Raider: Intel Core i7-10700K vs Intel Core i9-9900K

Разгон

Максимальная частота процессора составила 5,2 ГГц, память удалось разогнать до частоты 3733 МГц без повышения таймингов.

Итоги по Intel Core i7-10700K

Золото. Выбор редакции MegaObzorIntel Core i7-10700K – при меньшей стоимости, как показала практика сравнительного тестирования, демонстрирует больший уровень быстродействия в сравнении с более дорогим Intel Core i9-9900K, флагманом 2019 года. Оценивая стоимость и производительность, можно смело его отнести к лучшему игровому процессору. Как и в случае с Intel Core i5-10600K, он интересен впервую очередь при сборке новой системы, а не в качестве решения для апгрейда с 8 или 9 поколения Intel.
Intel Core i7-10700K получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Intel Core i7-10700K
Обзоры:
Обзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900KОбзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K
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