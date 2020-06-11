Обзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K

Этот тот самый случай, когда конкуренция между производителями процессоров играет на руку конечным пользователям. Те же восемь ядер и шестнадцать потоков, но за прошедший год они стали дешевле, даже с учетом повышенного уровня цен на новое поколение, выставляемое розницей.
К моменту публикации его продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Intel Core i7-10700K обзор
ОсобенностиОбновление системы с прошлых поколений потребует от пользователя дополнительных расходов на материнскую плату. В 2020 году в этом сегменте актуальным стал сокет LGA 1200 и чипсеты 400 серии. На момент выпуска теста это только платы на флагманском Z490. Позже появятся младшие, но с учетом, что мы изучаем процессоры с разблокированным множителем, для разгона потребуются именно Z-платы.
Применен 14нм техпроцесс. В сравнение с прошлым годом для всех процессоров повышены тактовые частоты. Для тестируемого процессора они составляют 3800/5100 МГц и 3600/5000 МГц для Intel Core i9-9900K.
Отчасти это достигнуто и повышением уровня TDP c 95 до 125 Вт. По опыту тестирования лучше при выборе охлаждения выбирать системы жидкостного охлаждения или супербашни.
Есть улучшения по поддержке оперативной памяти в вопросе максимальных тактовых частот. Базовая же повысилась с 2666 до 3000 МГц. Четыре канала пока остаются только в профессиональном сегменте с платами X299.
Тесты в бенчмаркахМы использовали базовые пресеты для двух процессоров. Intel Core i7-10700K - 5100 МГц, Intel Core i9-9900K – 5000 МГц. 16 Гбайт оперативной памяти.
FireStrike Extreme
TimeSpy
NightRaid
3DMark
PCMARK
Cinebench 20
Geekbench 3
WinRar
AIDA64
Тесты в играхВыбрана видеокарта PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Разрешение Full HD, ультра настройки графики. В будущем мы проведем дополнительное тестирование с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 2080 Ti.
Far Cry New Dawn: Intel Core i7-10700K vs Intel Core i9-9900K
World of Tanks: Intel Core i7-10700K vs Intel Core i9-9900K
Batman Arkham Knight: Intel Core i7-10700K vs Intel Core i9-9900K
Rainbow Six Siege: Intel Core i7-10700K vs Intel Core i9-9900K
Rise of Tomb Raider: Intel Core i7-10700K vs Intel Core i9-9900K
РазгонМаксимальная частота процессора составила 5,2 ГГц, память удалось разогнать до частоты 3733 МГц без повышения таймингов.
Итоги по Intel Core i7-10700KIntel Core i7-10700K – при меньшей стоимости, как показала практика сравнительного тестирования, демонстрирует больший уровень быстродействия в сравнении с более дорогим Intel Core i9-9900K, флагманом 2019 года. Оценивая стоимость и производительность, можно смело его отнести к лучшему игровому процессору. Как и в случае с Intel Core i5-10600K, он интересен впервую очередь при сборке новой системы, а не в качестве решения для апгрейда с 8 или 9 поколения Intel.
Intel Core i7-10700K получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".