Обзор аккумуляторной УШМ Greenworks AG5900 24V

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина особенно удобна в тех задачах, где инструмент приходится постоянно перемещать, менять положение и использовать вдали от розетки. Greenworks AG5900 как раз относится к такому формату: компактная модель под диски диаметром 125 мм с бесщеточным двигателем и скоростью вращения до 8500 об/мин.

За время тестирования мы использовали ее для зачистки старых металлических ворот, резки массивного металлического профиля и работы с камнем.

Комплектация

На тестировании была версия Greenworks AG5900 без аккумулятора и зарядного устройства. Такой вариант логичнее всего покупать тем, у кого уже есть инструмент Greenworks на платформе 24V и совместимые батареи.

В комплект входят сама УШМ, дополнительная боковая рукоятка, защитный кожух и дополнительные элементы к нему, классический двухштырьковый ключ для замены оснастки, документация и фирменная сумка.

Последняя оказалась действительно полезной. После завершения тестирования болгарка продолжает храниться именно в ней. Внутри удобно держать сам инструмент и необходимую оснастку, а при необходимости все это можно быстро взять с собой.

Если аккумуляторов Greenworks 24V пока нет, я бы сразу рассматривал покупку батареи вместе с быстрым зарядным устройством. Для УШМ это особенно актуально из-за достаточно высокого энергопотребления при продолжительной работе. К этому еще вернемся ниже.

Внешний вид и эргономика

Одна из сильных сторон Greenworks AG5900 — компактный корпус. Болгарка небольшая, ее легко удерживать, разворачивать относительно детали и подводить к местам, где крупным инструментом работать уже неудобно.

Корпус выполнен в традиционном для Greenworks сочетании черного и ярко-зеленого цветов. Основная зона хвата прорезинена, поэтому инструмент уверенно лежит в руке.

Небольшие размеры хорошо ощущаются именно во время продолжительной работы. Болгарку приходится постоянно менять по углу, поднимать, опускать и разворачивать. Здесь лишние габариты быстро начали бы мешать, а компактный корпус, наоборот, позволяет свободнее работать в ограниченном пространстве.

Дополнительную рукоятку можно установить с левой или правой стороны редуктора. Это полезно не только для левшей и правшей. В зависимости от расположения обрабатываемой детали можно выбрать более удобную сторону, а при продолжительной работе периодически менять хват.

На корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия для охлаждения внутренних компонентов.

В нижней части корпуса рядом с аккумулятором установлены сетчатые пылезащитные фильтры. Для УШМ это полезная деталь: при резке и зачистке вокруг инструмента постоянно находится металлическая, каменная и абразивная пыль. Фильтры можно снимать для очистки.

Аккумулятор устанавливается в направляющие в нижней части рукоятки. Снимается он также быстро, поэтому при наличии нескольких батарей заменить разряженную можно буквально за несколько секунд.

Управление и оснастка

Органов управления здесь минимум. На основной рукоятке расположена клавиша включения. Ее можно использовать для коротких операций либо зафиксировать во включенном состоянии, когда требуется продолжительная работа.

На корпусе редуктора рядом с диском находится кнопка блокировки шпинделя. Она фиксирует вал во время замены оснастки, после чего крепежную гайку можно открутить или затянуть комплектным двухштырьковым ключом.

Рабочая зона закрыта металлическим защитным кожухом. Он принимает на себя часть потока искр, абразива и частиц материала, направляя их в сторону от пользователя. Положение кожуха можно менять в зависимости от выполняемой операции.

В комплекте также предусмотрены дополнительные пластиковые элементы для кожуха. Они позволяют дополнительно закрыть рабочую область диска при необходимости.

Тестирование

Greenworks AG5900 проверялась не только на небольших демонстрационных заготовках. За время тестирования ей удалось поработать с несколькими реальными задачами.

Первой стала подготовка старых металлических ворот к дальнейшей покраске. Покрытие за годы эксплуатации местами начало отслаиваться, появились участки с плохо держащейся краской и следами коррозии.

Задачи полностью очищать ворота до голого металла не было. Требовалось снять отслаивающиеся участки покрытия, сгладить границы и подготовить поверхность к нанесению нового слоя.

Именно здесь хорошо раскрывается аккумуляторный формат. Вдоль ворот приходится постоянно перемещаться, менять положение относительно поверхности и работать на разной высоте. С проводной болгаркой пришлось бы следить за удлинителем и постоянно перекладывать кабель. Здесь же можно просто переходить к следующему участку и продолжать работу.

Компактность AG5900 тоже оказалась кстати. Инструмент легко разворачивать и держать под разными углами. Особенно это ощущается, когда нужно подобраться к краю конструкции или работать в месте, где свободного пространства немного.

По производительности вопросов не возникло. С подходящей оснасткой старая краска снимается быстро, поэтому большой металлический элемент можно подготовить к последующей покраске заметно быстрее, чем при ручной зачистке.

При продолжительной работе какого-либо критичного перегрева корпуса мы также не заметили. Болгарка остается предсказуемой в работе и не заставляет постоянно делать паузы.

Следующей задачей стала резка металла.

Для проверки использовался достаточно массивный металлический профиль. Несмотря на небольшие размеры самой УШМ, недостатка мощности здесь не ощущается. Диск уверенно входит в металл, а для продвижения по линии реза не приходится чрезмерно давить на инструмент.

Срез получился аккуратным и ровным. Выраженной просадки оборотов во время работы мы также не заметили. По ощущениям AG5900 воспринимается как вполне серьезный инструмент, а не как компактная аккумуляторная модель исключительно для мелких бытовых задач.

Еще одним сценарием стала работа с камнем. Для этого установили соответствующий алмазный диск.

Болгарка и здесь справилась уверенно. Запаса производительности хватает, чтобы контролировать направление реза и вести инструмент без ощущения, что двигатель работает на пределе.

За время тестирования AG5900 использовалась для трех достаточно разных операций — зачистки, резки металла и работы с камнем. Во всех случаях мощности хватало, инструмент работал шустро и какого-либо выраженного перегрева не продемонстрировал.

При этом отсутствие сетевого кабеля оказалось не просто приятным дополнением. Когда приходится постоянно менять положение, работать вокруг крупной конструкции или переходить от одной детали к другой, аккумуляторная УШМ действительно заметно удобнее.

Автономность и зарядка

Во время тестирования использовался аккумулятор Greenworks 24V емкостью 5 А·ч. На корпусе батареи предусмотрен индикатор остаточного заряда, поэтому перед началом работы или во время перерыва можно быстро проверить оставшийся запас энергии.

Для нескольких коротких резов, небольшой зачистки или другой эпизодической работы запаса энергии вполне хватает. При длительной работе ситуация меняется. УШМ — достаточно энергоемкий инструмент, особенно когда диск продолжительное время работает под нагрузкой. Поэтому при зачистке большой площади или большом количестве резов заряд аккумулятора расходуется заметно.

Если болгарка нужна для хозяйства и периодически используется несколько минут, вряд ли это станет серьезной проблемой. Поработал, поставил аккумулятор заряжаться и вернулся к инструменту позже.

При профессиональном использовании подход уже другой. Если инструмент приносит деньги и простой означает потерю рабочего времени, рассчитывать на единственный аккумулятор точно не стоит.

При переходе на аккумуляторный инструмент в таком режиме лучше сразу иметь запас из нескольких совместимых батарей. Пока одна работает в болгарке, другая может находиться на зарядке, а еще одна — быть готовой к замене.

По той же причине желательно использовать быстрое зарядное устройство Greenworks. Обычная зарядка аккумулятор заряжает, но при интенсивной эксплуатации делает это заметно дольше, поэтому именно ожидание может начать ограничивать рабочий процесс.

Быстрое зарядное устройство вместе с несколькими аккумуляторами практически решает эту проблему: батареи можно последовательно менять, не останавливая работу на длительное время.

То есть непосредственно к производительности Greenworks AG5900 претензий здесь нет. Ограничение связано с самой концепцией производительного аккумуляторного инструмента: если работать долго и практически без остановок, нужен соответствующий запас энергии.

Итоги

Greenworks AG5900 оставила положительное впечатление. Болгарка компактная, удобная в работе и при этом достаточно мощная. За время тестирования она без проблем справилась с зачисткой старого покрытия, резкой массивного металлического профиля и работой с камнем.

Для домашнего использования модель подойдет тем, кому нужна универсальная УШМ для ремонта и различных хозяйственных работ. В таком сценарии особенно хорошо ощущается преимущество аккумуляторного питания: можно взять инструмент, выполнить нужную работу в любой части участка и убрать его обратно без удлинителей и поиска розетки.

Для профессионального применения производительности также хватает. Но если инструмент используется постоянно и непосредственно приносит деньги, при переходе на аккумуляторную систему стоит заранее заложить покупку нескольких батарей и быстрой зарядки. Тогда не придется останавливать работу из-за разрядившегося аккумулятора.

Плюсы

— компактные размеры;

— высокая производительность для своих габаритов;

— бесщеточный двигатель;

— компактный корпус

— защитный кожух;

— пылезащитные фильтры;

— отсутствие заметного перегрева

Минусы

— при продолжительной работе аккумулятор расходуется достаточно быстро;

— для больших объемов работ желательно иметь несколько батарей;

— при интенсивном использовании обычная зарядка может ограничивать темп работы, поэтому предпочтительнее использовать быструю.