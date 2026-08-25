Обзор TROUVER S70 Roller: новый подход к влажной уборке

Роботы-пылесосы продолжают развиваться, получая новые системы уборки и всё более функциональные станции самообслуживания. TROUVER S70 Roller стал одной из свежих моделей бренда в этом сегменте. Посмотрим, что подготовил TROUVER и насколько интересным получилось новое устройство.

Коротко о главном:

— мощность всасывания до 28 000 Па;

— роликовая система влажной уборки HydroForce;

— корпус высотой 90 мм без выступающей башенки лидара;

— станция с автоматической очисткой, промывкой и сушкой ролика.

Комплектация

TROUVER S70 Roller поставляется вместе с крупной станцией самообслуживания. Помимо самого робота и базы, в комплект входят кабель питания и документация. Всё необходимое для начала работы уже есть.

Станция отвечает не только за зарядку. Она автоматически опустошает пылесборник робота, обслуживает систему подачи воды, промывает ролик горячей водой и затем сушит его горячим воздухом. В результате большая часть регулярного ухода за пылесосом автоматизирована.

Внешний вид

Сам TROUVER S70 Roller выполнен в привычном для роботов-пылесосов формате с круглым белым корпусом диаметром 350 мм. При этом его высота составляет всего 90 мм. Добиться этого удалось благодаря отказу от традиционной башенки лидара сверху — DToF-датчик системы CovertSense встроен непосредственно в корпус. За счёт этого робот может заезжать под сравнительно низкую мебель.

Сверху расположены физические кнопки управления и крышка, под которой находится пылесборник объёмом 240 мл. Там же расположен QR-код для подключения к приложению. В задней части установлены резервуары системы влажной уборки: ёмкость для чистой воды рассчитана на 150 мл, для грязной — на 110 мл.

Нижняя часть корпуса. Здесь находятся одна боковая щётка, центральная силиконовая турбощётка, ведущие колёса и роликовый моп. Боковая щётка установлена на подвижном механизме и может выдвигаться во время уборки углов, куда круглому корпусу добраться сложнее. При влажной уборке без использования пылесоса щётка может подниматься.

Роликовый моп — одна из главных особенностей TROUVER S70 Roller. Его ширина составляет 27 см, а система MaxiReach позволяет смещать ролик в сторону примерно на 4,4 см, чтобы он проходил ближе к плинтусам и мебели. При заезде на ковёр ролик способен подняться на 14 мм.

Влажная уборка реализована по технологии HydroForce. В отличие от привычных салфеток, которые постепенно собирают на себя грязь в процессе уборки, ролик постоянно промывается прямо во время движения. За его смачивание отвечают 12 форсунок, а загрязнённая вода снимается с поверхности и отправляется в отдельный резервуар. Прижимное усилие ролика заявлено на уровне 4700 Па.

Станция самообслуживания

Станция получила отдельные ёмкости объёмом 5 литров для чистой и 4,5 литра для использованной воды. Собранный роботом мусор автоматически перемещается в мешок объёмом 3,2 литра. Производитель заявляет до 100 дней работы без необходимости очищать его вручную, но фактический интервал будет зависеть от площади помещения и количества мусора.

После возвращения робота станция промывает ролик водой температурой до 80 °C, после чего сушит его воздухом температурой до 70 °C. Такая система избавляет от необходимости вручную снимать и промывать ролик после каждого цикла уборки.

Управление

Для полноценной настройки TROUVER S70 Roller используется фирменное приложение с русскоязычным интерфейсом. Первичное подключение выполняется с помощью QR-кода на корпусе робота, после чего устройство добавляется в домашнюю сеть Wi-Fi.

После первого запуска робот строит карту помещения и автоматически разделяет пространство на комнаты. Если границы определились неправильно, их можно отредактировать вручную.

На карте можно выбирать отдельные комнаты или произвольные зоны для уборки. Есть виртуальные стены и запретные участки, куда робот не будет заезжать. Причём отдельно можно задать зоны, запрещённые именно для влажной уборки. Например, таким образом можно оградить место с проводами, мисками домашних животных или другими предметами, к которым пылесос лучше не подпускать. Поддерживается сохранение нескольких карт, что пригодится при использовании робота на разных этажах.

Для каждой уборки настраивается мощность всасывания и режим работы с влажной уборкой. Можно изменить влажность ролика, периодичность его промывки на станции, выбрать маршрут движения, задать расписание и создать собственные сценарии.

CleanGenius позволяет передать часть этих настроек самому роботу. В автоматическом режиме устройство самостоятельно выбирает подходящую стратегию уборки для разных помещений.

Отдельное внимание уделили коврам. При их обнаружении робот умеет автоматически увеличивать мощность всасывания. Во время влажной уборки можно выбрать, как ему вести себя на ковровом покрытии: полностью объезжать его или поднять ролик и продолжить сухую уборку.

Есть и менее очевидные настройки. Например, на карте можно обозначить участок со шторами. В таком случае после основной уборки робот отдельно проходит эту область, аккуратно заезжая за занавески. В приложении также доступен журнал выполненных уборок и управление функциями станции, включая самоочистку пылесборника, промывку и сушку ролика. Поддерживается интеграция с Яндекс Алисой.

За объезд находящихся на полу предметов отвечает система CovertSense. Камеры у TROUVER S70 Roller нет — для навигации используются скрытый DToF-лидар и дополнительные датчики. Поэтому небольшие предметы перед уборкой всё же лучше не оставлять на полу.

Тестирование

Начнём с сухой уборки. Заявленная мощность всасывания TROUVER S70 Roller составляет 28 000 Па. Конечно, оценивать эффективность робота только по количеству паскалей неправильно, но запас мощности здесь внушительный.

Выдвижная боковая щётка помогает собирать мусор вдоль стен и в углах, куда основной корпус робота добраться не может. Силиконовая центральная щётка также сравнительно просто очищается от волос: её можно разобрать с двух сторон и снять всё намотавшееся.

Влажная уборка. Главная особенность TROUVER S70 Roller связана именно с ней. Постоянное смачивание ролика позволяет не возить по всей квартире одну постепенно загрязняющуюся салфетку. Грязная вода сразу снимается с поверхности ролика и отправляется в отдельный резервуар, а чистая продолжает поступать во время движения.

Удобно реализована и работа с коврами. При их обнаружении роликовый моп поднимается, поэтому для квартиры с несколькими типами покрытия не требуется каждый раз вручную менять режим работы или снимать элементы влажной уборки.

Преодоление препятствий. Небольшие перепады высоты робот способен проходить самостоятельно. На фотографии ниже он заезжает на препятствие, используя крупные ведущие колёса.

Навигация. Она построена на скрытом DToF-лидаре и наборе дополнительных датчиков. Робот составляет карту помещения, ориентируется между комнатами и последовательно проходит заданные зоны. Отсутствие выступающей башенки сверху при этом позволяет ему проходить под той мебелью, куда более высокие модели могут не поместиться.

Время работы

TROUVER S70 Roller оснащён аккумулятором ёмкостью 5200 мАч. При недостатке заряда робот может самостоятельно вернуться на станцию, зарядиться и после этого продолжить уборку с того места, где остановился.

На полную зарядку аккумулятора требуется около 3,5 часа.

Итоги

TROUVER S70 Roller оставил положительное впечатление за счёт сочетания мощной сухой уборки, роликового мопа и развитой системы самообслуживания. В первую очередь модель подойдёт тем, кто хочет максимально сократить участие в регулярной уборке и при этом делает акцент не только на сборе пыли, но и на качественном мытье пола.

Плюсы:

— мощность всасывания до 28 000 Па;

— роликовая система влажной уборки с постоянной подачей чистой воды;

— автоматическая промывка и сушка ролика;

— выдвижные ролик и боковая щётка для уборки вдоль стен и в углах;

— низкий корпус без выступающей башенки лидара;

— большие резервуары для чистой и грязной воды на станции;

— широкие возможности настройки уборки через приложение.

Минусы:

— нет автоматической подачи моющего средства;

— система распознавания небольших препятствий уступает моделям с камерой.