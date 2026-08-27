Представлена малогабаритная стиральная машина Candy C43W4 05MBW-07

Линейка малогабаритных стиральных машин Candy Aquamatic, уже успевшая завоевать популярность, пополнилась новой модификацией C43W4 05MBW-07. Данная версия рассчитана на загрузку до 5 кг сухого белья, что является максимальным показателем среди всех компактных агрегатов Candy этого типа. Помимо увеличенной вместительности, устройство оснащено малошумным инверторным мотором и технологией паровой обработки тканей. Модель Candy Aquamatic Inverter, как и её предшественницы, сохраняет нестандартно скромные габариты: 70,0 см в высоту, 51,0 см в ширину и 43,1 см в глубину. Благодаря таким параметрам технику допустимо размещать в стеснённых условиях, включая пространство под раковиной или в малогабаритных санузлах. Инженерам удалось переработать внутреннюю компоновку, что позволило установить более вместительный барабан SoftMotion Drum диаметром 26,0 см. Внутрь легко помещается до 5 кг вещей. Также внутри размещён бесшумный бесколлекторный двигатель инверторного типа BLDC, который снижает уровень шума и вибрации при работе.

Управление всеми режимами и дополнительными опциями организовано через поворотный селектор выбора программ, набор механических клавиш и понятный светодиодный дисплей. На экране отображается текущая информация о ходе выполнения цикла, что делает использование прибора интуитивно понятным. Набор штатных режимов включает все востребованные программы, необходимые для ежедневного ухода за одеждой. Вдобавок к ним предусмотрены три ускоренных цикла, рассчитанных на 15, 29 и 39 минут соответственно. Для тех, кто нуждается в дополнительных возможностях, доступны такие опции, как подача пара, активация ночного режима (снижение уровня шума) и дополнительное полоскание для более тщательного удаления остатков моющих средств.

Контейнер для порошка и геля, а также уплотнительная манжета дверцы покрыты составом с антибактериальным эффектом CleanCare+. Данное покрытие препятствует размножению микроорганизмов на поверхностях, обеспечивая защиту на уровне 99,99%. Это особенно важно для поддержания гигиены внутри устройства. В конструкцию манжеты встроены специальные форсунки Dual Spray, которые являются составной частью системы JetClean System. Они направляют струи воды на внутреннюю поверхность люка, удаляя накопившиеся загрязнения, следы моющих средств и налёт. Таким образом, уход за машиной упрощается, а риск появления плесени или неприятного запаха сводится к минимуму.

Функция «Пар» обеспечивает впрыск горячего пара в барабан в процессе стирки. Пар способствует размягчению волокон ткани, что облегчает удаление сложных пятен и обеспечивает бережное очищение. В зависимости от выбранного режима температура пара может достигать 60 или 90 градусов Цельсия. Под воздействием таких температур происходит дезинфекция белья и лёгкое разглаживание складок. Среди ключевых преимуществ данной опции — уничтожение пылевых клещей и патогенных бактерий, удаление аллергенов с поверхности одежды, а также заметное сокращение времени, которое обычно требуется для последующей глажки.