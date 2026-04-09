Среди новых товаров СТАРТ появилась электрическая кофемолка

Кофемолка электрическая из нержавеющей стали от бренда СТАРТ — это современное и стильное решение для тех, кто ценит насыщенный вкус и аромат свежемолотого кофе. Компактные размеры и дизайн в серебристых тонах позволяют устройству стать частью любого интерьера кухни, от классики до любого другого.

Универсальность и простота использования
Эта кофемолка предназначена не только для помола кофейных зерен. Благодаря мощному ножу из пищевой нержавеющей стали она легко справляется с сахаром, специями, орехами, крупами и даже сухарями для панировки. Она станет отличным дополнением к вашему кухонному арсеналу, позволяя быстро подготовить ингредиенты для самых разных блюд и напитков, экономя ваше время.

Технические особенности и преимущества
Внутри есть ротационный нож, который обеспечивает достаточно равномерный помол даже самых твердых сортов кофе. Импульсный режим работы позволяет контролировать степень измельчения, от крупного до практически пылеобразного для турки. Кроме того, такой режим защищает мотор от перегрева при интенсивном использовании, продлевая срок службы.

Характеристики кофемолки СТАРТ:

Система помола: ротационный нож.
Максимальная доза: 55 г., хватит на 4-6 чашек эспрессо.
Материал мельницы: нержавеющая сталь.
Материал корпуса: нержавеющая сталь.
Импульсный режим: есть.
Напряжение питания: 220-240 В.
Частота тока: 50-60 Гц.
Объем: 300 мл.
Длина шнура: 60 см.
Цвет: серый металлик, серебристый.
Гарантия: 24 месяца.

Безопасность и уход

  • Простота ухода. Гладкие поверхности легко очищаются от остатков продуктов.
  • Безопасность. Крышка плотно закрывает чашу, предотвращая случайное включение.
  • Эстетика. Современный дизайн в серебристых тонах подчеркнет стиль вашей кухни.
  • Длительная гарантия. 24 месяца уверенности в качестве прибора.

Комплектация и габариты
В комплект входят сама кофемолка, крышка и инструкция по эксплуатации.
Размеры устройства составляют 10×16 см, а вес всего 370 г, что делает его удобным для хранения и использования даже на небольшой кухне.
Упаковка весит 450 г, ее габариты 11×17 см.

Электрическая кофемолка СТАРТ станет подходящим подарком для себя или близких, кто любит начинать день с чашки ароматного кофе, приготовленного из свежемолотых зерен. А также будет хорошим сюрпризом для друзей и знакомых.

Где купить
Приобрести кофемолку можно на маркетплейсах в официальных магазинах компани “СТАРТ”.

