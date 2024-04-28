Гидромассажная ванночка для ног. Обзор HELST HFM-605…

Поставляется в коробке из плотного картона, внутри которой зафиксирован в паллет из пенопласта. Комплект включает пульт ДУ, руководство пользователя.
В конструкции предусмотрели механическую ножку, которая фиксирует крышку в открытом положении.
При этом в разложенном виде тут объема емкости для жидкости будет с запасом, высокие борта предотвратят ее разбрызгивание во время проведения процедуры и при переноске для того, чтобы вылить.
Сопровождается крышкой, на верхней части которой есть углубление для размещения пульта ДУ. Он дополнительно фиксируется при помощи магнита.
Пульт беспроводной, выполнен в корпусе круглой формы. Тут шесть кнопок, выполняемые действия которых сопровождаются маркировкой и подсказками на русском языке. Разобраться с управлением HELST HFM-605 будет несложно, плюс в комплекте есть подробная инструкция.
В основной рабочей части камеры находится съемная вставка с платформами и роликами. Извлекать ее можно и нужно будет для того, чтобы просушить.
На дне находится дисплей под полуматовым пластиком. На нем выводится информация по температуре воды и времени до завершения процедуры.
Нанесена наклейка с предупреждением недопустимости эксплуатации без воды в рабочей емкости. При работе она забирается через сетку с мелкой ячейкой и подается под напором при проведении гидромассажа.
Если сравнивать с массажерами для ног, в которых не используется вода, здесь по ощущениям, массаж мягче и расслабление в итоге проходит быстрее. HELST HFM-605 поддерживает 3 режима массажа стоп и гидромассаж. Силу воздействия можно регулировать. Массажные элементы размещены по краям, это четыре платформы с валиками.
С помощью пульта выставляется длительность процедуры, по умолчанию это 30 минут. Можно сократить до 10 минут или продлить до 60, шаг в 1 минуту. После завершения выливаем воду с ванночки и оставляем просушивать.