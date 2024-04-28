Гидромассажная ванночка для ног. Обзор HELST HFM-605

Сегодня рассмотрим детально гидромассажную ванночку для ног HELST HFM-605. Преимуществом данной модели являются ролики, разработанные для массажа внутренней части стопы. Здесь четыре автоматические платформы, обеспечивающие массаж всей площади стопы и улучшающие кровообращение. Из особенностей выделяются эргономичное хранение, регулируемая температура, световой и цифровой дисплей.

HELST HFM-605

Комплектация

HELST HFM-605

Поставляется в коробке из плотного картона, внутри которой зафиксирован в паллет из пенопласта. Комплект включает пульт ДУ, руководство пользователя.

HELST HFM-605

HELST HFM-605 обзор

Внешний вид

У этой ванночки складная конструкция. В сложенном состоянии занимает минимальное место и ее можно перевозить с собой с помощью пластиковой ручки.

HELST HFM-605

В конструкции предусмотрели механическую ножку, которая фиксирует крышку в открытом положении.

HELST HFM-605

При этом в разложенном виде тут объема емкости для жидкости будет с запасом, высокие борта предотвратят ее разбрызгивание во время проведения процедуры и при переноске для того, чтобы вылить.

HELST HFM-605

Сопровождается крышкой, на верхней части которой есть углубление для размещения пульта ДУ. Он дополнительно фиксируется при помощи магнита.

HELST HFM-605

Пульт беспроводной, выполнен в корпусе круглой формы. Тут шесть кнопок, выполняемые действия которых сопровождаются маркировкой и подсказками на русском языке. Разобраться с управлением HELST HFM-605 будет несложно, плюс в комплекте есть подробная инструкция.

HELST HFM-605

В основной рабочей части камеры находится съемная вставка с платформами и роликами. Извлекать ее можно и нужно будет для того, чтобы просушить.

HELST HFM-605

На дне находится дисплей под полуматовым пластиком. На нем выводится информация по температуре воды и времени до завершения процедуры.

HELST HFM-605

Нанесена наклейка с предупреждением недопустимости эксплуатации без воды в рабочей емкости. При работе она забирается через сетку с мелкой ячейкой и подается под напором при проведении гидромассажа.

HELST HFM-605

Тесты

Для проведения процедуры рекомендуется использовать воду с температурой 35 градусов, это позволит сократить время и ресурсы на ее начальный нагрев. При этом целевая температура выбирается самим пользователем и она достигается и поддерживается в последующем точно. Так, например, зимой можно будет быстро согреть ноги после длительного нахождения на морозе. Да и в целом проведение массажа в теплой воде приятнее и эффективнее.

HELST HFM-605

Если сравнивать с массажерами для ног, в которых не используется вода, здесь по ощущениям, массаж мягче и расслабление в итоге проходит быстрее. HELST HFM-605 поддерживает 3 режима массажа стоп и гидромассаж. Силу воздействия можно регулировать. Массажные элементы размещены по краям, это четыре платформы с валиками.

HELST HFM-605

С помощью пульта выставляется длительность процедуры, по умолчанию это 30 минут. Можно сократить до 10 минут или продлить до 60, шаг в 1 минуту. После завершения выливаем воду с ванночки и оставляем просушивать.

HELST HFM-605

Итоги

HELST HFM-605 – гидромассажная ванночка для ног с тремя режимами, роликовым массажем стоп, регулируемым подогревом воды, гидромассажем, складным корпусом и дистанционным пультом управления. Из особенностей отметим отсутствие пробки для слива жидкости в основании резервуара, но это нельзя назвать минусом, ее в любом случае нужно будет переносить в ванную комнату для того, чтобы слить воду.
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