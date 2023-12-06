Массажная накидка для авто и дома. Обзор HELST HMC-500BK…

Изучаемую сегодня массажную подушку HELST HMC-500BK можно использовать как в автомобиле после тяжелого рабочего дня, так и дома. Сопровождается она двумя видами блока питания, а также выполнена в удобном формате с ручкой для переноски. Данная модель ориентирована на менеджеров, школьников и студентов, спортсменов и любителей активного образа жизни, а также пожилых людей и водителей.

Комплектация

Коробка из плотного картона, на ее гранях приведены данные по соответствию требованиям безопасности, а также приведены технические характеристики. Комплект включает адаптер питания в прикуриватель, адаптер питания в розетку, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешнее исполнение, это что-то среднее между рюкзаком и спинкой кресла. Переносить его можно с помощью ручки на верхней грани.

Периметр обшит экокожей, строчки ровные. Центральная это сетка, за которой находятся подвижные ролики.

На внутренней стороне есть ремень с липучкой, при помощи которой можно регулируя обхват, зафиксировать накидку на кресле или спинке.

С одной из сторон язычок с кнопками включения и смены режимов работы нагрева. В комплектной инструкции можно ознакомиться с принципом управления, все достаточно просто и понятно.

Тесты

На боковой грани у HELST HMC-500BK кабель с разъемом, к которому при работе необходимо будет подключить один из комплектных адаптеров.

Эта модель оснащена 12 роликами, которые разделены на отдельные группы. В зависимости от выбранного режима проводится массаж спины, шеи, предплечий и икры. Распределены они следующим образом, два снизу, шесть в центральной части (два из которых с вибрацией), два в верхней части. Все кроме нижних двигаются по эллипсу, при проведении они изменяют направление движение в обратную сторону.

Нижние ролики совершают движения похожие на постукивание, это перкуссионный тип массажа. Который снимает усталость и неприятные ощущения в мышцах. Каждый из них с встроенной системой обогрева, который здесь проводится при помощи лучей инфракрасного спектра. Включение нагрева усиливает эффект массажа роликами, снимает синдром затекших мышц и оказывает релаксирующее действие.

Мы эксплуатировали ее в домашних условиях зафиксировав на кресле. Длина кабеля при этом позволит подключиться на удалении к розетке. Больше понравилось сочетание роликового массажа с инфракрасным нагревом. При таком режиме работы эффект получается лучше.

Также пробовали использовать в автомобиле. Проблем с надежностью установки не было, От вождения не отвлекало, при этом с учетом того что в дороге чаще всего проводим более получаса, это возможность выделить на массаж время не отвлекаясь от других дел.

Итоги

HELST HMC-500BK – массажная накидки для дома и автомобиля, сочетающая в себе компактный формат исполнения и при этом необходимый набор режимов, включая инфракрасный нагрев. Из особенностей отметим невозможность отключения вибромассажа, он есть на всех доступных режимах.