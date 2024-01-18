Портативный массажер с тремя скоростями и нагревом. Обзор HELST HMC-600GY

В центре внимания массажер HELST HMC-600GY одной из особенностей которого стала возможность работы от аккумулятора, позволяющая эксплуатировать ее вне дома. Модель сочетает в себе перкуссионный массаж и массаж Гиацу, подогрев.

HELST HMC-600GY

Комплектация

HELST HMC-600GY

Коробка из картона с полиграфией. Нанесена подробная информация по особенностям исполнения и характеристикам. Комплект включает адаптер питания в розетку и прикуриватель автомобиля, инструкцию по эксплуатации на русском языке.

HELST HMC-600GY

Внешний вид

Компактный массажер с ручкой для удобной переноски. Его габариты позволяют разметить в компактной дорожной сумке, взяв в командировку или на время отдыха. Выбрана приятная цветовая гамма.

HELST HMC-600GY

Периметр и спинка из экокожи с аккуратными стежками нитками. В центральной части в которой находятся ролики и нагревающие элементы сетка из ткани.

HELST HMC-600GY

Данная модель оснащена шестью роликами, расположенными симметрично. Поддерживает три скорости проведения массажа.

HELST HMC-600GY

Аккумулятор у HELST HMC-600GY встроенный. Зарядка идет через гнездо, скрываемое под заглушкой. В комплекте производитель предусмотрел возможность провести сеанс зарядки в автомобиле или от розетки 220В.

HELST HMC-600GY

Рядом находится прорезиненная панель управления с двумя клавишами. Одна включает и переключает режимы работы, вторая изменяет скорость.

HELST HMC-600GY

Тесты

HELST HMC-600GY

Эксплуатироваться может как в домашних или офисных условиях, так и автомобиле. Необходимо разместить, обеспечив упор. Это может быть стул, кресло, диван, да даже сиденье в общественном транспорте во время поездки на работу. Подключение к источнику питания не требуется, полная мобильность. Заряда в зависимости от интенсивности и использования нагрева хватает на несколько процедур.

HELST HMC-600GY

HELST HMC-600GY сочетает массаж Шиацу и перкуссионный массаж. Это как массирование роликами, так и вибрация с ударами.

HELST HMC-600GY

Хорошо проминает застойные зоны, снимает усталость, напряжение. При регулярном применении снижаются отеки и улучшается кровообращение. Время процедуры задано автоматически, спустя 15 секунд с момента начала автоматически отключается.

HELST HMC-600GY

При включении нагрева можно заметить подсветку красного цвета на роликах, просвечивающую через сетчатую ткань. Большую часть времени использовали с включением подогрева, по личным впечатлениям, с ней не только приятнее, но и сама процедура проводится с большей эффективностью.

Итоги

HELST HMC-600GY – портативный массажер с подогревом и двумя видами проводимого массажа. Компактный формат исполнения, два варианта зарядных устройств в комплекте, подключаемый нагрев, три скорости со сменой направления движения, привлекательное внешнее исполнение.
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