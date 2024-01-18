Портативный массажер с тремя скоростями и нагревом. Обзор HELST HMC-600GY

Коробка из картона с полиграфией. Нанесена подробная информация по особенностям исполнения и характеристикам. Комплект включает адаптер питания в розетку и прикуриватель автомобиля, инструкцию по эксплуатации на русском языке.
Периметр и спинка из экокожи с аккуратными стежками нитками. В центральной части в которой находятся ролики и нагревающие элементы сетка из ткани.
Данная модель оснащена шестью роликами, расположенными симметрично. Поддерживает три скорости проведения массажа.
Аккумулятор у HELST HMC-600GY встроенный. Зарядка идет через гнездо, скрываемое под заглушкой. В комплекте производитель предусмотрел возможность провести сеанс зарядки в автомобиле или от розетки 220В.
Рядом находится прорезиненная панель управления с двумя клавишами. Одна включает и переключает режимы работы, вторая изменяет скорость.
Эксплуатироваться может как в домашних или офисных условиях, так и автомобиле. Необходимо разместить, обеспечив упор. Это может быть стул, кресло, диван, да даже сиденье в общественном транспорте во время поездки на работу. Подключение к источнику питания не требуется, полная мобильность. Заряда в зависимости от интенсивности и использования нагрева хватает на несколько процедур.
HELST HMC-600GY сочетает массаж Шиацу и перкуссионный массаж. Это как массирование роликами, так и вибрация с ударами.
Хорошо проминает застойные зоны, снимает усталость, напряжение. При регулярном применении снижаются отеки и улучшается кровообращение. Время процедуры задано автоматически, спустя 15 секунд с момента начала автоматически отключается.
При включении нагрева можно заметить подсветку красного цвета на роликах, просвечивающую через сетчатую ткань. Большую часть времени использовали с включением подогрева, по личным впечатлениям, с ней не только приятнее, но и сама процедура проводится с большей эффективностью.