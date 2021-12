Обзор HIPER Contact Grill G1. Контактный гриль с 6 автоматическими программами

Тестируемый сегодня контактный гриль HIPER Contact Grill G1 поддерживает регулируемую степень прожарки стейков. Помимо этого, у него есть программы для размораживания, бургеров, птицы, сэндвичей, колбас и рыбы. Из особенностей отмечаются антипригарные пластины, простое обслуживание и компактные габариты.

Комплектация

При этом его стоимость составляет 8 790 рублей.

Комплект включает руководство пользователя, поддон для сбора жира, два панели. Внутри все надежно упаковано для предотвращения повреждения при транспортировке. Упаковано все в коробку с эффекты оформлением.

HIPER Contact Grill G1 обзор

Внешний вид

Компактные габариты в этой модели сочетаются с возможностью готовить сразу 2-3 порции. При этом упрощается его хранение, меньше отнимает места рабочей зоны.

Конструкция классическая, состоящая из основания и крышки с ручкой. Для удобства удаления жира поддон крепится на фронтальной стороне.

Нижняя панель расположена под небольшим углом. Поэтому жир при готовке стекает в этот поддон и не ухудшает вкус блюда.

Элементы управления сосредоточены на ручке. Вдоль центральной части идет подсвечиваемая полоса по краям от которой кнопки управления

Каждому из автоматических режимов есть отдельная иллюстрированная кнопка. Отдельные для выбора одной из четырех степеней прожарки. Все важные изменения рабочих статусов сопровождаются звуковыми уведомлениями.

Крышку открывать легко. Она откидывается на 110 градусов. Полного откидывания на 180 градусов HIPER Contact Grill G1 не поддерживает.

Справа расположен фиксатор крышки. Несколько положений. При работе не нагревается.

Верхняя панель гриля выполнена из хромированного металла. По центру нанесен логотип производителя.

Тесты

Бургеры с говядиной

Две съемные панели с антипригарным покрытием. Их как и поддон можно мыть в посудомоечной машине. Чтобы их снять нужно нажать на кнопку на боку корпуса.Мощность электрогриля составляет 2000 Вт. Поддерживается регулировка температуры в зависимости от выбранной автоматической программы. Тут их шесть, разобраться с предназначением каждой из них можно на основе тематической иконки. Перед первой эксплуатацией протерли поверхность панелей салфеткой из микрофибры.Для начала приготовили бургеры с котлетами из говядины. Выбрали соответствующий режим и дождались звукового сигнала. После этого котлеты можно разместить в гриле и закрыть крышку.

Лишняя влага с котлет стекла по желобу в поддон. Котлеты равномерно пропеклись на всех слоях. Не подгорели.

На финальном этапе прогрели поверхность разрезанных булочек. Снимаем и формируем нужные слои.

Стейки

Весь процесс не занимает много времени. Бургер получился вкусным.Взяли два стейка молодого бычка. Включили режим готовки стейков, дождались прогрева и вывода звуковых сигналов.

На панели выбирается необходимая степень прожарки: RARE, MEDIUM, WELL и WELL Done. Нужная степень получается без замера времени и необходимости отдельного замера температуры внутри стейков.

После завершения готовки выдается звуковой сигнал. Переносим стейки на тарелку и закрывает фольгой, дав «отдохнуть».

Помимо говядины готовили, рыбу и куриные крылышки. В течение недели использовался для утренней готовки сэндвичей. На рабочий режим готовки выходил быстро.

Обслуживание панелей не затруднительно. При снятии теплыми остатки жира и продуктов можно удалить салфеткой из микрофибры. Пригоревшие остатки или после готовки большого объема порций поддон и панели можно будет отправить в посудомоечную машину.

Итоги

HIPER Contact Grill G1 – контактный гриль с шестью автоматическими программами и выбором четырех степеней прожарки. Отлично справился с готовкой различных типов блюд. Размер панелей позволяет одновременно готовить 2-3 порции или пару стейков. Простое управление, наглядная индикация и звуковые уведомления, простая очистка панелей и контейнера для сбора жира. Не устроить может отсутствие возможности откинуть крышку на 180 градусов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".