Обзор HIPER Contact Grill G1. Контактный гриль с 6 автоматическими программами

При этом его стоимость составляет 8 790 рублей.
Комплект включает руководство пользователя, поддон для сбора жира, два панели. Внутри все надежно упаковано для предотвращения повреждения при транспортировке. Упаковано все в коробку с эффекты оформлением.
Конструкция классическая, состоящая из основания и крышки с ручкой. Для удобства удаления жира поддон крепится на фронтальной стороне.
Нижняя панель расположена под небольшим углом. Поэтому жир при готовке стекает в этот поддон и не ухудшает вкус блюда.
Элементы управления сосредоточены на ручке. Вдоль центральной части идет подсвечиваемая полоса по краям от которой кнопки управления
Каждому из автоматических режимов есть отдельная иллюстрированная кнопка. Отдельные для выбора одной из четырех степеней прожарки. Все важные изменения рабочих статусов сопровождаются звуковыми уведомлениями.
Крышку открывать легко. Она откидывается на 110 градусов. Полного откидывания на 180 градусов HIPER Contact Grill G1 не поддерживает.
Справа расположен фиксатор крышки. Несколько положений. При работе не нагревается.
Верхняя панель гриля выполнена из хромированного металла. По центру нанесен логотип производителя.
Две съемные панели с антипригарным покрытием. Их как и поддон можно мыть в посудомоечной машине. Чтобы их снять нужно нажать на кнопку на боку корпуса.
Лишняя влага с котлет стекла по желобу в поддон. Котлеты равномерно пропеклись на всех слоях. Не подгорели.
На финальном этапе прогрели поверхность разрезанных булочек. Снимаем и формируем нужные слои.
Весь процесс не занимает много времени. Бургер получился вкусным.
На панели выбирается необходимая степень прожарки: RARE, MEDIUM, WELL и WELL Done. Нужная степень получается без замера времени и необходимости отдельного замера температуры внутри стейков.
После завершения готовки выдается звуковой сигнал. Переносим стейки на тарелку и закрывает фольгой, дав «отдохнуть».
Помимо говядины готовили, рыбу и куриные крылышки. В течение недели использовался для утренней готовки сэндвичей. На рабочий режим готовки выходил быстро.
Обслуживание панелей не затруднительно. При снятии теплыми остатки жира и продуктов можно удалить салфеткой из микрофибры. Пригоревшие остатки или после готовки большого объема порций поддон и панели можно будет отправить в посудомоечную машину.