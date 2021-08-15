Обзор HIPER IoT Cam Home Kit MX3. Охранный комплект видеонаблюдения для дома и дачи

Конечно данный обзор будет интересен не только дачникам и жителям частного сектора, его можно использовать в любом помещении, включая квартиры и небольшие офиса. Средняя стоимость на момент публикации составляет 5 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Общие габариты компактные. Установить можно на ровную поверхность или на кронштейн с винтовым креплением.
В основании скрывается углубление для подвода комплектного microUSB кабеля. Он не выступает и не мешает устойчивому расположению.
Верхняя крышка съемная. Снимается поворотом, под ней слот для карты памяти microSD и кнопка сброса настроек. Поддерживаются карты памяти.
Камера HIPER IoT Cam MX3 поддерживает поворот на 360 градусов. Смена положения проходит плавно, без заметного шума. Отдельно отметим наличие встроенного динамика. Он используется не только для двухсторонней голосовой связи, например, в режиме видеоняни, но и для вывода предупреждений в режиме сигнализации. Объектив, собранный из группы стеклянных линз. Выведены ИК-диоды, автоматически активируемые в ночное время.
Эта камера оснащена встроенный модулем, обеспечивающим подключение внешних датчиков с частотой 433 МГц. В комплекте с камерой идет два датчика открытия. Батарейка уже установлена. Состоит из двух частей. Крепится с помощью двухстороннего скотча.
Устанавливаем на входную дверь и окна, также можно поставить на внутренние двери, связав работу с включением и выключением света. Датчик движения в компактном исполнении. Для его крепления применена площадка с двумя отверстиями под саморезы или дюбеля.
Для его питания в комплекте есть три AAA-батарейки. Положение и направление после фиксации можно менять. Дальность соединения с камерой около 100 метров на открытой местности и до 60 метров с тонкими стенами. Мы эксплуатацию вели в 3-комнатной квартире с железобетонными стенами, проблем со скоростью передачи данных при срабатывании замечено не было. Сами датчики распределены были в дальних участках помещения.
Далее в настройках камеры приступаем к добавлению датчиков. Тут тоже все просто нажатие в течение 5 секунд на кнопку, размещенную на корпусе датчика.
Датчикам и камере присваиваем имя и распределяем по комнате. Оно упростит понимание его места размещения.
В окне управления камерой выводится потоковое изображение с камеры, данные по силе сигнала. Кнопки принудительного создания фото и видео. Двухсторонняя голосовая связь. Джойстик для поворота вправо или влево.
Раздел с детальными настройками. Меню на русском языке.
При появлении движении в кадре на смартфон приходит уведомление. HIPER IoT Cam Home Kit MX3 в режиме сигнализации при срабатывании подключенных датчиков выводит еще и активирует сирену.
Функция записи в облачное хранилище платное. Напомним, есть возможность поставить карту памяти формата microSD, эта функция не требует подписки, как и остальные.