Обзор HIPER IoT Cam Home Kit MX3. Охранный комплект видеонаблюдения для дома и дачи

Лето завершается, а вместе с ним и дачный сезон. Домики остаются без присмотра, волнения за возможные кражи. Не так давно мы проводили тесты Hiper IoT Cam CX2, выполненной в защищенном корпусе с поворотным креплением, позволяющей контролировать происходящее на внешнем периметре. Сегодня же рассмотрим контроль и защиту помещения. В центре внимания набор HIPER IoT Cam Home Kit MX3, состоящий из двух датчиков открытия, датчика и камеры видеонаблюдения.

HIPER IoT Cam Home Kit MX3

Конечно данный обзор будет интересен не только дачникам и жителям частного сектора, его можно использовать в любом помещении, включая квартиры и небольшие офиса. Средняя стоимость на момент публикации составляет 5 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется набор в общей коробке с изображением составных частей и данными по характеристикам. Комплект включает три ААА-батарейки, две ленты двухстороннего скотча, три датчика, камеру, кабель USB, руководство пользователя на русском языке. Этот набор дает возможность начать эксплуатацию сразу после установки.

HIPER IoT Cam Home Kit MX3

HIPER IoT Cam Home Kit MX3 обзор

Внешний вид

Корпус камеры выполнен из окрашенного в черный цвет пластика. Форма в виде купола.

HIPER IoT Cam Home Kit MX3

Общие габариты компактные. Установить можно на ровную поверхность или на кронштейн с винтовым креплением.

HIPER IoT Cam Home Kit MX3

В основании скрывается углубление для подвода комплектного microUSB кабеля. Он не выступает и не мешает устойчивому расположению.

HIPER IoT Cam Home Kit MX3

Верхняя крышка съемная. Снимается поворотом, под ней слот для карты памяти microSD и кнопка сброса настроек. Поддерживаются карты памяти.

HIPER IoT Cam Home Kit MX3

Камера HIPER IoT Cam MX3 поддерживает поворот на 360 градусов. Смена положения проходит плавно, без заметного шума. Отдельно отметим наличие встроенного динамика. Он используется не только для двухсторонней голосовой связи, например, в режиме видеоняни, но и для вывода предупреждений в режиме сигнализации. Объектив, собранный из группы стеклянных линз. Выведены ИК-диоды, автоматически активируемые в ночное время.

HIPER IoT Cam Home Kit MX3

Эта камера оснащена встроенный модулем, обеспечивающим подключение внешних датчиков с частотой 433 МГц. В комплекте с камерой идет два датчика открытия. Батарейка уже установлена. Состоит из двух частей. Крепится с помощью двухстороннего скотча.

HIPER IoT Cam Home Kit MX3

Устанавливаем на входную дверь и окна, также можно поставить на внутренние двери, связав работу с включением и выключением света. Датчик движения в компактном исполнении. Для его крепления применена площадка с двумя отверстиями под саморезы или дюбеля.

HIPER IoT Cam Home Kit MX3

Для его питания в комплекте есть три AAA-батарейки. Положение и направление после фиксации можно менять. Дальность соединения с камерой около 100 метров на открытой местности и до 60 метров с тонкими стенами. Мы эксплуатацию вели в 3-комнатной квартире с железобетонными стенами, проблем со скоростью передачи данных при срабатывании замечено не было. Сами датчики распределены были в дальних участках помещения.

Софт

Управление и взаимодействие проходит через приложение IoT Home. Первым шагом требуется добавить саму камеру. Процесс, один из самых простых среди реализованных на момент лета 2021 года, достаточно просто разместить телефон с QR-кодом перед камерой.

HIPER IoT Cam Home Kit MX3

Далее в настройках камеры приступаем к добавлению датчиков. Тут тоже все просто нажатие в течение 5 секунд на кнопку, размещенную на корпусе датчика.

HIPER IoT Cam Home Kit MX3

Датчикам и камере присваиваем имя и распределяем по комнате. Оно упростит понимание его места размещения.

HIPER IoT Cam Home Kit MX3

В окне управления камерой выводится потоковое изображение с камеры, данные по силе сигнала. Кнопки принудительного создания фото и видео. Двухсторонняя голосовая связь. Джойстик для поворота вправо или влево.

HIPER IoT Cam Home Kit MX3

Раздел с детальными настройками. Меню на русском языке.

HIPER IoT Cam Home Kit MX3

При появлении движении в кадре на смартфон приходит уведомление. HIPER IoT Cam Home Kit MX3 в режиме сигнализации при срабатывании подключенных датчиков выводит еще и активирует сирену.

HIPER IoT Cam Home Kit MX3

Функция записи в облачное хранилище платное. Напомним, есть возможность поставить карту памяти формата microSD, эта функция не требует подписки, как и остальные.

HIPER IoT Cam Home Kit MX3

Тесты

Съемку ведет в Full HD разрешении. Пример съемки был записан с помощью приложения.

Тест камеры HIPER IoT Cam Home Kit MX3

Итоги

Набор HIPER IoT Cam Home Kit MX3 позволяет быстро развернуть систему видеонаблюдения, распределив по помещению два датчика открытия и один датчик движения. В последующем этот набор можно дополнить и расширить в зависимости от требуемых задач. Поворотная камера, съемный кабель питания, комплектные батарейки для датчиков, приложение на русском языке, большая дальность подключения.
Комментарии и отзывы HIPER IoT Cam Home Kit MX3
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