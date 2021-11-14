Обзор HIPER IoT Curtain 3M (HI-CUN03M). Умный карниз с Алисой

В рамках «Лаборатории» мы активно изучаем тему «умного дома», как возможностей управления, так и компонентов которые являются его составляющей. И сегодня в центре внимания у нас будет умный карниз HIPER IoT Curtain 3M с регулируемой длиной, сопровождаемый пультом ДУ и поддерживающий популярные экосистемы с голосовым ассистентами.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 12 990 рублей.Стартовый набор включает все необходимое для установки и последующей эксплуатации. Это пульт ДУ с фиксатором для его хранения, мотор с кабелем подключения, кронштейны, саморезы, держатели для шторы и инструкция на русском языке.

Установка

Комплектный карниз идет с регулируемой длиной. Минимальная - 1.7 метра, максимальная – 3 метра.

Состоит из двух металлических частей соединяемых между собой. Лента для движения штор общая на две части карниза. Корректно работает как с минимальной, так и максимальной длиной.

Установить можно на потолок или стену. Для крепления используются металлические пластины. Каждая из них крепится с помощи пары саморезов или дюбелей.

После установки на потолке фиксируется моторный блок. Его питание идет с сети 220В. Поэтому если еще находитесь на этапе ремонта лучше сразу продумать размещение розетки в верхнем углу стены. Питание необходимо как для привода, так и для работы Wi-Fi модуля, батарейками тут не обойтись.

Финальным шагом остается зафиксировать шторы. У нас установка шла на потолок без подготовки под скрытый карниз, для скрытия направляющей приподняли часть шторы, зафиксировав на среднем уровне подхвата.

Использовалась HIPER IoT Curtain 3M со шторами «blackout», они тяжелее обычных. Открывает и закрывает их без проблем.

Софт

В комплекте с электрокарнизом идет компактный пульт ДУ с набором кнопок для выбора нужного положения, открытия и закрытия. Изначально сопровождается батарейками для работы.Установленный в моторе модуль Wi-Fi дает возможность управлять с помощью приложения. Предварительно необходимо будет провести добавление в домашнюю сеть и настройку. Проводится через мастер-помощник с наглядными подсказками на русском языке.

После завершения выводится в списке устройств. Для удобства устройству можно присвоить имя и распределить по комнатам.

В окне управления можно вручную выбрать нужное положение. Из-за особенностей конструкции идет симметричное изменение правой и левой стороны.

В настройках активируется автоматическое закрытие при потягивании, направление мотора, а также доступ к расписанию.

Расписание с выбором времени, количества повторов и нужного действия (открытие или закрытие). Так можно автоматизировать открытие перед пробуждением и закрытие перед временем сна.

Яндекс Алиса

Также действие для шторы можно привязать к срабатыванию датчиков и включать в сложные сценарии. Например, включение света будет активировать закрытие шторы, а отключение открытие.Как и другие устройства этого производителя, HIPER IoT Curtain 3M можно интегрировать в общую систему, объединив с другими компонентами, включая решения разных производителей.

Мы используем Алису от Яндекса. Управлять шторой можно как через приложение, так и голосом. Это могут быть смартфоны, планшеты, ноутбуки или колонки.

Выполняет команды четко. Со времени установки до выхода обзора прошло более 2 месяцев с проблемами не сталкивались. Для удобства освоения выводится список доступных команд.

Тесты

Тест HIPER IoT Curtain 3M. Умные шторы с Алисой

Для наглядности приведем видео с голосовым управлением и примером выполнения команд с разными положениями у штор.Закрывать можно полностью. В этом положении часть штор наезжает друг на друга, не оставляя просвета.

Полное открытие с возвращением в начальное положение. Его можно отдельно настроить, отрегулировав положение направляющей.

Чаще всего открывали в промежуточное положение (30-40%) скрывая часть стены с коммуникациями системы отопления.

Итоги

Данная конструкция карниза подразумевает установку только одного уровня. Нет возможности сочетания шторы и тюля.HIPER IoT Curtain 3M – оптимальный вариант при поиске умного карниза «из коробки», без изучения форумов и совместимости карниза и моторного блока, также для его работы не требуется покупка хаба или дополнительных элементов. Простая установка, аккуратный внешний вид, приложение на русском языке, интеграция в системы умного дома.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".