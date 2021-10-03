Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона

Текущие технологии съемки и обработки изображения, позволяют снимать используя устройства, выполненные в компактном форм-факторе. Например, смартфоны и экшн-камеры. Тестируемый сегодня монопод использует распространённый тип винтового разъема, позволяя ставить сюда различный тип крепежа.

Hama H-4278 Selfie 50

Стоит она в среднем 1000 рублей.
Упакована в прозрачный блистер с картонной подложкой, на которой приведены особенности ее эксплуатации. Комплект включает карабин и ремешок.

Hama H-4278 Selfie 50

Основная ручка с пенной накладкой. Она дает хорошее сцепление в руках и не теряет его при попадании воды.

Hama H-4278 Selfie 50

Этот элемент выполнен из металла, как и ключевые элементы конструкции, подверженные нагрузки.

Hama H-4278 Selfie 50

В основании у Hama H-4278 Selfie 50 винтовое крепление с резьбой 1.4 дюйма. Можно будет установить дополнительный крепеж или зафиксировать на триноге при статичной съемке.

Hama H-4278 Selfie 50

Есть ушко под ремешок. Здесь же есть возможность использовать комплектный карабин. Полезно на этапе переноски или для снижения риска п ыотери при экстремальной съемке.

Hama H-4278 Selfie 50

Конструкция у монопода телескпическая. Длина регулируется в диапазоне от 18 до 47 сантиметров. В полностью выдвинутом положении достаточно для селфи-съемки с помощью основной или фронтальной камеры смартфона.

Hama H-4278 Selfie 50

Четыре выдвижные трубки. После извлечения необходимо повернуть ее по часовой стрелке.

Hama H-4278 Selfie 50

В полностью выдвинутом положении сохраняет общую жесткость. Блок крепления использует распространённый способ крепежа в экшн-камерах.

Hama H-4278 Selfie 50

Это тот же винт с резьбой 1/4 дюймов. Для увеличения жесткости соединения есть дополнительная гайка.

С учетом стоимости в 1000 рублей получаем хороший вариант монопода под экшн-камеру, смартфон или цифровую камеру с небольшим весом.
Комментарии и отзывы Hama H-4278 Selfie 50
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Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
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