Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона

Текущие технологии съемки и обработки изображения, позволяют снимать используя устройства, выполненные в компактном форм-факторе. Например, смартфоны и экшн-камеры. Тестируемый сегодня монопод использует распространённый тип винтового разъема, позволяя ставить сюда различный тип крепежа.

Стоит она в среднем 1000 рублей.Упакована в прозрачный блистер с картонной подложкой, на которой приведены особенности ее эксплуатации. Комплект включает карабин и ремешок.

Основная ручка с пенной накладкой. Она дает хорошее сцепление в руках и не теряет его при попадании воды.

Этот элемент выполнен из металла, как и ключевые элементы конструкции, подверженные нагрузки.

В основании у Hama H-4278 Selfie 50 винтовое крепление с резьбой 1.4 дюйма. Можно будет установить дополнительный крепеж или зафиксировать на триноге при статичной съемке.

Есть ушко под ремешок. Здесь же есть возможность использовать комплектный карабин. Полезно на этапе переноски или для снижения риска п ыотери при экстремальной съемке.

Конструкция у монопода телескпическая. Длина регулируется в диапазоне от 18 до 47 сантиметров. В полностью выдвинутом положении достаточно для селфи-съемки с помощью основной или фронтальной камеры смартфона.

Четыре выдвижные трубки. После извлечения необходимо повернуть ее по часовой стрелке.

В полностью выдвинутом положении сохраняет общую жесткость. Блок крепления использует распространённый способ крепежа в экшн-камерах.

Это тот же винт с резьбой 1/4 дюймов. Для увеличения жесткости соединения есть дополнительная гайка.С учетом стоимости в 1000 рублей получаем хороший вариант монопода под экшн-камеру, смартфон или цифровую камеру с небольшим весом.