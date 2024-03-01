Электрический чайник с регулировкой температуры и подсветкой. Обзор Harper HWK-GD04

Изучаемый электрический чайник Harper HWK-GD04 выполнен с прозрачной колбой объемом 1.7 литра с подсветкой и закрытым ТЭН. В этой модели продумали вопрос безопасности, задействовав сразу три уровня с автоотключением при закипании, определением недостаточного уровня воды и отключение питания при снятии с подставки.

Комплектация

Коробка с полиграфией, помимо изображения приводятся подробные данные по возможностям и особенностям работы. Комплект включает подставку, документацию и гарантийный талон.

Harper HWK-GD04 обзор

Внешний вид

Колба чайника из прозрачного жаропрочного стекла с нанесенными рисками по объему на боковой грани. Рабочий объем 1.7 литра.

Само же исполнение беспроигрышно в плане внешнего вида. Просто и лаконичное, подходит под разный интерьер.

нагревание до 60 градусов с зеленой подсветкой,

нагревание до 70 градусов – синяя,

нагревание до 80 градусов -желтая,

нагревание до 90 градусов – фиолетовая.

Плюс здесь прозрачные стенки еще обыграны наличие подсветки. Она меняет цвет в зависимости от рабочего состояния и выбранной температуры нагрева:Ручка у Harper HWK-GD04 из пластика черного цвета. Закругленной формы и с матовым покрытием, улучшающим сцепление.

Органы управления находятся на верхней части ручки, тут кнопка для переключения целевой температуры и кнопка запуска кипячения. Выбранная температура отображается светодиодными индикаторами.

Крышка пластиковая открывается на 90 градусов. С внутренней стороны в районе носика находится металлический сетка, выполняющая задачу фильтра грубой очистки.

Тесты

Основание из пластика черного цвета. Установленным на нее можно вращать вокруг. Кабель питания с широким сечением, длина 0.7 метра.Заметным отличием от большинства представленных в близком ценовом сегменте моделей, стал не только датчик температуры, который отключает нагрев при закипании, но и возможность задать промежуточные температуры в диапазоне от 60 до 90 градусов. И соблюдает он при нагреве это достаточно точно.

Такой диапазон позволит готовить воду с оптимальной температурой. Для травяных напитков, зеленого чая и таких напитков существует много, включая смесь для детского питания.

Итоги

Для моделей с колбой из стекла характерно более внимательное отношение при эксплуатации с жесткой водой. Накапливаемые соли будут видны, поэтому в зависимости от жесткости и частоты эксплуатации потребуется провести сеанс кипячения с добавлением уксуса.Harper HWK-GD04 – доступный электрочайник с регулируемой температурой нагрева, подсветкой и трехступенчатой защитой, выполненный с прозрачной колбой из жаропрочного стекла.