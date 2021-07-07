Обзор Hiper IoT Cam CX2. Умная камера для дачи и улицы

Тестируемая сегодня камера Hiper IoT Cam CX2 не требует для установки и монтажа помощи специалистов, а также покупки дорогостоящего оборудования для хранения записанных файлов и удаленного доступа. Формат исполнения в защищенном корпусе позволяет использовать ее на даче, частном доме или офисе. Также она поддерживает интеграцию в общую систему умного дома, взаимодействуя с беспроводными датчиками и модулями в рамках созданных сценариев.

Hiper IoT Cam CX2

Рекомендованная стоимость ее составляет 5 290 рублей. Доступна на маркетплейсе OZON.

Комплектация

Комплект включает набор дюбелей, монтажные элементы для защиты соединений, руководство пользователя на русском языке. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по ключевым характеристикам.

Hiper IoT Cam CX2

Внешний вид

Камера выполнена в защищенном корпусе. Она не боится попадания воды, грязи и снега. Степень защиты IPX5. Ее можно ставить на улице, без риска повреждения.

Hiper IoT Cam CX2

Изначально продуман вопрос крепления. Массивная металлическая пластина с ножкой. Крепится на четырех саморезах.

Hiper IoT Cam CX2

Кабель с широким сечением. Разделяется на три линии: RJ-45, скрытая кнопка перезагрузки и линия питания.

Hiper IoT Cam CX2

Комплектуется Hiper IoT Cam CX2 блоком питания мощностью 12V. Это распространённый тип разъема, в последующем можно будет заменить на варианты с большей длиной.

Hiper IoT Cam CX2

Основание в виде усеченной полусферы. Камеру можно вращать, смена положения проходит плавно. Помимо этого она вращается в вертикальном положении, меняя направление съемки.

Hiper IoT Cam CX2

Объектив, собранный из группы стеклянных линз. По периметру от него группами распределены ИК-диоды и светодиоды. В зависимости от освещения в помещении или на улице они включаются автоматически.

Hiper IoT Cam CX2

Камера сопровождается встроенным динамиком и микрофоном, используемых не только для фиксации разговоров и окружающей обстановки, но и двухсторонней связи.

Hiper IoT Cam CX2

С тыльной стороны скрывается крышка, фиксируемая при помощи винтов. Ее съем потребуется для установки карты памяти формата microSD. Тесты велись с накопителем объемом 64 Гбайт.

Софт

Добавление проходит сканированием QR-кода с экрана смартфона. Разберется с этим даже тот кто ранее не настраивал сетевые устройства. После этого выводится в списке устройств.

Hiper IoT Cam CX2

Окно управление с потоковым изображением с камеры. Здесь выводятся данные по качеству беспроводного соединения, разрешению для мониторинга. Кнопки для создания снимка экрана, отправки голосового сообщения, запуска записи, просмотра отснятых файлов, доступа к облаку и смены положения.

Hiper IoT Cam CX2

Джойстик для смещения в одну из четырех сторон.

Hiper IoT Cam CX2

Раздел с детальными настройками Hiper IoT Cam CX2. Меню и само приложение на русском языке.

Hiper IoT Cam CX2

Вывод информации по установленной карте памяти. Здесь можно выбрать между записью по срабатыванию датчиков или вести постоянную запись.

Hiper IoT Cam CX2

Технология распознавания лиц. Эта опция платная.

Hiper IoT Cam CX2

Платной также является доступ к облачному хранилищу. Оплатить его можно в зависимости от требуемого интервала. Используется оно для хранения данных при срабатывании датчиков. Доступ к ним будет сохранен и в случае кражи камеры.

Hiper IoT Cam CX2

Оплата этих технологий не является обязательной.

Тесты

Съемку ведет в разрешении Full HD в формате AVCHD. Хороший уровень детализации в дневное и ночное время.

Hiper IoT Cam CX2

При срабатывании датчика движения на смартфон приходят PUSH-уведомления со снимком происходящего.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHiper IoT Cam CX2 успешно справляется со съемкой происходящего на улице с высокой детализацией, обеспечивая дистанционный контроль, режим сигнализации с выводом предупреждений, двухстороннюю голосовую связь и детальные настройки. Упрощенный способ настройки, защищенный корпус, повороты с круговым обзором. И ряд технологий, доступных после покупки подписки: распознавание лиц и облачное хранение.
Hiper IoT Cam CX2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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