Обзор Hiper IoT Cam CX2. Умная камера для дачи и улицы

Рекомендованная стоимость ее составляет 5 290 рублей. Доступна на маркетплейсе OZON.
Изначально продуман вопрос крепления. Массивная металлическая пластина с ножкой. Крепится на четырех саморезах.
Кабель с широким сечением. Разделяется на три линии: RJ-45, скрытая кнопка перезагрузки и линия питания.
Комплектуется Hiper IoT Cam CX2 блоком питания мощностью 12V. Это распространённый тип разъема, в последующем можно будет заменить на варианты с большей длиной.
Основание в виде усеченной полусферы. Камеру можно вращать, смена положения проходит плавно. Помимо этого она вращается в вертикальном положении, меняя направление съемки.
Объектив, собранный из группы стеклянных линз. По периметру от него группами распределены ИК-диоды и светодиоды. В зависимости от освещения в помещении или на улице они включаются автоматически.
Камера сопровождается встроенным динамиком и микрофоном, используемых не только для фиксации разговоров и окружающей обстановки, но и двухсторонней связи.
С тыльной стороны скрывается крышка, фиксируемая при помощи винтов. Ее съем потребуется для установки карты памяти формата microSD. Тесты велись с накопителем объемом 64 Гбайт.
Окно управление с потоковым изображением с камеры. Здесь выводятся данные по качеству беспроводного соединения, разрешению для мониторинга. Кнопки для создания снимка экрана, отправки голосового сообщения, запуска записи, просмотра отснятых файлов, доступа к облаку и смены положения.
Джойстик для смещения в одну из четырех сторон.
Раздел с детальными настройками Hiper IoT Cam CX2. Меню и само приложение на русском языке.
Вывод информации по установленной карте памяти. Здесь можно выбрать между записью по срабатыванию датчиков или вести постоянную запись.
Технология распознавания лиц. Эта опция платная.
Платной также является доступ к облачному хранилищу. Оплатить его можно в зависимости от требуемого интервала. Используется оно для хранения данных при срабатывании датчиков. Доступ к ним будет сохранен и в случае кражи камеры.
Оплата этих технологий не является обязательной.
При срабатывании датчика движения на смартфон приходят PUSH-уведомления со снимком происходящего.