Обзор Hohem Isteady Mobile. Трехосевой стабилизатор для смартфона. Тест с камерой OnePlus 6T 8/128GB

Электронные стабилизаторы для смартфонов и экшн-камер становятся все доступнее для массового пользователя. Да и сами смартфоны все чаще стали использоваться для съемки контента для Youtube и других социальных сетей. Проводятся потоковые трансляции, снимаются ролики в путешествиях, и таких сфер применения стало много, вытесняя даже полноразмерные камеры. Тестируемый сегодня Hohem Isteady Mobile доступен всего за 99 долларов.

Hohem Isteady Mobile обзор

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Комплектация

Поставляется в коробке с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Комплект включает жесткий кейс для хранения, подставку на трех ножках, кабель USB, техническую документацию.

Внешний вид

Комплектный кейс хорошего качества. Его можно будет и в дальнейшем хранить под транспортировку стабилизатора и подставки, предотвращая возможные повреждения.

Корпус Hohem Isteady Mobile выполнен из пластика. Основная часть площади с немарким матовым покрытием, ручка с прорезиненной вставкой для улучшения хвата.

Габариты у стабилизатора компактные. К качеству изготовления претензий нет, отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу.

Крепление для смартфона полностью заполнено вспененной прорезиненной вставкой, исключающей появление царапин на корпусе телефона.

Подпружиненные лапки позволят установить смартфоны с разными диагоналями экрана. За время теста мы устанавливали OnePlus 6T, Sony Xperia Z2 Compact, iPhone XS.

Крепеж поворотный, предоставляя возможность горизонтальной и вертикальной установки. Оба положения рабочие. Помимо этого, меняется балансировка изменением длины ножки, прижимаемой винтом с накатанной головкой.

На рукоятке Hohem Isteady Mobile сосредоточены элементы управления, состоящие из четырехпозиционного джойстика, переключателя режимов, контроля ZOOM, кнопки включателя. Контролировать работу можно при помощи двух светодиодных индикаторов.

1. Pan Following – отслеживание движений только по горизонтали,

2. Pan&Tilt Following – отслеживание движений по горизонтали и вертикали,

3. All Locked – фиксируется выбранное положение без следования,

4. All Following – отслеживание по всем осям и по углу горизонта.

Для удобства рядом с кнопкой переключения режимов есть подсказка по соответствию количества кликов, необходимых для активации. Поддерживается четыре режима:

На корпусе распределено три зоны с 1/4 резьбой. Нижнюю можно использовать под комплектную ножку. Еще одна на боковой грани, сюда можно зафиксировать экшн-камеру или дополнительную ручку для жесткого хвата. И один на лапках крепления смартфона.

Сбоку под резиновой заглушкой microUSB для восстановления заряда. Также доступен полноразмерный USB с поддержкой режима PowerBank.

Софт

Для смартфона предлагается загрузка программного обеспечения. Первым шагом проводится синхронизация по Bluetooth с выбором стабилизатора из списка.

После этого открывается основное рабочее окно с иконками управления. По умолчанию активирован режим фотографирования. Переход на видеозапись потребует дополнительного клика по соответствующей иконке. Набор быстрых настроек содержит опции корректировки экспозиции и ISO. Управление вспышкой и переключение между камерами.

В дательных настройках можно будет активировать калибровку и провести тонкую настройку работы моторов.

Тесты

Стабилизатор Hohem iSteady Mobile с OnePlus 6T

Основное тестирование мы проводили со смартфоном OnePlus 6T, работающим на базе операционной системы Android 9. Приложение работает не стабильно, часто наблюдались разрывы подключение. Само приложение для работы стабилизатора ставить не обязательно, элементы управления корректно работали со стандартным приложением камеры.Для начала предлагаем оценить съемки в горизонтальном положении. Смартфон установлен Hohem Isteady Mobile, в ходе съемки были как плавные движения, так и быстрый бег.

Горизонтальная съемка Hohem Isteady Mobile с OnePlus 6T

Вертикальная съемка Hohem Isteady Mobile с OnePlus 6T

Проверили работу в портретном режиме. Для съемки использовался смартфон OnePlus 6T, стабилизатор уверенно и плавно корректирует тряску и резкие движения руками.

Горизонтальная съемка без стаба и со стабом. Hohem Isteady Mobile

Сравним съемку с OnePlus 5T и OnePlus 6T. Смартфон 5T находится в руке, 6T в лапках стабилизатора.

Вертикальная съемка без стаба и со стабом. Hohem Isteady Mobile

Фронтальная камера Hohem Isteady Mobile с OnePlus 6T

В завершение проверим съемку фронтальной камеры.

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