Обзор Hohem Isteady Mobile. Трехосевой стабилизатор для смартфона. Тест с камерой OnePlus 6T 8/128GB

2018-11-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Hohem Isteady Mobile; [301]
Электронные стабилизаторы для смартфонов и экшн-камер становятся все доступнее для массового пользователя. Да и сами смартфоны все чаще стали использоваться для съемки контента для Youtube и других социальных сетей. Проводятся потоковые трансляции, снимаются ролики в путешествиях, и таких сфер применения стало много, вытесняя даже полноразмерные камеры. Тестируемый сегодня Hohem Isteady Mobile доступен всего за 99 долларов.

Hohem Isteady Mobile

Доступен этот стабилизатор в официальном магазине на площадке Aliexpress - http://ali.ski/AtElN

Hohem Isteady Mobile обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Комплект включает жесткий кейс для хранения, подставку на трех ножках, кабель USB, техническую документацию.

Hohem Isteady Mobile

Внешний вид

Hohem Isteady Mobile

Комплектный кейс хорошего качества. Его можно будет и в дальнейшем хранить под транспортировку стабилизатора и подставки, предотвращая возможные повреждения.

Hohem Isteady Mobile

Корпус Hohem Isteady Mobile выполнен из пластика. Основная часть площади с немарким матовым покрытием, ручка с прорезиненной вставкой для улучшения хвата.

Hohem Isteady Mobile

Габариты у стабилизатора компактные. К качеству изготовления претензий нет, отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу.

Hohem Isteady Mobile

Крепление для смартфона полностью заполнено вспененной прорезиненной вставкой, исключающей появление царапин на корпусе телефона.

Hohem Isteady Mobile

Подпружиненные лапки позволят установить смартфоны с разными диагоналями экрана. За время теста мы устанавливали OnePlus 6T, Sony Xperia Z2 Compact, iPhone XS.

Hohem Isteady Mobile

Крепеж поворотный, предоставляя возможность горизонтальной и вертикальной установки. Оба положения рабочие. Помимо этого, меняется балансировка изменением длины ножки, прижимаемой винтом с накатанной головкой.

Hohem Isteady Mobile

На рукоятке Hohem Isteady Mobile сосредоточены элементы управления, состоящие из четырехпозиционного джойстика, переключателя режимов, контроля ZOOM, кнопки включателя. Контролировать работу можно при помощи двух светодиодных индикаторов.

Hohem Isteady Mobile

Для удобства рядом с кнопкой переключения режимов есть подсказка по соответствию количества кликов, необходимых для активации. Поддерживается четыре режима:
  • 1. Pan Following – отслеживание движений только по горизонтали,
  • 2. Pan&Tilt Following – отслеживание движений по горизонтали и вертикали,
  • 3. All Locked – фиксируется выбранное положение без следования,
  • 4. All Following – отслеживание по всем осям и по углу горизонта.

Hohem Isteady Mobile

На корпусе распределено три зоны с 1/4 резьбой. Нижнюю можно использовать под комплектную ножку. Еще одна на боковой грани, сюда можно зафиксировать экшн-камеру или дополнительную ручку для жесткого хвата. И один на лапках крепления смартфона.

Hohem Isteady Mobile

Сбоку под резиновой заглушкой microUSB для восстановления заряда. Также доступен полноразмерный USB с поддержкой режима PowerBank.

Hohem Isteady Mobile

Софт

Для смартфона предлагается загрузка программного обеспечения. Первым шагом проводится синхронизация по Bluetooth с выбором стабилизатора из списка.

Hohem Isteady Mobile

После этого открывается основное рабочее окно с иконками управления. По умолчанию активирован режим фотографирования. Переход на видеозапись потребует дополнительного клика по соответствующей иконке. Набор быстрых настроек содержит опции корректировки экспозиции и ISO. Управление вспышкой и переключение между камерами.

Hohem Isteady Mobile

В дательных настройках можно будет активировать калибровку и провести тонкую настройку работы моторов.

Hohem Isteady Mobile

Основное тестирование мы проводили со смартфоном OnePlus 6T, работающим на базе операционной системы Android 9. Приложение работает не стабильно, часто наблюдались разрывы подключение. Само приложение для работы стабилизатора ставить не обязательно, элементы управления корректно работали со стандартным приложением камеры.

Тесты

Для начала предлагаем оценить съемки в горизонтальном положении. Смартфон установлен Hohem Isteady Mobile, в ходе съемки были как плавные движения, так и быстрый бег.

Стабилизатор Hohem iSteady Mobile с OnePlus 6T

Горизонтальная съемка Hohem Isteady Mobile с OnePlus 6T

Проверили работу в портретном режиме. Для съемки использовался смартфон OnePlus 6T, стабилизатор уверенно и плавно корректирует тряску и резкие движения руками.

Вертикальная съемка Hohem Isteady Mobile с OnePlus 6T

Сравним съемку с OnePlus 5T и OnePlus 6T. Смартфон 5T находится в руке, 6T в лапках стабилизатора.

Горизонтальная съемка без стаба и со стабом. Hohem Isteady Mobile

Вертикальная съемка без стаба и со стабом. Hohem Isteady Mobile

В завершение проверим съемку фронтальной камеры.

Фронтальная камера Hohem Isteady Mobile с OnePlus 6T

Встроенной батареи с емкостью 4000 мАч хватает примерно на 10-11 часов беспрерывной съемки. Уровень оставшегося заряда можно контролировать при помощи группы светодиодных индикаторов на боковой грани.

Итоги по Hohem Isteady Mobile

Hohem Isteady Mobile при своих мелких недостатках в виде нестабильного программного обеспечения, предлагает хороший уровень стабилизации видео снимаемых на смартфон. К плюсам отнесем хорошую комплектацию, удобное управление, возможность использования в качестве PowerBank, два положения съемки. Установив рамку-переходник этот стабилизатор позволит установить экшн-камеру. Купить можно на Aliexpress - http://ali.ski/AtElN.

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