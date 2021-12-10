Обзор Hyundai HEO 6648 BG. Встраиваемый духовой шкаф с конвекцией, грилем и 11 программами

В центре внимания сегодня встраиваемый духовой шкаф Hyundai HEO 6648 BG с одиннадцатью встраиваемыми программами, настраиваемым таймером и объемом внутренней камеры 82 литра. Из особенностей также отмечаются галогеновая подсветка, дисплей, утапливаемые поворотные регуляторы.

Комплектация и установка

Hyundai HEO 6648 BG обзор

Внешний вид

Его средняя стоимость составляет 34 000 рублей.Упакован в паллет из транспортировочного картона и пенопласта, внутри которого надежно зафиксирован и защищен от повреждения при транспортировке.Комплект включает решетку гриль и противень, монтажные винты, инструкцию и гарантийный талон.Для удобства переноски и установки в верхней части есть пластиковые ручки, интегрированные в корпус. Вилка с заземлением изначально зафиксирована на кабеле.Ставится в нишу с традиционными габаритами. В шкафчике дополнительно фиксируется при помощи саморезов, они остаются скрытыми от глаз после проведения монтажа.Данная серия представлена в нескольких вариантах цветового исполнения: черная, белая и с серебристой вставкой. Можно будет подобрать под общий интерьер кухни.

Лицевая ее панель из закаленного стекла с матовым покрытием. Не подвержена загрязнению следами пальцев.

Есть элементы интерьера, характерные для моделей премиального сегмента. Это скрываемые поворотные регуляторы и ручка цилиндрической формы.

Дверца выполнена из нескольких стекол. Установленные тут шарниры дают возможность фиксировать дверцу в разных положениях.

Прозрачная центральная часть для контроля стадий готовки. Есть встроенная галогеновая подсветка, активируемая автоматически во время работы.

Оба регулятора скрываемые в корпусе. Для управления предварительно нужно будет на них нажать и вывести из корпуса в рабочее положение.

Правый отвечает за выбор температурного режима, а левый за переключение режимов готовки. Выбираемые данные отображает в Hyundai HEO 6648 BG символьно-цифровой дисплей с белой подсветкой.

Площадь экрана разделена на зоны, каждая из которых выводит свой тип информации. Наглядно ведется контроль оставшегося времени готовки и температуры. По краям от экрана распределены четыре сенсорные кнопки управления.

Внутренняя камера с эмалированным покрытием. На боковые стенки зафиксированы рамки с пятью направляющими. Один из уровней идет с телескопическими рейлингами.

Тесты

На задней стенке вентилятор конвектора. В комплекте со шкафом идут противень и решетка.

Мощность этого духового шкафа составляет 3350 Вт. Максимальная температура готовки – 250 градусов. Поддерживает гриль и конвекцию. Управление духовым шкафом интуитивное. Также в комплекте идет подробная инструкция с описанием всех процессов и режимов.

Поддерживает следующие режимы: Размораживание, Предварительный нагрев, Верхний и нижний нагрев, Радиальный нагрев, Радиальный и нижний нагрев, Полугриль, Гриль, Гриль с конвекцией, верхний нагрев и конвекция, Эко. Каждому режиму соответствует свой тип иконки, по изображению которой понятны ключевые особенности режима.

Треугольники

Перед первым запеканием необходимо прогреть духовой шкаф на максимальной температуре и проветрить его. После этого уже можно приступать к полноценной эксплуатации. Из особенностей отметим быстрый нагрев и точное поддержание температуры, данные по которой устройство получает через электронный термостат. Пять уровней для размещения решетки и противня дают возможность одновременно готовить два разных блюда со схожими температурами готовки, а также изменять степень прогрева верхней и нижней стороны. Работает она при этом на всех режимах тихо.Наш уже традиционный тест с готовкой треугольников. Для них важно получить как равномерно пропеченное тесто без пересушивания, так и сохранение сочности начинки с приготовлением и картошки, и мяса.

С этим тестом Hyundai HEO 6648 BG отлично справилась. Блюдо получилось вкусным.

Курица с молодым картофелем

Комплектный набор из решетки гриль и противня можно использовать для одновременного запекания гарнира и мяса. Мы же готовили в стеклянном противне блюдо на 1-2 порции.

Курица была сочной, равномерно пропеченной на всех слоях.

Дорадо

Также готовили рыбу дорадо, сочетая режимы гриль и конвекции. Красивая корочка и нежнейшее мясо.

Итоги

Hyundai HEO 6648 BG – встраиваемый духовой шкаф с грилем и конвекцией. Премиальный внешний вид, телескопические направляющие, утапливаемые регуляторы управления, символьно-цифровой дисплей, большое количество режимов готовки, подсветка, таймер и программатор, противень и решетка в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".