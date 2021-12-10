Обзор Hyundai HEO 6648 BG. Встраиваемый духовой шкаф с конвекцией, грилем и 11 программами

Его средняя стоимость составляет 34 000 рублей.
Лицевая ее панель из закаленного стекла с матовым покрытием. Не подвержена загрязнению следами пальцев.
Есть элементы интерьера, характерные для моделей премиального сегмента. Это скрываемые поворотные регуляторы и ручка цилиндрической формы.
Дверца выполнена из нескольких стекол. Установленные тут шарниры дают возможность фиксировать дверцу в разных положениях.
Прозрачная центральная часть для контроля стадий готовки. Есть встроенная галогеновая подсветка, активируемая автоматически во время работы.
Оба регулятора скрываемые в корпусе. Для управления предварительно нужно будет на них нажать и вывести из корпуса в рабочее положение.
Правый отвечает за выбор температурного режима, а левый за переключение режимов готовки. Выбираемые данные отображает в Hyundai HEO 6648 BG символьно-цифровой дисплей с белой подсветкой.
Площадь экрана разделена на зоны, каждая из которых выводит свой тип информации. Наглядно ведется контроль оставшегося времени готовки и температуры. По краям от экрана распределены четыре сенсорные кнопки управления.
Внутренняя камера с эмалированным покрытием. На боковые стенки зафиксированы рамки с пятью направляющими. Один из уровней идет с телескопическими рейлингами.
На задней стенке вентилятор конвектора. В комплекте со шкафом идут противень и решетка.
Мощность этого духового шкафа составляет 3350 Вт. Максимальная температура готовки – 250 градусов. Поддерживает гриль и конвекцию. Управление духовым шкафом интуитивное. Также в комплекте идет подробная инструкция с описанием всех процессов и режимов.
Поддерживает следующие режимы: Размораживание, Предварительный нагрев, Верхний и нижний нагрев, Радиальный нагрев, Радиальный и нижний нагрев, Полугриль, Гриль, Гриль с конвекцией, верхний нагрев и конвекция, Эко. Каждому режиму соответствует свой тип иконки, по изображению которой понятны ключевые особенности режима.
Перед первым запеканием необходимо прогреть духовой шкаф на максимальной температуре и проветрить его. После этого уже можно приступать к полноценной эксплуатации. Из особенностей отметим быстрый нагрев и точное поддержание температуры, данные по которой устройство получает через электронный термостат. Пять уровней для размещения решетки и противня дают возможность одновременно готовить два разных блюда со схожими температурами готовки, а также изменять степень прогрева верхней и нижней стороны. Работает она при этом на всех режимах тихо.
С этим тестом Hyundai HEO 6648 BG отлично справилась. Блюдо получилось вкусным.
Курица была сочной, равномерно пропеченной на всех слоях.