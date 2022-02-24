Обзор Hyundai HEO 6648 WG. Духовой шкаф с быстрым и равномерным нагревом

Средняя стоимость этой модели составляет 35 тысяч рублей.
Для монтажа требует шкафчик с традиционными габаритами. Это может быть как отдельное место в кухонном гарнитуре, так и совмещение с варочной панелью. Вся необходимая техническая документация идет в комплекте.
Подключается к розетке с заземлением. Мощность подключения 3350 Вт.
По центру лицевой панели расположен монохромный символьно-цифровой дисплей. С помощью него ведется контроль времени, температуры готовки и текущей программы.
По краям от экрана расположены сенсорные кнопки управления. За переключение режимов, смену времени и температуры отвечают два утапливаемых поворотных регулятора.
Большая часть дверцы их прозрачного жаропрочного стекла. С учетом наличия подсветки внутренней камеры можно будет контролировать процесс приготовления в Hyundai HEO 6648 WG.
Открывается с помощью ручки цилиндрической формы, занимающей всю ширину дверцы. Открывается и закрывается без заметного усилия, при этом фиксируется и в промежуточных положениях.
Внутренняя камера покрыта эмалью черного цвета. По центру задней стенки расположен вентилятор конвекции. Объем камеры составляет 82 литра.
Справа и слева направляющие для противня и решетки гриль. Одна из направляющих с телескопической фурнитурой.
Размещать можно будет на нескольких уровнях, подбирая оптимальное расположение в зависимости от блюда и требуемого результата. Уровень с телескопическими направляющими позволяет удобно и быстро проверять готовность блюда.
Основная часть корпуса выполнена из стали, по краям распределены вентиляционные отверстия. Есть вырезы в виде ручек, упрощающие монтаж и переноску духового шкафа.
У этой модели есть режим защиты от детей. Сенсорные кнопки можно будет заблокировать. Также по умолчанию для запуска процесса приготовления необходимо длительное нажатие на кнопку старта. Это тоже эффективно решает вопрос случайного запуска детьми. В целом же процесс управления реализован интуитивно.
Уход за духовым шкафом включает традиционные процедуры. Внутреннюю камеру можно очищать при помощи воды, тряпки из микрофибры или мягкой ткани. Дверное стекло снимается при проведении генеральной уборки. Для предотвращения повреждения эмалированного покрытия не рекомендуется использовать абразивные средства.
Духовой шкаф, в отличие от готовки на варочной панели, дает возможность запекать традиционные блюда без использования масла, снижая калорийность и канцерогенность.
Как пример, приготовили тефтели. Они равномерно пропеклись по всем слоям.
Получились воздушными, тесто не пересушилось.