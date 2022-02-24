Обзор Hyundai HEO 6648 WG. Духовой шкаф с быстрым и равномерным нагревом

Традиционная кулинария в России часто связана с выпеканием и приготовлением в духовом шкафу. Современные электрические модели дают хороший выбор программ и температурных режимов. Как пример, Hyundai HEO 6648 WG поддерживает 11 программ готовки, сочетая верхний и нижний нагрев, а также конвекцию.

Комплектация и установка

Средняя стоимость этой модели составляет 35 тысяч рублей.Упакован духовой шкаф в коробку из неокрашенного картона и паллет из пенопласта, предотвращающих тряску и повреждения при транспортировке. Комплект включает противень, решетку гриль, крепежные винты с декоративными заглушками, руководство пользователей на русском языке, гарантийный талон.

Для монтажа требует шкафчик с традиционными габаритами. Это может быть как отдельное место в кухонном гарнитуре, так и совмещение с варочной панелью. Вся необходимая техническая документация идет в комплекте.

Hyundai HEO 6648 WG обзор

Внешний вид

Подключается к розетке с заземлением. Мощность подключения 3350 Вт.Выполнены в белом цвете. Лицевая панель преимущественно из закаленного стекла. Отлично дополняет интерьер современной кухни.

По центру лицевой панели расположен монохромный символьно-цифровой дисплей. С помощью него ведется контроль времени, температуры готовки и текущей программы.

По краям от экрана расположены сенсорные кнопки управления. За переключение режимов, смену времени и температуры отвечают два утапливаемых поворотных регулятора.

Большая часть дверцы их прозрачного жаропрочного стекла. С учетом наличия подсветки внутренней камеры можно будет контролировать процесс приготовления в Hyundai HEO 6648 WG.

Открывается с помощью ручки цилиндрической формы, занимающей всю ширину дверцы. Открывается и закрывается без заметного усилия, при этом фиксируется и в промежуточных положениях.

Внутренняя камера покрыта эмалью черного цвета. По центру задней стенки расположен вентилятор конвекции. Объем камеры составляет 82 литра.

Справа и слева направляющие для противня и решетки гриль. Одна из направляющих с телескопической фурнитурой.

Размещать можно будет на нескольких уровнях, подбирая оптимальное расположение в зависимости от блюда и требуемого результата. Уровень с телескопическими направляющими позволяет удобно и быстро проверять готовность блюда.

Основная часть корпуса выполнена из стали, по краям распределены вентиляционные отверстия. Есть вырезы в виде ручек, упрощающие монтаж и переноску духового шкафа.

Тесты

Размораживание – режим для проведения плавной разморозки,

Предварительный нагрев,

Верхний и нижний нагрев,

Радиальный нагрев,

Радиальный и нижний нагрев,

Полугриль,

Гриль,

Гриль с конвекцией,

Верхний нагрев и конвекция,

Эко.

Температурный диапазон от 50 до 250 градусов. Этот духовой шкаф поддерживает большой выбор режимов готовки:Согласно нашим измерениям, Hyundai HEO 6648 WG точно поддерживает выбранный температурный режим готовки. Процесс нагрева идет следующим образом: сначала температура достигает требуемой, далее отключается и снова включается при остывании. Все эти режимы сменяются автоматически.

У этой модели есть режим защиты от детей. Сенсорные кнопки можно будет заблокировать. Также по умолчанию для запуска процесса приготовления необходимо длительное нажатие на кнопку старта. Это тоже эффективно решает вопрос случайного запуска детьми. В целом же процесс управления реализован интуитивно.

Пицца

Уход за духовым шкафом включает традиционные процедуры. Внутреннюю камеру можно очищать при помощи воды, тряпки из микрофибры или мягкой ткани. Дверное стекло снимается при проведении генеральной уборки. Для предотвращения повреждения эмалированного покрытия не рекомендуется использовать абразивные средства.В комплектном противне, предварительно постелив бумагу для выпекания, раскатали тесто, в качестве ингредиентов выбрали помидоры, томатную пасту и сыр.

Тефтели

Духовой шкаф, в отличие от готовки на варочной панели, дает возможность запекать традиционные блюда без использования масла, снижая калорийность и канцерогенность.

Как пример, приготовили тефтели. Они равномерно пропеклись по всем слоям.

Кексы

На десерт приготовили кексы в специальных формочках.

Получились воздушными, тесто не пересушилось.

Итоги

Hyundai HEO 6648 WG – духовой шкаф с конвекцией и грилем. Понятное и простое управление, защита от детей, информативный дисплей, быстрый и плавный нагрев на всех уровнях, широкий температурный диапазон готовки, стильное внешнее исполнение, телескопические направляющие на одном уровне и утапливаемые поворотные регуляторы. Придраться можно к отсутствию пиролиза.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".