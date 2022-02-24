Обзор Hyundai HEO 6648 WG. Духовой шкаф с быстрым и равномерным нагревом

Традиционная кулинария в России часто связана с выпеканием и приготовлением в духовом шкафу. Современные электрические модели дают хороший выбор программ и температурных режимов. Как пример, Hyundai HEO 6648 WG поддерживает 11 программ готовки, сочетая верхний и нижний нагрев, а также конвекцию.

Hyundai HEO 6648 WG

Средняя стоимость этой модели составляет 35 тысяч рублей.

Комплектация и установка

Упакован духовой шкаф в коробку из неокрашенного картона и паллет из пенопласта, предотвращающих тряску и повреждения при транспортировке. Комплект включает противень, решетку гриль, крепежные винты с декоративными заглушками, руководство пользователей на русском языке, гарантийный талон.

Hyundai HEO 6648 WG

Для монтажа требует шкафчик с традиционными габаритами. Это может быть как отдельное место в кухонном гарнитуре, так и совмещение с варочной панелью. Вся необходимая техническая документация идет в комплекте.

Hyundai HEO 6648 WG

Подключается к розетке с заземлением. Мощность подключения 3350 Вт.

Hyundai HEO 6648 WG обзор

Внешний вид

Выполнены в белом цвете. Лицевая панель преимущественно из закаленного стекла. Отлично дополняет интерьер современной кухни.

Hyundai HEO 6648 WG

По центру лицевой панели расположен монохромный символьно-цифровой дисплей. С помощью него ведется контроль времени, температуры готовки и текущей программы.

Hyundai HEO 6648 WG

По краям от экрана расположены сенсорные кнопки управления. За переключение режимов, смену времени и температуры отвечают два утапливаемых поворотных регулятора.

Hyundai HEO 6648 WG

Большая часть дверцы их прозрачного жаропрочного стекла. С учетом наличия подсветки внутренней камеры можно будет контролировать процесс приготовления в Hyundai HEO 6648 WG.

Hyundai HEO 6648 WG

Открывается с помощью ручки цилиндрической формы, занимающей всю ширину дверцы. Открывается и закрывается без заметного усилия, при этом фиксируется и в промежуточных положениях.

Hyundai HEO 6648 WG

Внутренняя камера покрыта эмалью черного цвета. По центру задней стенки расположен вентилятор конвекции. Объем камеры составляет 82 литра.

Hyundai HEO 6648 WG

Справа и слева направляющие для противня и решетки гриль. Одна из направляющих с телескопической фурнитурой.

Hyundai HEO 6648 WG

Размещать можно будет на нескольких уровнях, подбирая оптимальное расположение в зависимости от блюда и требуемого результата. Уровень с телескопическими направляющими позволяет удобно и быстро проверять готовность блюда.

Hyundai HEO 6648 WG

Основная часть корпуса выполнена из стали, по краям распределены вентиляционные отверстия. Есть вырезы в виде ручек, упрощающие монтаж и переноску духового шкафа.

Hyundai HEO 6648 WG

Тесты

Температурный диапазон от 50 до 250 градусов. Этот духовой шкаф поддерживает большой выбор режимов готовки:
  • Размораживание – режим для проведения плавной разморозки,
  • Предварительный нагрев,
  • Верхний и нижний нагрев,
  • Радиальный нагрев,
  • Радиальный и нижний нагрев,
  • Полугриль,
  • Гриль,
  • Гриль с конвекцией,
  • Верхний нагрев и конвекция,
  • Эко.
Согласно нашим измерениям, Hyundai HEO 6648 WG точно поддерживает выбранный температурный режим готовки. Процесс нагрева идет следующим образом: сначала температура достигает требуемой, далее отключается и снова включается при остывании. Все эти режимы сменяются автоматически.

Hyundai HEO 6648 WG

У этой модели есть режим защиты от детей. Сенсорные кнопки можно будет заблокировать. Также по умолчанию для запуска процесса приготовления необходимо длительное нажатие на кнопку старта. Это тоже эффективно решает вопрос случайного запуска детьми. В целом же процесс управления реализован интуитивно.

Hyundai HEO 6648 WG

Уход за духовым шкафом включает традиционные процедуры. Внутреннюю камеру можно очищать при помощи воды, тряпки из микрофибры или мягкой ткани. Дверное стекло снимается при проведении генеральной уборки. Для предотвращения повреждения эмалированного покрытия не рекомендуется использовать абразивные средства.

Пицца

В комплектном противне, предварительно постелив бумагу для выпекания, раскатали тесто, в качестве ингредиентов выбрали помидоры, томатную пасту и сыр.

Hyundai HEO 6648 WG

Тефтели

Hyundai HEO 6648 WG

Духовой шкаф, в отличие от готовки на варочной панели, дает возможность запекать традиционные блюда без использования масла, снижая калорийность и канцерогенность.

Hyundai HEO 6648 WG

Как пример, приготовили тефтели. Они равномерно пропеклись по всем слоям.

Hyundai HEO 6648 WG

Hyundai HEO 6648 WG

Кексы

На десерт приготовили кексы в специальных формочках.

Hyundai HEO 6648 WG

Получились воздушными, тесто не пересушилось.

Hyundai HEO 6648 WG

Hyundai HEO 6648 WG

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHyundai HEO 6648 WG – духовой шкаф с конвекцией и грилем. Понятное и простое управление, защита от детей, информативный дисплей, быстрый и плавный нагрев на всех уровнях, широкий температурный диапазон готовки, стильное внешнее исполнение, телескопические направляющие на одном уровне и утапливаемые поворотные регуляторы. Придраться можно к отсутствию пиролиза.
Hyundai HEO 6648 WG получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Hyundai HEO 6648 WG
Обзор Hyundai HEO 6648 WG. Духовой шкаф с быстрым и равномер…
Обзор Hyundai HEO 6648 WG. Духовой шкаф с быстрым и равномерТрадиционная кулинария в России часто связана с выпеканием и приготовлением в духовом шкафу. Современные …
Обзор HIPER IoT Air Fryer F2. Умный аэрогриль с 9 режимами г…
Обзор HIPER IoT Air Fryer F2. Умный аэрогриль с 9 режимами гКухни с массивными шкафчиками и полным набором встраиваемой техники сейчас встречаются все реже. Особенно…
Обзор HIPER Induction Cooktop C1. Умная индукционная плита с…
Обзор HIPER Induction Cooktop C1. Умная индукционная плита сВ рамках «Лаборатории» все изученные ранее варочные панели, как газовые, так и индукционные, были выполне…
Обзор HIPER IoT Air Fryer F1. Аэрогриль с Wi-Fi и голосовым …
Обзор HIPER IoT Air Fryer F1. Аэрогриль с Wi-Fi и голосовым Для готовки вкусной и здоровой пищи не обязательно иметь духовой шкаф и варочную панель, обойтись можно д…
Обзор LEX PM 6073. Встраиваемая посудомоечная машина…
Обзор LEX PM 6073. Встраиваемая посудомоечная машинаЕсли вы планируете новую кухню, и у вас большая семья или устраиваете пышные вечеринки, то вам обязательн…
Обзор Hyundai HEO 6648 BG. Встраиваемый духовой шкаф с конве…
Обзор Hyundai HEO 6648 BG. Встраиваемый духовой шкаф с конвеВ центре внимания сегодня встраиваемый духовой шкаф Hyundai HEO 6648 BG с одиннадцатью встраиваемыми прог…
Обзор Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener. Электричес…
Обзор Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener. ЭлектричесВпереди нас ждут затяжные выходные и сегодня в центре внимания у нас необычный гаджет, задача которого за…
Какая посудомоечная машина лучше…
Какая посудомоечная машина лучшеПосудомоечная машина стала обычным девайсом современной кухни. Это объяснимо, поскольку её и…
Обзор Samsung RB7300T. Тихий минималистичный холодильник объемом в 385 литровОбзор Samsung RB7300T. Тихий минималистичный холодильник объемом в 385 литров
Обзор HIPER IoT Air Fryer F1. Аэрогриль с Wi-Fi и голосовым управлениемОбзор HIPER IoT Air Fryer F1. Аэрогриль с Wi-Fi и голосовым управлением
Обзор Hyundai DT305. Компактная посудомоечная машина на 6 комплектов посудыОбзор Hyundai DT305. Компактная посудомоечная машина на 6 комплектов посуды
Обзор Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener. Электрический штопорОбзор Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener. Электрический штопор
Лучшая кофемашина. Nespresso C30 Essenza MiniЛучшая кофемашина. Nespresso C30 Essenza Mini
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor