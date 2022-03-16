Обзор IMILAB EC4. Беспроводная система уличного видеонаблюдения

Тестируемая сегодня камера IMILAB EC4 позволяет организовать наружное видеонаблюдение с облачным сервисом и предлагает сразу ряд интересных возможностей. Среди них хаб для беспроводного объединения до четырех камер и модуль с солнечной панелью. В отличие от рассмотренных ранее решений не требует подвода питающего кабеля к камере.

IMILAB EC4

Основным каналом для нее выступает Aliexpress, на нее есть промокод 5APKCAQYJT25.
Лучшая цена IMILAB EC4

Комплектация

IMILAB EC4

Доступны разные варианты компоновки этой камеры. Это базовый вариант, включающий только камеру, набор из камеры с хабом, четыре камеры с хабом и солнечная панель в отдельности. Можно будет расширять установленное видеонаблюдение уже после первоначального монтажа под подставленные задачи и имеющийся бюджет.

IMILAB EC4

В нашем случае набор с солнечной панелью, хабом и камерой. Поставляется он в двух отдельных коробках с качественной полиграфией. Комплект включает хаб, площадки для установки на стене, одна из которых с магнитом, патчкорд, блок питания, дюбеля, солнечную панель, руководство пользователя и гарантийный талон (срок гарантии 2 года).

IMILAB EC4

Внешний вид

Солнечная панель выполнена в корпусе с алюминиевой рамкой и расположенными по углам пластиковыми уголками. Большую часть занимает солнечная панель.

IMILAB EC4

В комплекте есть настенный кронштейн с дюбелями. С помощью него можно менять угол наклона и направление солнечной панели.

IMILAB EC4

Питание передает по кабелю с microUSB разъемом. Есть запас по длине, позволяющий разместить панель на удалении от камеры.

IMILAB EC4

Задача это солнечной панели заключается в восстановлении заряда встроенного в камеру аккумулятора. При условии, что перед монтажом и запуском камеры она была предварительно заряжена, наличие такой панели позволит обеспечить полностью автономный режим работы даже в зимнее время года.

IMILAB EC4

Сама камера IMILAB EC4 не требует обязательного подключения этой панели. У нее встроенный аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Скрытый под заглушкой microUSB разъем используется только опционально.

IMILAB EC4

Рядом с этим разъемом у нее находится QR-код для проведения настройки и механическая кнопка управления.

IMILAB EC4

Выполнен корпус из белого пластика с лакированным покрытием. На лицевую сторону направлен объектив. Выше него светодиодный фонарик, ниже группу ИК-диодов. Ночью она может снимать в нескольких вариантах освещения.

IMILAB EC4

На обратной стороне решетка динамика. Есть винтовой разъем для установки на кронштейн. Это распространённый тип 1/4.

IMILAB EC4

Камера защищена от попадания воды и пыли. Эксплуатироваться может в температурном диапазоне от -20 до +50 градусов.

IMILAB EC4

Важной составляющей камеры является хаб. Он размещается в помещении и осуществляет беспроводную связь с четырьмя такими камерами.

IMILAB EC4

Выполнена в компактном корпусе. Карта памяти ставится в хаб, а не камеры и при развертывании сети из нескольких камер, он выполняет задачу хранения файлов в облаке.

IMILAB EC4

На ее обратной стороне расположено гнездо RJ-45, USB-разъем, кнопка сигнализации и сброса настроек. Для работы требует подключение блока питания.

IMILAB EC4

Разобрать с подключением будет несложно. В комплектной инструкции подробно описана съема подключения.

IMILAB EC4

Софт

Управление и настройка ведется через приложение. Его интерфейс с полной локализаций под русскоязычных пользователей. Настройка проходит быстро.

IMILAB EC4

После добавления хаба, можно активировать камеру. В последующем добавить к одному хабу еще три камеры.

IMILAB EC4

Часть опций приобретается отдельно в виде доступа к сервису. Это поддержка в режиме 24/7 с местом под хранение файлов, облачное хранилище, интеллектуальное слежение и кодирование видеофайлов.

IMILAB EC4

Без оплаты сервиса. Будет работать часть с системными сообщениями. Коллективным доступом. Просмотром истории. Запись видеофайлов и фото на карту память в хабе.

IMILAB EC4

Просмотр потокового изображения с камеры. Запуск сигнализации со звуковым предупреждением со встроенного динамика.

IMILAB EC4

Выбор разрешения съемки: 2.5К, HD и SD.

IMILAB EC4

IMILAB EC4 поддерживает запись события при появлении человека в кадре.

Тесты

IMILAB EC4

Пример видеосъемки представлен ниже. Максимальное разрешение 2.5К. Оценивая данные по видеофайлам и установленной в ней матрице, можно сделать вывод что это разрешение «честное», без интерполяции.

Тест камеры IMILAB EC4

В ночное время можно выбрать один из режимов съемки: без подсветки, с ИК-подсветкой, цветная съемка с LED-подсветкой.

Итоги

IMILAB EC4 – продвинутая система уличного видеонаблюдения с автономным питанием. Отсутствие необходимости подвода кабелей к камере, простой монтаж с магнитным замком или дюбелями, хаб с поддержкой четырех камер, опциональный модуль с солнечной панелью, съемка в высоком разрешении, несколько вариантов для ночной съемки, детектирование людей в кадре, защита IP66. Обратить внимание нужно на то что часть опций в приложении требует оплату.
Комментарии и отзывы IMILAB EC4
Обзор IMILAB EC4. Беспроводная система уличного видеонаблюде…
Обзор IMILAB EC4. Беспроводная система уличного видеонаблюдеТестируемая сегодня камера IMILAB EC4 позволяет организовать наружное видеонаблюдение с облачным сервисом…
Обзор Zemismart ZN-R01E. Умные выключатели Zigbee с голосовы…
Обзор Zemismart ZN-R01E. Умные выключатели Zigbee с голосовыВ течение ближайших недель у нас выйдет серия материалов по компонентам «умного» дома с Zigbee интерфейсо…
Обзор Zemismart Smart Plug EU (ZM-ZBCZ-EU). Умная розетка Zi…
Обзор Zemismart Smart Plug EU (ZM-ZBCZ-EU). Умная розетка ZiМы продолжаем изучение элементов умного дома и сегодня вновь вернемся к элементам, использующим для связи…
Xiaomi выпустила портативный MIJIA Curtain Companion с интел…
Xiaomi выпустила портативный MIJIA Curtain Companion с интелXiaomi выпустила MIJIA Curtain Companion, это устройство для автоматического открытия штор и занавесок. …
Обзор IMILAB C21. Умная камера со съемкой 1440p…
Обзор IMILAB C21. Умная камера со съемкой 1440pВ центре внимания сегодня умная камера IMILAB C21, поддерживающая съемку в высоком разрешении 1440p. Из е…
Идеи новогодних подарков для создания умного дома…
Идеи новогодних подарков для создания умного домаСовременный мир буквально изобилует различными умными гаджетами, которые действительно способны сделать в…
Обзор HIPER IoT Cam CX1. Умная уличная камера…
Обзор HIPER IoT Cam CX1. Умная уличная камераПервым устройством, которое мы рассмотрим в 2022 году, будет умная цифровая камера HIPER IoT Cam CX1, вып…
Обзор EZVIZ C3W Color Night Pro (CS-C3W-A0-3H4WFRL). Умная камера наружного видеонаблюденияОбзор EZVIZ C3W Color Night Pro (CS-C3W-A0-3H4WFRL). Умная камера наружного видеонаблюдения
Обзор SberBox Time. Компактная медиаколонка с голосовым управлениемОбзор SberBox Time. Компактная медиаколонка с голосовым управлением
Обзор HIPER IoT Curtain 3M (HI-CUN03M). Умный карниз с АлисойОбзор HIPER IoT Curtain 3M (HI-CUN03M). Умный карниз с Алисой
Обзор Xiaomi Mi Smart Speaker. Умная колонка с МарусейОбзор Xiaomi Mi Smart Speaker. Умная колонка с Марусей
Обзор Eufy Indoor Cam 2K. Умная камера с 2К-съемкойОбзор Eufy Indoor Cam 2K. Умная камера с 2К-съемкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor