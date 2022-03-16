Обзор IMILAB EC4. Беспроводная система уличного видеонаблюдения

Тестируемая сегодня камера IMILAB EC4 позволяет организовать наружное видеонаблюдение с облачным сервисом и предлагает сразу ряд интересных возможностей. Среди них хаб для беспроводного объединения до четырех камер и модуль с солнечной панелью. В отличие от рассмотренных ранее решений не требует подвода питающего кабеля к камере.

Комплектация

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Доступны разные варианты компоновки этой камеры. Это базовый вариант, включающий только камеру, набор из камеры с хабом, четыре камеры с хабом и солнечная панель в отдельности. Можно будет расширять установленное видеонаблюдение уже после первоначального монтажа под подставленные задачи и имеющийся бюджет.

В нашем случае набор с солнечной панелью, хабом и камерой. Поставляется он в двух отдельных коробках с качественной полиграфией. Комплект включает хаб, площадки для установки на стене, одна из которых с магнитом, патчкорд, блок питания, дюбеля, солнечную панель, руководство пользователя и гарантийный талон (срок гарантии 2 года).

Внешний вид

Солнечная панель выполнена в корпусе с алюминиевой рамкой и расположенными по углам пластиковыми уголками. Большую часть занимает солнечная панель.

В комплекте есть настенный кронштейн с дюбелями. С помощью него можно менять угол наклона и направление солнечной панели.

Питание передает по кабелю с microUSB разъемом. Есть запас по длине, позволяющий разместить панель на удалении от камеры.

Задача это солнечной панели заключается в восстановлении заряда встроенного в камеру аккумулятора. При условии, что перед монтажом и запуском камеры она была предварительно заряжена, наличие такой панели позволит обеспечить полностью автономный режим работы даже в зимнее время года.

Сама камера IMILAB EC4 не требует обязательного подключения этой панели. У нее встроенный аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Скрытый под заглушкой microUSB разъем используется только опционально.

Рядом с этим разъемом у нее находится QR-код для проведения настройки и механическая кнопка управления.

Выполнен корпус из белого пластика с лакированным покрытием. На лицевую сторону направлен объектив. Выше него светодиодный фонарик, ниже группу ИК-диодов. Ночью она может снимать в нескольких вариантах освещения.

На обратной стороне решетка динамика. Есть винтовой разъем для установки на кронштейн. Это распространённый тип 1/4.

Камера защищена от попадания воды и пыли. Эксплуатироваться может в температурном диапазоне от -20 до +50 градусов.

Важной составляющей камеры является хаб. Он размещается в помещении и осуществляет беспроводную связь с четырьмя такими камерами.

Выполнена в компактном корпусе. Карта памяти ставится в хаб, а не камеры и при развертывании сети из нескольких камер, он выполняет задачу хранения файлов в облаке.

На ее обратной стороне расположено гнездо RJ-45, USB-разъем, кнопка сигнализации и сброса настроек. Для работы требует подключение блока питания.

Разобрать с подключением будет несложно. В комплектной инструкции подробно описана съема подключения.

Софт

Управление и настройка ведется через приложение. Его интерфейс с полной локализаций под русскоязычных пользователей. Настройка проходит быстро.

После добавления хаба, можно активировать камеру. В последующем добавить к одному хабу еще три камеры.

Часть опций приобретается отдельно в виде доступа к сервису. Это поддержка в режиме 24/7 с местом под хранение файлов, облачное хранилище, интеллектуальное слежение и кодирование видеофайлов.

Без оплаты сервиса. Будет работать часть с системными сообщениями. Коллективным доступом. Просмотром истории. Запись видеофайлов и фото на карту память в хабе.

Просмотр потокового изображения с камеры. Запуск сигнализации со звуковым предупреждением со встроенного динамика.

Выбор разрешения съемки: 2.5К, HD и SD.

Тесты

IMILAB EC4 поддерживает запись события при появлении человека в кадре.

Тест камеры IMILAB EC4

Итоги

Пример видеосъемки представлен ниже. Максимальное разрешение 2.5К. Оценивая данные по видеофайлам и установленной в ней матрице, можно сделать вывод что это разрешение «честное», без интерполяции.В ночное время можно выбрать один из режимов съемки: без подсветки, с ИК-подсветкой, цветная съемка с LED-подсветкой.IMILAB EC4 – продвинутая система уличного видеонаблюдения с автономным питанием. Отсутствие необходимости подвода кабелей к камере, простой монтаж с магнитным замком или дюбелями, хаб с поддержкой четырех камер, опциональный модуль с солнечной панелью, съемка в высоком разрешении, несколько вариантов для ночной съемки, детектирование людей в кадре, защита IP66. Обратить внимание нужно на то что часть опций в приложении требует оплату.