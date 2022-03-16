Обзор IMILAB EC4. Беспроводная система уличного видеонаблюдения

Основным каналом для нее выступает Aliexpress, на нее есть промокод 5APKCAQYJT25.
Доступны разные варианты компоновки этой камеры. Это базовый вариант, включающий только камеру, набор из камеры с хабом, четыре камеры с хабом и солнечная панель в отдельности. Можно будет расширять установленное видеонаблюдение уже после первоначального монтажа под подставленные задачи и имеющийся бюджет.
В нашем случае набор с солнечной панелью, хабом и камерой. Поставляется он в двух отдельных коробках с качественной полиграфией. Комплект включает хаб, площадки для установки на стене, одна из которых с магнитом, патчкорд, блок питания, дюбеля, солнечную панель, руководство пользователя и гарантийный талон (срок гарантии 2 года).
В комплекте есть настенный кронштейн с дюбелями. С помощью него можно менять угол наклона и направление солнечной панели.
Питание передает по кабелю с microUSB разъемом. Есть запас по длине, позволяющий разместить панель на удалении от камеры.
Задача это солнечной панели заключается в восстановлении заряда встроенного в камеру аккумулятора. При условии, что перед монтажом и запуском камеры она была предварительно заряжена, наличие такой панели позволит обеспечить полностью автономный режим работы даже в зимнее время года.
Сама камера IMILAB EC4 не требует обязательного подключения этой панели. У нее встроенный аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Скрытый под заглушкой microUSB разъем используется только опционально.
Рядом с этим разъемом у нее находится QR-код для проведения настройки и механическая кнопка управления.
Выполнен корпус из белого пластика с лакированным покрытием. На лицевую сторону направлен объектив. Выше него светодиодный фонарик, ниже группу ИК-диодов. Ночью она может снимать в нескольких вариантах освещения.
На обратной стороне решетка динамика. Есть винтовой разъем для установки на кронштейн. Это распространённый тип 1/4.
Камера защищена от попадания воды и пыли. Эксплуатироваться может в температурном диапазоне от -20 до +50 градусов.
Важной составляющей камеры является хаб. Он размещается в помещении и осуществляет беспроводную связь с четырьмя такими камерами.
Выполнена в компактном корпусе. Карта памяти ставится в хаб, а не камеры и при развертывании сети из нескольких камер, он выполняет задачу хранения файлов в облаке.
На ее обратной стороне расположено гнездо RJ-45, USB-разъем, кнопка сигнализации и сброса настроек. Для работы требует подключение блока питания.
Разобрать с подключением будет несложно. В комплектной инструкции подробно описана съема подключения.
После добавления хаба, можно активировать камеру. В последующем добавить к одному хабу еще три камеры.
Часть опций приобретается отдельно в виде доступа к сервису. Это поддержка в режиме 24/7 с местом под хранение файлов, облачное хранилище, интеллектуальное слежение и кодирование видеофайлов.
Без оплаты сервиса. Будет работать часть с системными сообщениями. Коллективным доступом. Просмотром истории. Запись видеофайлов и фото на карту память в хабе.
Просмотр потокового изображения с камеры. Запуск сигнализации со звуковым предупреждением со встроенного динамика.
Выбор разрешения съемки: 2.5К, HD и SD.
IMILAB EC4 поддерживает запись события при появлении человека в кадре.
Пример видеосъемки представлен ниже. Максимальное разрешение 2.5К. Оценивая данные по видеофайлам и установленной в ней матрице, можно сделать вывод что это разрешение «честное», без интерполяции.