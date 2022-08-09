Обзор IPPON AVR-3000. Стабилизатор напряжения для игровых ПК, кондиционеров и холодильников

Приобрести его можно за 5800 рублей. Сопровождается 2 годами гарантийного обслуживания на территории России.
Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.
По умолчанию, предполагается монтаж с подключением трехжильного однофазного кабеля в распределительную коробку. При необходимости подключения в розетку, соответствующая вилка с заземлением приобретается и устанавливается самостоятельно.
Для удобства переноски на место установки или транспортировки с дачи домой, на верхней крышке есть ручка. Актуально с учетом веса в 7.8 килограмма.
Корпус стабилизатора выполнен из стали, окрашенной в черный цвет. Защита корпуса соответствует классу IP20.
Справа и слева вентиляционные решетки. В этой модели сочетается пассивное и активное охлаждение.
Вентилятор расположен на задней стенке. Включается автоматически при нагреве, температуру считывает в постоянном режиме термодатчик. На максимальных оборотах работу хорошо слышно.
Четыре EU-розетки с заземлением разделены по две на две группы. Задействовать можно все одновременно. Здесь же расположен выключатель питания с функцией автоматического защитного отключения.
На лицевой панели IPPON AVR-3000 цифровой дисплей с подсветкой красного цвета. На нем выводятся данные по входному и выходному напряжению. Есть отдельные индикаторы статуса питания, тревоги и задержки.
Для него можно выставить время задержки от 4 до 240 секунд. Это необходимо для безопасной подачи питания для ряда устройств, например, компрессорного оборудования, кондиционеров и холодильников.
Внутри в центральной части зафиксирован массивный радиатор, отвечающий за стабилизацию напряжения. Можно обратить внимание на большую свободную площадь внутри.
На отдельной печатной плате сгруппированы элементы, отвечающие за защиту от короткого замыкания, перегрева и перегрузки.
Компоновка задней панели у IPPON AVR-3000 позволяла поставить вентилятор с большим диаметром, это позволило бы снизить уровень шума.
Данная модель поддерживает 3 режима работы системы защиты от перегрузки. Изначально при перегрузке загорается и мигает индикатор на лицевой панели. Спустя 10 секунд при сохранении перегрузки, выключается выходное напряжение и сохраняется индикация на лицевой панели. После 5 секунд проходит попытка включения, таких попыток может быть 5. При сохранении высокой нагрузки дальнейшее включение будет проходить только вручную.