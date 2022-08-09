Обзор IPPON AVR-3000. Стабилизатор напряжения для игровых ПК, кондиционеров и холодильников

Пониженное и повышенное напряжение, а также нестабильное качество электроэнергии в розетке неминуемо приведет к повреждению или сокращению срока службы техники. Если в новых многоквартирных домах с этим чаще всего проблем нет, и можно ограничиться только защитой ПК, оргтехники, телевизора, то в частных домах такие скачки могут повредить дорогостоящее оборудование с большой мощностью, например, котлы, кондиционеры, холодильники. Изучаемый сегодня стабилизатор напряжения IPPON AVR-3000 поддерживает нагрузку до 3000 Вт.

Комплектация

Приобрести его можно за 5800 рублей. Сопровождается 2 годами гарантийного обслуживания на территории России.Упакован в коробку из плотного картона со светлым оформлением. Помимо изображения стабилизатора напряжения в виде списка приведены ключевые особенности.

Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

По умолчанию, предполагается монтаж с подключением трехжильного однофазного кабеля в распределительную коробку. При необходимости подключения в розетку, соответствующая вилка с заземлением приобретается и устанавливается самостоятельно.

Для удобства переноски на место установки или транспортировки с дачи домой, на верхней крышке есть ручка. Актуально с учетом веса в 7.8 килограмма.

Корпус стабилизатора выполнен из стали, окрашенной в черный цвет. Защита корпуса соответствует классу IP20.

Справа и слева вентиляционные решетки. В этой модели сочетается пассивное и активное охлаждение.

Вентилятор расположен на задней стенке. Включается автоматически при нагреве, температуру считывает в постоянном режиме термодатчик. На максимальных оборотах работу хорошо слышно.

Четыре EU-розетки с заземлением разделены по две на две группы. Задействовать можно все одновременно. Здесь же расположен выключатель питания с функцией автоматического защитного отключения.

На лицевой панели IPPON AVR-3000 цифровой дисплей с подсветкой красного цвета. На нем выводятся данные по входному и выходному напряжению. Есть отдельные индикаторы статуса питания, тревоги и задержки.

Для него можно выставить время задержки от 4 до 240 секунд. Это необходимо для безопасной подачи питания для ряда устройств, например, компрессорного оборудования, кондиционеров и холодильников.

Оснащение

Внутри в центральной части зафиксирован массивный радиатор, отвечающий за стабилизацию напряжения. Можно обратить внимание на большую свободную площадь внутри.

На отдельной печатной плате сгруппированы элементы, отвечающие за защиту от короткого замыкания, перегрева и перегрузки.

Компоновка задней панели у IPPON AVR-3000 позволяла поставить вентилятор с большим диаметром, это позволило бы снизить уровень шума.

Тесты

190-200В – 225-229В

210-230В – 220-225В

240-275В – 220-230В

При исследовании используем собственный тестовый стенд с корректируемым напряжением. Подавали его в диапазоне от 190 до 275 В. Данные по результатам замеров приведены в таблице ниже.Полностью соответствует ГОСТ 32144-2013, допускающим отклонением в пределах 10%. Номинальным выходным напряжением является 220 В. Он повторяет входную частоту. Согласно информации в технической документации, рабочий диапазон напряжения у него от 140 до 280 В. При выходе за этот диапазон автоматически отключается. Также отключение проходит при нагреве выше 150 градусов и превышении нагрузки выше 3000 Вт.

Итоги

Данная модель поддерживает 3 режима работы системы защиты от перегрузки. Изначально при перегрузке загорается и мигает индикатор на лицевой панели. Спустя 10 секунд при сохранении перегрузки, выключается выходное напряжение и сохраняется индикация на лицевой панели. После 5 секунд проходит попытка включения, таких попыток может быть 5. При сохранении высокой нагрузки дальнейшее включение будет проходить только вручную.IPPON AVR-3000 – стабилизатор напряжения для защиты различного типа техники с активной мощностью до 3000 Вт. Четыре EU-розетки, информативный дисплей с постоянным мониторингом входного и выходного напряжения, защиты от короткого замыкания, нагрева и перегрузки, функция задержки до 240 секунд. Стоит обратить внимание на необходимость самостоятельной установки вилки, в сценариях, когда подключение идет не в монтажную коробку. К минусам отнесем шум от вентилятора при нагрузке.