Обзор Intel Core i3-8350K. Сравнение с актуальными процессорами AMD и Intel

Одну из материнских плат, построенную на чипсете Z370, мы изучали в паре с процессором Intel Core i3-8350K, о котором, как и обещали, хотим поговорить детальней. Процессор можно назвать одним из самых любопытных в семействе Intel Coffee Lake. Как и в старших моделях, в нем увеличили количество ядер, заметно повысив уровень производительности. Напомним, ранее в серию Core i3 входили только двухъядерные решения, теперь же в том же ценовом сегменте предлагается четыре ядра. На первый взгляд, эти процессоры теперь стали похожи на Core i5 более ранних поколений.

Intel Core i3-8350K обзор

К тому же новинка идет с разблокированным множителем, позволяя проводить разгон для увеличения быстродействия. Как итог, это один из самых доступных процессоров Intel на сегодняшний день, предлагающий возможность разгона. Сейчас он уже находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

У нас на тестах боксовая версия исполнения с увеличенным сроком гарантийного обслуживания. В комплекте с процессором идет только набор документации и наклейка с логотипом. Система охлаждения приобретается отдельно.

Внешний вид и особенности

Микроархитектура Intel Core i3-8350K не отличается от прошлого поколения Kaby Lake, являясь ее ревизией в 14 нм исполнении. С учетом количества ядер, он позиционируется как замена Intel Core i5 7600K.

Отличием от старших моделей стало отсутствие поддержки технологии Turbo Boost и Hyper Threading. Работает процессор по умолчанию на частоте 4.0 ГГц.

Процессор может похвастаться увеличенным L3-кэшем до 8 Мбайт. Это больше, чем у Core i5 прошлого поколения.

Это был бы не Intel, если бы тут не было скрытых ограничений, для этого процессора ограничили поддержку частоты оперативной памяти не выше 2400 МГц. Но не стоит отчаиваться, это только официальное ограничение, по нашему опыту, с ним в паре работали планки на частоте 3000 МГц.

Отключили одно из двадцати четырех исполнительных блоков встроенной графики Intel Graphics 630.

Ожидаемо у Intel Core i3-8350K выросло энергопотребление, для него оно достигает 91 Вт.

Процессор может похвастать хорошими возможностями разгона. Частоту 4.5 ГГц с длительной нагрузкой держит большинство доступных в российских магазинах чипов.

При повышении напряжения до 1.35 В можно получить рабочую частоту 5 ГГц. В идеале же стоит ограничиться диапазоном от 4.5 до 4.8 ГГц. Это будет «золотой серединой» еще и с учетом рабочих температур в разгоне.

Тесты

Cinebench 15

Представленные ниже тесты были получены на частоте 4.0 МГц в паре с памятью, работающей на частоте 2133 МГц.

Intel Core i3-8350K - 679,Intel Core i5 8600K - 1040,AMD Ryzen 3 1300X - 555,AMD Ryzen 5 1600X - 1139.

PCMARK 8

Intel Core i3-8350K - 173,Intel Core i5 8600K - 186,AMD Ryzen 3 1300X - 162,AMD Ryzen 5 1600X - 157.

Intel Core i3-8350K - 3720,Intel Core i5 8600K - 3824,AMD Ryzen 3 1300X - 3466,AMD Ryzen 5 1600X - 3725.

Adobe Premier Pro 4K

Intel Core i3-8350K - 3940,Intel Core i5 8600K - 4287,AMD Ryzen 3 1300X - 4461,AMD Ryzen 5 1600X - 5085.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Adobe Lightroom

Intel Core i3-8350K - 284 сек,Intel Core i5 8600K - 185 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 329 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 261 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

WinRar 2GB

Intel Core i3-8350K - 38 сек,Intel Core i5 8600K - 28 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 48 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 38 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

7Zip 2GB

Intel Core i3-8350K - 112 сек,Intel Core i5 8600K - 81 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 171 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 99 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Blender 2.78

Intel Core i3-8350K - 175 сек,Intel Core i5 8600K - 111 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 205 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 135 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

BattleField 1

Intel Core i3-8350K - 157 сек,Intel Core i5 8600K - 103 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 211 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 108 сек.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

GTA 5

Intel Core i3-8350K - 145 кадров,Intel Core i5 8600K - 157 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 90 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 110 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Rise of Tombraider

Intel Core i3-8350K - 70.5 кадров,Intel Core i5 8600K - 71 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 51 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 52 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Prey

Intel Core i3-8350K - 165 кадров,Intel Core i5 8600K - 168 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 132 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 131 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Doom Vukan

Intel Core i3-8350K - 212 кадров,Intel Core i5 8600K - 208 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 166 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 174 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Итоги по Intel Core i3-8350K

Intel Core i3-8350K - 200 кадров,Intel Core i5 8600K - 200 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 199 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 200 кадров.Intel Core i3-8350K стал еще одним весомым ответом на выход новых процессоров AMD. Впервые за длительное время увеличено количество ядер и пользователю стал доступен функционал по разгону в семействе Core i3. Рост производительности в играх и рабочих приложениях составил от 25 до 45%, согласитесь, результат весомый. В качестве его конкурента выступает процессор Intel Core i5 8400, который при небольшой разнице в стоимости предлагает уже шесть ядер, но без возможности разгона. Рекомендовать процессор можно под игровые сборки в паре с платой на флагманском чипсете, а также как временный вариант перед переходом на старшие решения.