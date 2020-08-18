Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel

Не так давно у нас вышел тест материнской платы ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI), мы проводили его с процессором Intel Core i9-10900F. Относится он к семейству Comet Lake-S, и в отличие от девятого поколения получил два дополнительных вычислительных ядра. Как итог, предлагает 10 ядер с 20 потоками. Литера F в названии говорит об отсутствии встроенной графики.

Intel Core i9-10900F

Он уже находится в широком доступе в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 40 000 рублей.

Комплектация

Изучаем на примере BOX-комплектации. Ее отличием стало наличие в комплекте кулера. При разнице примерно в 1 500 рублей от OEM, покупатель получает 2 года дополнительной гарантии.

Intel Core i9-10900F

Внешний вид и особенности

Выполнен процессор по 14-нм техпроцессу. Получили новый сокет LGA1200 с увеличенным числом контактов.

Intel Core i9-10900F

Обновление материнских плат оправдано с учетом повышения энергопотребления, потребовавшего усиление подсистемы питания и соответственно системы отвода тепла.

Intel Core i9-10900F

Напомним, что помимо решений с чипсетом Z490, для Intel Core i9-10900F с заблокированным множителем можно выбрать более доступный чипсет B460.

Intel Core i9-10900F

Отсутствие же встроенной графики для решений уровня Core i7 и Core i9 большинство пользователей просто не заметят. Такие сборки идут с дискретными видеокартами.

Intel Core i9-10900F

Частота процессора варьируется от 2.8 до 5.2 ГГц. Поддерживается объем памяти до 128 Гбайт. Кэш-память 20 MB.

Intel Core i9-10900F

Заявленную рассчитанную мощность 65W процессор преодолевает в реальной эксплуатации «играючи». Поэтому при выборе системы охлаждения изначально стоит рассчитывать на более производительную систему охлаждения.

Intel Core i9-10900F

Это же подтвердили нагрузочные тесты комплектного BOX-кулера. При частоте выше 4.1 ГГц уже наблюдался троттлинг.

Intel Core i9-10900F

Тесты

Тестирование Intel Core i9-10900F проводилось с 16 Гбайт оперативной памяти, работающей на частоте 3600 МГц. Видеокарта NVIDIA GTX 1650, материнская плата Intel Core i9-10900F. Установлена башенная система охлаждения Corsair A500 Dual Fan.

3DMark

Intel Core i9-10900F

Intel Core i9-10900F

PCMARK

Intel Core i9-10900F

Cinebench 20

Intel Core i9-10900F

Geekbench 3

Intel Core i9-10900F

WinRar

Intel Core i9-10900F

AIDA64

Intel Core i9-10900F

FireStrike Extreme

Intel Core i9-10900F

TimeSpy

Intel Core i9-10900F

Итоги по Intel Core i9-10900F

Золото. Выбор редакции MegaObzorНа базе Intel Core i9-10900F можно собрать высокопроизводительную систему под монтаж видео, обработку видео, а также игровую сборку под 4К-разрешение. В сравнении с Intel Core i9-10900, можно сэкономить порядка 2 000 рублей, а если разгон не рассматривается, то и более 13 000, если брать в сравнение Intel Core i9-10900K. Рекомендуем сразу продумать вопрос охлаждения, а BOX-комплектацию брать с расчетом дополнительных 2 лет гарантии.
Intel Core i9-10900F получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Intel Core i9-10900F
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