На CES 2026 показали первые роутеры на Wi-Fi 8

Wi-Fi 8 лучше удерживает быстрое и стабильное соединение, когда пользователь перемещает устройства или отходит от роутера на большее расстояние, в результате снижается количество обрывов и зависаний, а потоковое видео и игры работают стабильнее. Если судить по анонсам CES, опробовать Wi-Fi 8 на практике можно будет уже в течение этого года, но здесь стоит отметить, что устройств с поддержкой данного протокола беспроводной сети в мире банально нет. Возможно, есть какие-то специализированные гаджеты, но если мы говорим о массовом сегменте потребительской электроники, то даже Wi-Fi 7 на данный момент тяжело назвать распространённой технологией. Соответственно, говорить о том, что подобные роутеры на Wi-Fi 8 вскоре станут мейнстримом, пока что слишком уж рано.