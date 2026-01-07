На CES 2026 показали первые роутеры на Wi-Fi 8

Первые роутеры и микросхемы с поддержкой Wi-Fi 8 неожиданно засветились на выставке CES 2026 и могут выйти на рынок уже в этом году, всего через пару лет после дебюта Wi-Fi 7. Поэтому, если у вас до сих пор нет роутера с поддержкой Wi-Fi 7, а у многих его действительно нет, возможно, имеет смысл повременить с обновлением. В отличие от прошлых поколений, Wi-Fi 8 делает ставку не столько на рост максимальной скорости, сколько на стабильность соединения. Стандарт сохраняет высокие скорости и пропускную способность Wi-Fi 7, но при этом предлагает более высокую энергоэффективность, увеличенную реальную пропускную способность и улучшенное прямое взаимодействие между устройствами.

Wi-Fi 8 лучше удерживает быстрое и стабильное соединение, когда пользователь перемещает устройства или отходит от роутера на большее расстояние, в результате снижается количество обрывов и зависаний, а потоковое видео и игры работают стабильнее. Если судить по анонсам CES, опробовать Wi-Fi 8 на практике можно будет уже в течение этого года, но здесь стоит отметить, что устройств с поддержкой данного протокола беспроводной сети в мире банально нет. Возможно, есть какие-то специализированные гаджеты, но если мы говорим о массовом сегменте потребительской электроники, то даже Wi-Fi 7 на данный момент тяжело назвать распространённой технологией. Соответственно, говорить о том, что подобные роутеры на Wi-Fi 8 вскоре станут мейнстримом, пока что слишком уж рано.