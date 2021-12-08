Обзор LEX PM 6073. Встраиваемая посудомоечная машина…

За цикл она потребляет всего 12 литров, если посчитать, сколько вы потратите воды на мойку большого количества тарелок, кружек, а также кастрюль и сковородок со столовыми приборами после обеда и ужина, то преимущество весьма очевидно. А после шумной вечеринки и вовсе не хочется мыть посуду вручную, посудомойка отлично справится с этим заданием, достаточно лишь установить внутри посуду, добавить моющее средство и запустить нужный цикл. Панель управления электронная, первым делом включаем питание самой крайней кнопкой слева, затем выбираем нужный режим, а их всего семь: интенсивный, экономичный, стекло, деликатный, 60 минут, быстрый, предварительное полоскание.
Для мойки кастрюль я использую интенсивный режим с максимальной температурой 62ОС, когда посуды не много, то включаю режим половины загрузки. О том, что закончился цикл мойки машина сообщит звуковым сигналом, а во время работы на полу вы увидите красный луч, чтобы кто-то из домашних не открыл посудомойку во время цикла во избежание ожога паром или брызгами.
Внутри машины есть две большие корзины для посуды, а также специальный отсек для столовых приборов, в котором можно закрепить их для лучшего мытья и получения качественного результата.
Среднюю корзину можно при необходимости поднять, чтобы расположить в нижней крупные предметы, например противень из духового шкафа или кастрюли и сковородки большого размера, а еще можно поднимать и опускать стойки, в которых закрепляется посуда. Это очень удобно, ведь вариантов для расположения всей кухонной утвари прибавляется с таким мобильным решением.
В корзинах установлены крепления для бокалов или других предметов, которые необходимо закрепить, чтобы при подаче воды они не упали и не разбились.
Забытую посуду можно добавить в посудомойку, если крышка дозатора еще не открылась, то есть в самом начале цикла. Аккуратно приоткройте дверцу, дождитесь остановки разбрызгивателей, откройте дверцу полностью и добавьте забытую посуду, закройте дверцу, цикл мойки продолжится через несколько секунд. Мыть посуду можно как с помощью специальных капсул, состоящих из гранул или геля, так и с помощью жидких моющих средств для посудомоечных машин.
Фабричная настройка дозатора установлена на положение “5”. Начинать можно с “3”, постепенно увеличивая дозу для достижения лучшего результата, если на посуде остаются капли воды или известь после мытья, то стоит повернуть дозатор на большую цифру.
На электронной панели также загорится индикатор предупреждающий о том, что закончилась соль для посудомоечных машин, которая засыпается в контейнер внутри машины через воронку, идущую в комплекте. Соль нужна для смягчения воды, если у вас жесткая вода, то после мойки останутся разводы, капли или полосы, чтобы этого избежать необходимо использовать соль, тогда ваша посуда будет сиять чистотой.