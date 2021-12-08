Обзор LEX PM 6073. Встраиваемая посудомоечная машина…

Если вы планируете новую кухню, и у вас большая семья или устраиваете пышные вечеринки, то вам обязательно нужна посудомойка, обратите внимание на посудомоечную машину LEX PM 6073.

За цикл она потребляет всего 12 литров, если посчитать, сколько вы потратите воды на мойку большого количества тарелок, кружек, а также кастрюль и сковородок со столовыми приборами после обеда и ужина, то преимущество весьма очевидно. А после шумной вечеринки и вовсе не хочется мыть посуду вручную, посудомойка отлично справится с этим заданием, достаточно лишь установить внутри посуду, добавить моющее средство и запустить нужный цикл. Панель управления электронная, первым делом включаем питание самой крайней кнопкой слева, затем выбираем нужный режим, а их всего семь: интенсивный, экономичный, стекло, деликатный, 60 минут, быстрый, предварительное полоскание.

Для мойки кастрюль я использую интенсивный режим с максимальной температурой 62ОС, когда посуды не много, то включаю режим половины загрузки.О том, что закончился цикл мойки машина сообщит звуковым сигналом, а во время работы на полу вы увидите красный луч, чтобы кто-то из домашних не открыл посудомойку во время цикла во избежание ожога паром или брызгами.С целью экономии стоимости расхода электроэнергии можно настроить отложенный цикл на 3, 6, 9 или 12 часов, чтобы посудомойка запустилась ночью, если у вас установлены двухтарифные или трехтарифные счетчики, выгода будет значительной. Нажмите на панели кнопку DELAY (ОТСРОЧКА) и выберите необходимый промежуток времени для запуска.

Внутри машины есть две большие корзины для посуды, а также специальный отсек для столовых приборов, в котором можно закрепить их для лучшего мытья и получения качественного результата.

Среднюю корзину можно при необходимости поднять, чтобы расположить в нижней крупные предметы, например противень из духового шкафа или кастрюли и сковородки большого размера, а еще можно поднимать и опускать стойки, в которых закрепляется посуда. Это очень удобно, ведь вариантов для расположения всей кухонной утвари прибавляется с таким мобильным решением.

В корзинах установлены крепления для бокалов или других предметов, которые необходимо закрепить, чтобы при подаче воды они не упали и не разбились.

Забытую посуду можно добавить в посудомойку, если крышка дозатора еще не открылась, то есть в самом начале цикла. Аккуратно приоткройте дверцу, дождитесь остановки разбрызгивателей, откройте дверцу полностью и добавьте забытую посуду, закройте дверцу, цикл мойки продолжится через несколько секунд. Мыть посуду можно как с помощью специальных капсул, состоящих из гранул или геля, так и с помощью жидких моющих средств для посудомоечных машин.Для улучшения качества мойки рекомендуется использовать ополаскиватель известных производителей для того, чтобы на посуде не оставалось капель воды, образующих полосы и пятна. Ополаскиватель заливается в контейнер на дверце машины один раз до максимального уровня и расходуется в несколько циклов. Возле “солнышка” расположен индикатор заполнения, если контейнер полный, то точка будет большой, по мере израсходования точка становится маленькой. Когда кондиционер закончится, на панели загорится индикатор, указывающий на необходимость заполнить контейнер кондиционером.

Фабричная настройка дозатора установлена на положение “5”. Начинать можно с “3”, постепенно увеличивая дозу для достижения лучшего результата, если на посуде остаются капли воды или известь после мытья, то стоит повернуть дозатор на большую цифру.

На электронной панели также загорится индикатор предупреждающий о том, что закончилась соль для посудомоечных машин, которая засыпается в контейнер внутри машины через воронку, идущую в комплекте. Соль нужна для смягчения воды, если у вас жесткая вода, то после мойки останутся разводы, капли или полосы, чтобы этого избежать необходимо использовать соль, тогда ваша посуда будет сиять чистотой.Можно использовать специальные средства, которые уже содержат соль и ополаскиватель, тогда они не будут использоваться в цикле, но для этого нужно выбрать на панели режим использования таких средств, нажать на панели кнопку ALT несколько раз, пока не загорится индикатор функции “3 в 1”.LEX PM 6073 оснащена защитой от протечки воды, практически бесшумная, в режиме работы выдает не больше 49 дБ, имеет стандартный размер для встройки в шкаф шириной 600 мм - высота 815, ширина 596 и глубина 558 мм. Класс энергопотребления мойки А++, сушки - А. Длина сетевого кабеля всего 1,5 м, значит розетка должна быть расположена неподалеку. Внимание! За посудомоечной машиной не должно быть никаких выступающих элементов, в том числе розеток. Она устанавливается вплотную к стене, розетку стоит расположить правее или левее места установки, после установки штепсельная вилка должна быть доступна на случай экстренного отключения машины. В том числе необходимо предусмотреть водоотвод и подводку к месту установки.Перед установкой посудомоечной машины и перед первым запуском внимательно прочтите инструкцию, которая идет в комплекте поставки.