Умная зубная щетка с 5 режимами и регулируемой интенсивностью. Обзор OCLEAN X10

Изучаемая сегодня умная электрическая зубная щетка OCLEAN X10 поддерживает чистку с разной интенсивностью, позволяя подобрать оптимальный режим чистки в зависимости от состояния зубов, чувствительности десен и рекомендаций врача. Помимо этого доступен выбор насадок, включая специализированные для десен и языка.

Комплектация

Комплект включает настенное крепление, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением.

OCLEAN X10 обзор

Внешний вид

Зубная щетка доступна в трех разных цветовых вариантах исполнения: серая, розовая и синяя. В разных цветах также представлены насадки, комплектная же идет в цвет выбранной щетки.

Корпус эргономичной формы из пластика, оптимизированным с учетом удобного хвата руками. Он герметичен и защищен от попадания.

На верхней части металлический привод, под защиту которого во время перевозки предусмотрена заглушка с ушком.

На лицевой стороне сенсорная кнопка управления, отвечающая за переключение режимов работы и запуска чистки. Контроль ведется с помощью символьно-цифрового дисплея с подсветкой. Ниже зона с интересным рисунком в виде градиентных панелей.

В основании у OCLEAN X10 прорезиненная заглушка под которой находится разъем USB-C, который используется для проведения зарядки. В отличие от решений с беспроводной зарядкой, тут не нужно будет брать с собой в поездки лишние аксессуары, подойдет для этого и зарядка от планшета.

Тестирование

Перед первым использованием щетка предлагает провести первоначальную настройку с выбором языка интерфейса. Сам процесс взаимодействия реализован интуитивно. В дальнейшем можно будет запускать процесс чистки одним нажатием.

Обычная чистка – для повседневной эксплуатации,

Массаж – проведение массажа десен,

Чувствительный – при повышенной чувствительности зубов,

Отбеливание – рекомендуется использовать не чаще 2-3 раз за месяц,

Полировка.

Данная модель поддерживает пять различных режимов:Помимо этого меняется интенсивность чистки в пяти диапазонах, от самой медленной, до сильной. OCLEAN X10 учитывает рекомендации по чистке от врачей стоматологов, запуская цикл чистки продолжительностью 2 минуты с интервалами в 30 секунд между ними для смены квадранта.

После завершения чистки выводится изображение схемы зубов с оценкой проведенного сеанса в виде трех звезд и отображением участка который был пропущен. Такая реализация работы приучает к правильной чистке.

При этом регулярное проведение чистки утром и вечером сокращает риск возникновения поражения зубной эмали, образования твердых отложений, заболеваний десен и языка. С учетом наличия специализированных насадок можно подбирать также решения при ношении ортопедических протезов и ортодонтических конструкций.

Итоги

Встроенный аккумулятор дает около 2 месяцев эксплуатации в режиме двух чисток в течение дня. Ближе к разрядке будет выводиться соответствующий индикатор. Полная зарядка занимает 3 часа.OCLEAN X10 – электрическая зубная щетка с пятью режимами работы и пятью уровнями интенсивности. Информативный дисплей, интуитивное управление, привлекательное внешнее оформление, умный режим 2 минут с интервалами по 30 секунд, зарядка через USB-C.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".