Обзор OKLICK 240M Black USB. Беспроводная клавиатура и мышка

Мы продолжаем изучение периферии для оснащения рабочего места у себя дома при работе на удаленке или в офисе и сегодня в центре внимания будет набор OKLICK 240M Black USB, состоящий из клавиатуры и мышки с беспроводным подключением.

Комплектация

Его средняя стоимость 1030 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает набор батареек, адаптер подключения, руководство пользователя на русском языке. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по ее характеристикам.

Клавиатура

Выполнена клавиатура в корпусе из пластика. Верхняя поверхность со шлифованным покрытием. Выглядит привлекательно.

Установлен традиционный набор из 104 клавиш. Символы на клавиши нанесены краской. Латиница белого цвета, кириллица золотистая.

Поверхность клавиш матовая. В центре небольшое углубление, упрощающее нажатие на переключатели.

В верхнем правом углу три светодиодных индикатора для отображения активных режимов работы.

Ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие. Соответствующая маркировка нанесена клавиша.

У клавиатуры нет выраженных рамок и подставки под запястья. Рабочая плоскость расположена под небольшим углом.

Регулировки наклона нет. Приподнимает корпус выступ вдоль всего основания. Есть небольшой отсек для хранения адаптера подключения.

Есть отсек для установки аккумулятора. Питание осуществляется только одной ААА-батарейкой. Хватает ее надолго.

Мышка

Комплектуется набор OKLICK 240M мышкой симметричной формы. Она компактная.

Основным материалом также выступает пластик черного цвета. На спинку нанесен логотип бренда.

Между главными клавишами зафиксировано колесико прокрутки с внятными тактильными отсечками.

Есть дополнительная клавиша, сменяющая уровень чувствительности сенсора. Два положения: 1000 и 1600 DPI.

Тесты

На основании съемная крышка, скрывающая пенал для адаптера (его можно хранить как на корпусе мышки, так и клавиатуры), а также батарейку формата АА.Набор поддерживает разные типы платформ, единственным требованием является наличие свободного USB-разъема. Предварительная настройка драйвера не требуется, определяется автоматически.

Мы использовали этот набор для набора текста и типовой работы с браузером. Работают установленные тут переключатели бесшумно. Быстрый слепой набор незатруднительный.

Проблем с качеством и стабильностью соединения за время тестов замечено не было. Использование общего адаптера для клавиатуры и мышки ограничивает необходимостью занятия только одного разъема.

Итоги

OKLICK 240M – недорогой набор беспроводной периферии с аккуратным исполнением. Низкопрофильные и бесшумные переключатели, мышка в симметричном корпусе и с двумя режимами чувствитетельности сенсора, длительное время автономной работы.