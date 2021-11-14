Обзор OKLICK 240M Black USB. Беспроводная клавиатура и мышка

Его средняя стоимость 1030 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Установлен традиционный набор из 104 клавиш. Символы на клавиши нанесены краской. Латиница белого цвета, кириллица золотистая.
Поверхность клавиш матовая. В центре небольшое углубление, упрощающее нажатие на переключатели.
В верхнем правом углу три светодиодных индикатора для отображения активных режимов работы.
Ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие. Соответствующая маркировка нанесена клавиша.
У клавиатуры нет выраженных рамок и подставки под запястья. Рабочая плоскость расположена под небольшим углом.
Регулировки наклона нет. Приподнимает корпус выступ вдоль всего основания. Есть небольшой отсек для хранения адаптера подключения.
Есть отсек для установки аккумулятора. Питание осуществляется только одной ААА-батарейкой. Хватает ее надолго.
Основным материалом также выступает пластик черного цвета. На спинку нанесен логотип бренда.
Между главными клавишами зафиксировано колесико прокрутки с внятными тактильными отсечками.
Есть дополнительная клавиша, сменяющая уровень чувствительности сенсора. Два положения: 1000 и 1600 DPI.
На основании съемная крышка, скрывающая пенал для адаптера (его можно хранить как на корпусе мышки, так и клавиатуры), а также батарейку формата АА.
Мы использовали этот набор для набора текста и типовой работы с браузером. Работают установленные тут переключатели бесшумно. Быстрый слепой набор незатруднительный.
Проблем с качеством и стабильностью соединения за время тестов замечено не было. Использование общего адаптера для клавиатуры и мышки ограничивает необходимостью занятия только одного разъема.