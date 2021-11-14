Обзор OKLICK 240M Black USB. Беспроводная клавиатура и мышка

Мы продолжаем изучение периферии для оснащения рабочего места у себя дома при работе на удаленке или в офисе и сегодня в центре внимания будет набор OKLICK 240M Black USB, состоящий из клавиатуры и мышки с беспроводным подключением.

OKLICK 240M

Его средняя стоимость 1030 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает набор батареек, адаптер подключения, руководство пользователя на русском языке. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по ее характеристикам.

OKLICK 240M

Клавиатура

Выполнена клавиатура в корпусе из пластика. Верхняя поверхность со шлифованным покрытием. Выглядит привлекательно.

OKLICK 240M

Установлен традиционный набор из 104 клавиш. Символы на клавиши нанесены краской. Латиница белого цвета, кириллица золотистая.

OKLICK 240M

Поверхность клавиш матовая. В центре небольшое углубление, упрощающее нажатие на переключатели.

OKLICK 240M

В верхнем правом углу три светодиодных индикатора для отображения активных режимов работы.

OKLICK 240M

Ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие. Соответствующая маркировка нанесена клавиша.

OKLICK 240M

У клавиатуры нет выраженных рамок и подставки под запястья. Рабочая плоскость расположена под небольшим углом.

OKLICK 240M

Регулировки наклона нет. Приподнимает корпус выступ вдоль всего основания. Есть небольшой отсек для хранения адаптера подключения.

OKLICK 240M

Есть отсек для установки аккумулятора. Питание осуществляется только одной ААА-батарейкой. Хватает ее надолго.

OKLICK 240M

Мышка

Комплектуется набор OKLICK 240M мышкой симметричной формы. Она компактная.

OKLICK 240M

Основным материалом также выступает пластик черного цвета. На спинку нанесен логотип бренда.

OKLICK 240M

Между главными клавишами зафиксировано колесико прокрутки с внятными тактильными отсечками.

OKLICK 240M

Есть дополнительная клавиша, сменяющая уровень чувствительности сенсора. Два положения: 1000 и 1600 DPI.

OKLICK 240M

На основании съемная крышка, скрывающая пенал для адаптера (его можно хранить как на корпусе мышки, так и клавиатуры), а также батарейку формата АА.

Тесты

Набор поддерживает разные типы платформ, единственным требованием является наличие свободного USB-разъема. Предварительная настройка драйвера не требуется, определяется автоматически.

OKLICK 240M

Мы использовали этот набор для набора текста и типовой работы с браузером. Работают установленные тут переключатели бесшумно. Быстрый слепой набор незатруднительный.

OKLICK 240M

Проблем с качеством и стабильностью соединения за время тестов замечено не было. Использование общего адаптера для клавиатуры и мышки ограничивает необходимостью занятия только одного разъема.

OKLICK 240M

Итоги

OKLICK 240M – недорогой набор беспроводной периферии с аккуратным исполнением. Низкопрофильные и бесшумные переключатели, мышка в симметричном корпусе и с двумя режимами чувствитетельности сенсора, длительное время автономной работы.
Комментарии и отзывы OKLICK 240M Black USB
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