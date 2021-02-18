Обзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусом

Не так давно мы изучали ONYX BOOX Faust 2 с обновленным дисплеем, Wi-Fi и умной обложкой в комплекте. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет ONYX BOOX Viking. Ее одним из ключевых отличий от рассмотренного ридера стало исполнение корпуса. Его рекомендованная стоимость составляет 13 990 рублей.

ONYX BOOX Viking

Она стала упрощенным вариантом премиального ONYX Monte Cristo 5, рассмотренного у нас в «Лаборатории» ранее.

ONYX BOOX Viking обзор

Комплектация

Компания придерживается подхода ответственного исполнения упаковочной коробки и качества комплектующих. Стартовый набор включает умную обложку, microUSB-кабель, руководство пользования и гарантийный талон.

ONYX BOOX Viking

Внешний вид

ONYX BOOX Viking

Сопровождается ридер умной обложкой, позволяя получить возможность использовать ридер без риска как в помещении, так и на улице.

ONYX BOOX Viking

Она же помимо защиты поверхности экрана, автоматически пробуждает устройство при открытии крышки и отправляет в режим сна при закрытии.

ONYX BOOX Viking

Как и в случае с другими моделями этой компании, выполнена обложка из экокожи с аккуратным стежком нитками по периметру. Внутренняя часть крышки с мягкой подкладкой.

ONYX BOOX Viking

Сам корпус ONYX BOOX Viking выполнен из алюминиево-магниевого сплава. Этот материал, в отличие от пластика, позволил уменьшить толщину корпуса. Повысилась общая жесткость и надежность.

ONYX BOOX Viking

Крышка не прогибается под давлением пальцев. Сборка соответствует премиальному уровню.

ONYX BOOX Viking

Экран у ридера защищен стеклом ASAHI GLASS, устойчивым к деформациям и появлению царапин. Поверхность матовая.

ONYX BOOX Viking

По краям от экрана сенсорные клавиши для перелистывания и навигации. Активные зоны с индикацией.

ONYX BOOX Viking

На основании кнопка включения, слот для карты памяти microSD и разъем microUSB. С учетом текущих трендов правильнее был бы выбор в пользу USB-C.

ONYX BOOX Viking

Вес корпуса 205 граммов. Общие габариты у него меньше, чем у большинства 6-дюймовых ридеров.

Экран

На борту E-Ink Carta с разрешением 1024х758 пикселей. Подсветка MOON Light 2 равномерна по всей площади. Владелец ридера может корректировать цветовой баланс, смещая его в холодные или теплые тона.

ONYX BOOX Viking

Данную матрицу отличает высокая контрастность и светлая подложка. Шрифты читаются под разными углами наклона. Читать с ним можно комфортно с разным уровнем окружающего освещения. Летом текст на экране под прямыми лучами не будет слепнуть в отличие от смартфонов.

ONYX BOOX Viking

Отсутствует мерцание, как у самого экрана, так и подсветки. Длительное чтение не приводит к переутомлению глаз и усталости. В настройках устройства можно выбрать несколько вариантов обновления информации, после каждого перелистывания или через заданный интервал.

ONYX BOOX Viking

Начинка

За работу ONYX BOOX Viking отвечает 4-ядерный процессор RockChip с тактовой частотой 1.2 ГГц. Для хранения файлов и систему выделено 8 Гбайт встроенной памяти. Для текстовых файлов можно добавить карту памяти. Доступны 1 Гбайт оперативной памяти. Работает система плавно, заметных задержек при открытии емких файлов замечено не было.

ONYX BOOX Viking

Есть модуль Wi-Fi, позволяющий использовать браузер, почтовый клиент и клиенты социальных сетей. Для тех, кто пользуется онлайн библиотеками, это простой способ загрузки книг без компьютера и карты памяти. Bluetooth пригодится для подключения внешней периферии или наушников.

Софт

«Из коробки» ридер поддерживает все распространенные форматы файлов. Отображение текста можно будет настраивать под свои предпочтения.

ONYX BOOX Viking

Корректно работает открытие PDF-документов. За время тестирования мы открыли набор специальной литературы и нотную азбуку.

ONYX BOOX Viking

Главный экран выводит последние открытые файлы с быстрым переходом на открытую страницу. Фильтрация по автору, названию и серии.

ONYX BOOX Viking

Есть диспетчер файлов для доступа к встроенной и внешней памяти. Будет полезно для открытия PDF документов или специальных форматов, а также установки приложений с APK-файлов.

ONYX BOOX Viking

Стартовый список софта включает почтовый клиент, браузер, загрузки, заставки, калькулятор, музыку, передачу, словарь и часы.

ONYX BOOX Viking

Доступны детальные настройки работы системы.

ONYX BOOX Viking

Итоги по ONYX BOOX Viking

Золото. Выбор редакции MegaObzorONYX BOOX Viking – электронная книга с высококачественным дисплеем E Ink Carta, подсветкой MOON Light 2, актуальным техническим оснащением и выполненная в корпусе из алюминиево-магниевого сплава. К плюсам отнесем сенсорное управление, умную обложку в комплекте, Wi-Fi и Bluetooth. Не устроить может microUSB.
ONYX BOOX Viking получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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