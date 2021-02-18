Обзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусом

Не так давно мы изучали ONYX BOOX Faust 2 с обновленным дисплеем, Wi-Fi и умной обложкой в комплекте. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет ONYX BOOX Viking. Ее одним из ключевых отличий от рассмотренного ридера стало исполнение корпуса. Его рекомендованная стоимость составляет 13 990 рублей.

ONYX BOOX Viking обзор

Она стала упрощенным вариантом премиального ONYX Monte Cristo 5 , рассмотренного у нас в «Лаборатории» ранее.

Комплектация

Компания придерживается подхода ответственного исполнения упаковочной коробки и качества комплектующих. Стартовый набор включает умную обложку, microUSB-кабель, руководство пользования и гарантийный талон.

Внешний вид

Сопровождается ридер умной обложкой, позволяя получить возможность использовать ридер без риска как в помещении, так и на улице.

Она же помимо защиты поверхности экрана, автоматически пробуждает устройство при открытии крышки и отправляет в режим сна при закрытии.

Как и в случае с другими моделями этой компании, выполнена обложка из экокожи с аккуратным стежком нитками по периметру. Внутренняя часть крышки с мягкой подкладкой.

Сам корпус ONYX BOOX Viking выполнен из алюминиево-магниевого сплава. Этот материал, в отличие от пластика, позволил уменьшить толщину корпуса. Повысилась общая жесткость и надежность.

Крышка не прогибается под давлением пальцев. Сборка соответствует премиальному уровню.

Экран у ридера защищен стеклом ASAHI GLASS, устойчивым к деформациям и появлению царапин. Поверхность матовая.

По краям от экрана сенсорные клавиши для перелистывания и навигации. Активные зоны с индикацией.

На основании кнопка включения, слот для карты памяти microSD и разъем microUSB. С учетом текущих трендов правильнее был бы выбор в пользу USB-C.

Экран

Вес корпуса 205 граммов. Общие габариты у него меньше, чем у большинства 6-дюймовых ридеров.На борту E-Ink Carta с разрешением 1024х758 пикселей. Подсветка MOON Light 2 равномерна по всей площади. Владелец ридера может корректировать цветовой баланс, смещая его в холодные или теплые тона.

Данную матрицу отличает высокая контрастность и светлая подложка. Шрифты читаются под разными углами наклона. Читать с ним можно комфортно с разным уровнем окружающего освещения. Летом текст на экране под прямыми лучами не будет слепнуть в отличие от смартфонов.

Отсутствует мерцание, как у самого экрана, так и подсветки. Длительное чтение не приводит к переутомлению глаз и усталости. В настройках устройства можно выбрать несколько вариантов обновления информации, после каждого перелистывания или через заданный интервал.

Начинка

За работу ONYX BOOX Viking отвечает 4-ядерный процессор RockChip с тактовой частотой 1.2 ГГц. Для хранения файлов и систему выделено 8 Гбайт встроенной памяти. Для текстовых файлов можно добавить карту памяти. Доступны 1 Гбайт оперативной памяти. Работает система плавно, заметных задержек при открытии емких файлов замечено не было.

Софт

Есть модуль Wi-Fi, позволяющий использовать браузер, почтовый клиент и клиенты социальных сетей. Для тех, кто пользуется онлайн библиотеками, это простой способ загрузки книг без компьютера и карты памяти. Bluetooth пригодится для подключения внешней периферии или наушников.«Из коробки» ридер поддерживает все распространенные форматы файлов. Отображение текста можно будет настраивать под свои предпочтения.

Корректно работает открытие PDF-документов. За время тестирования мы открыли набор специальной литературы и нотную азбуку.

Главный экран выводит последние открытые файлы с быстрым переходом на открытую страницу. Фильтрация по автору, названию и серии.

Есть диспетчер файлов для доступа к встроенной и внешней памяти. Будет полезно для открытия PDF документов или специальных форматов, а также установки приложений с APK-файлов.

Стартовый список софта включает почтовый клиент, браузер, загрузки, заставки, калькулятор, музыку, передачу, словарь и часы.

Доступны детальные настройки работы системы.

Итоги по ONYX BOOX Viking

ONYX BOOX Viking – электронная книга с высококачественным дисплеем E Ink Carta, подсветкой MOON Light 2, актуальным техническим оснащением и выполненная в корпусе из алюминиево-магниевого сплава. К плюсам отнесем сенсорное управление, умную обложку в комплекте, Wi-Fi и Bluetooth. Не устроить может microUSB.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".