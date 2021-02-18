Обзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусом

Она стала упрощенным вариантом премиального ONYX Monte Cristo 5, рассмотренного у нас в «Лаборатории» ранее.
ONYX BOOX Viking обзор
КомплектацияКомпания придерживается подхода ответственного исполнения упаковочной коробки и качества комплектующих. Стартовый набор включает умную обложку, microUSB-кабель, руководство пользования и гарантийный талон.
Внешний вид
Сопровождается ридер умной обложкой, позволяя получить возможность использовать ридер без риска как в помещении, так и на улице.
Она же помимо защиты поверхности экрана, автоматически пробуждает устройство при открытии крышки и отправляет в режим сна при закрытии.
Как и в случае с другими моделями этой компании, выполнена обложка из экокожи с аккуратным стежком нитками по периметру. Внутренняя часть крышки с мягкой подкладкой.
Сам корпус ONYX BOOX Viking выполнен из алюминиево-магниевого сплава. Этот материал, в отличие от пластика, позволил уменьшить толщину корпуса. Повысилась общая жесткость и надежность.
Крышка не прогибается под давлением пальцев. Сборка соответствует премиальному уровню.
Экран у ридера защищен стеклом ASAHI GLASS, устойчивым к деформациям и появлению царапин. Поверхность матовая.
По краям от экрана сенсорные клавиши для перелистывания и навигации. Активные зоны с индикацией.
На основании кнопка включения, слот для карты памяти microSD и разъем microUSB. С учетом текущих трендов правильнее был бы выбор в пользу USB-C.
Вес корпуса 205 граммов. Общие габариты у него меньше, чем у большинства 6-дюймовых ридеров.
ЭкранНа борту E-Ink Carta с разрешением 1024х758 пикселей. Подсветка MOON Light 2 равномерна по всей площади. Владелец ридера может корректировать цветовой баланс, смещая его в холодные или теплые тона.
Данную матрицу отличает высокая контрастность и светлая подложка. Шрифты читаются под разными углами наклона. Читать с ним можно комфортно с разным уровнем окружающего освещения. Летом текст на экране под прямыми лучами не будет слепнуть в отличие от смартфонов.
Отсутствует мерцание, как у самого экрана, так и подсветки. Длительное чтение не приводит к переутомлению глаз и усталости. В настройках устройства можно выбрать несколько вариантов обновления информации, после каждого перелистывания или через заданный интервал.
НачинкаЗа работу ONYX BOOX Viking отвечает 4-ядерный процессор RockChip с тактовой частотой 1.2 ГГц. Для хранения файлов и систему выделено 8 Гбайт встроенной памяти. Для текстовых файлов можно добавить карту памяти. Доступны 1 Гбайт оперативной памяти. Работает система плавно, заметных задержек при открытии емких файлов замечено не было.
Есть модуль Wi-Fi, позволяющий использовать браузер, почтовый клиент и клиенты социальных сетей. Для тех, кто пользуется онлайн библиотеками, это простой способ загрузки книг без компьютера и карты памяти. Bluetooth пригодится для подключения внешней периферии или наушников.
Софт«Из коробки» ридер поддерживает все распространенные форматы файлов. Отображение текста можно будет настраивать под свои предпочтения.
Корректно работает открытие PDF-документов. За время тестирования мы открыли набор специальной литературы и нотную азбуку.
Главный экран выводит последние открытые файлы с быстрым переходом на открытую страницу. Фильтрация по автору, названию и серии.
Есть диспетчер файлов для доступа к встроенной и внешней памяти. Будет полезно для открытия PDF документов или специальных форматов, а также установки приложений с APK-файлов.
Стартовый список софта включает почтовый клиент, браузер, загрузки, заставки, калькулятор, музыку, передачу, словарь и часы.
Доступны детальные настройки работы системы.
Итоги по ONYX BOOX VikingONYX BOOX Viking – электронная книга с высококачественным дисплеем E Ink Carta, подсветкой MOON Light 2, актуальным техническим оснащением и выполненная в корпусе из алюминиево-магниевого сплава. К плюсам отнесем сенсорное управление, умную обложку в комплекте, Wi-Fi и Bluetooth. Не устроить может microUSB.
ONYX BOOX Viking получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".