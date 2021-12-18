Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков

Тестируемый сегодня картридер ORICO 3CR61-GY выполнен в формате брелока, предполагая карманный формат эксплуатации и поддерживая прямое подключение к смартфонам и планшетам. Поддерживает актуальные форматы карт памяти и выполнен в корпусе из алюминиевого сплава.

Средняя стоимость 1600 рублей.

Комплектация

Упакован в пластиковый блистер. На лицевой стороне приведены основные особенности и QR-код для загрузки технической информации.

Внешний вид

По габаритам сопоставим с флешкой. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, окрашенного в серебристый цвет.

Защитные крышки из полупрозрачного пластика с двух сторон корпуса. Под ними скрываются интерфейсы.

С одной из сторон USB-C, с другой составной USB, который раскладывается по необходимости в microUSB. В итоге получаем все три актуальных разъема, используемых в различных типах устройств.

На боковой грани слот под SD-карточку. С противоположной под microSD и USB, к которому можно будет подключить флешку или внешний диск.

На корпусе ORICO 3CR61-GY зафиксирован карабин с ремешком, который можно будет использовать для фиксации на рюкзаке или ремне.

Тесты

Мы проверяли работу с планшетом Xiaomi Pad 5, смартфоном Google Pixel 6 и ноутбуком MacBook Air M1. Все типы устройств определили картридер автоматически без необходимости установки драйвера.

Это же касается подключаемых карт обоих типов. С помощью него переносили отснятые файлы со смартфона, просматривали изображения с IP-камеры и обрабатывали снимки с цифровой камеры.

Итоги

ORICO 3CR61-GY – универсальный картридер, поддерживающий наиболее актуальные типы карт памяти. Карманный формат исполнения, поддержка смартфонов и планшетов.
Комментарии и отзывы ORICO 3CR61-GY
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