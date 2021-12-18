Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков

Средняя стоимость 1600 рублей.
Защитные крышки из полупрозрачного пластика с двух сторон корпуса. Под ними скрываются интерфейсы.
С одной из сторон USB-C, с другой составной USB, который раскладывается по необходимости в microUSB. В итоге получаем все три актуальных разъема, используемых в различных типах устройств.
На боковой грани слот под SD-карточку. С противоположной под microSD и USB, к которому можно будет подключить флешку или внешний диск.
На корпусе ORICO 3CR61-GY зафиксирован карабин с ремешком, который можно будет использовать для фиксации на рюкзаке или ремне.
Мы проверяли работу с планшетом Xiaomi Pad 5, смартфоном Google Pixel 6 и ноутбуком MacBook Air M1. Все типы устройств определили картридер автоматически без необходимости установки драйвера.
Это же касается подключаемых карт обоих типов. С помощью него переносили отснятые файлы со смартфона, просматривали изображения с IP-камеры и обрабатывали снимки с цифровой камеры.