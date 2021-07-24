Обзор ORICO TCM2-C3. Корпус для сборки быстрого внешнего диска с М.2

Ранее мы проводили тестирование скоростных USB-накопителей, использующих для хранения данных твердотельные накопители. Но это были уже готовые решения, которые всегда выходят дороже, чем аналогичный диск без USB-интерфейса, хотя дело тут, скорее, в том, что чаще выбираются простые решения с целью получения прибыли. Тестируемый же сегодня ORICO TCM2-C3 дает возможность самостоятельно собрать внешний диск с высокими скоростями обмена данными.

ORICO TCM2-C3

В России доступен в среднем за 3 000 рублей.

Комплектация

Комплект включает два вида интерфейсных кабелей, отвертку, винты, термопрокладки, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в компактной коробке с изображением корпуса и данными по ее характеристикам.

ORICO TCM2-C3

Внешний вид

Вышел в нескольких расцветках корпуса. В зависимости от выбранной меняется цвет покраски металлического радиатора. Помимо изучаемой нами синей, есть красная и черная.

ORICO TCM2-C3

Основа корпуса выполнена из прозрачного пластика. По габаритам немногим больше обычной флешки.

ORICO TCM2-C3

В целом же габариты тут связаны с типоразмером М.2 диска типоразмера 2280. Это наиболее распространённый формат.

ORICO TCM2-C3

Разбирается корпус сдвигом в сторону. После этого открывается доступ к печатной плате с M.2 "M-key".

ORICO TCM2-C3

Перед тем, как ставить накопитель в ORICO TCM2-C3, необходимо будет нанести комплектные термопрокладки на контроллер и чипы памяти. Это обеспечит эффективный отвод тепла во время работы.

ORICO TCM2-C3

После этого можно приступать к сборке. Сам процесс не занимает много времени и не требует наличия опыта.

ORICO TCM2-C3

На боковой грани корпуса интерфейсный USB-C. В комплекте два вида кабелей, позволяющих без переходников использовать с разными типами устройств.

ORICO TCM2-C3

Поддерживается высокая скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Это интерфейс USB 3.2 gen.2.

Тесты

Тестирование велось с накопителем Patriot P300. Важно отметить, что скорость передачи данных будет зависеть от устанавливаемого накопителя.

HD Tune

ORICO TCM2-C3

ORICO TCM2-C3

ORICO TCM2-C3

ORICO TCM2-C3

AS SSD

ORICO TCM2-C3

Итоги

ORICO TCM2-C3 позволяет самостоятельно собрать внешний диск с высокими скоростями обмена данными, подобрав оптимальный объем и скорость М.2 диска с ключом М-Key. Компактные габариты, простая сборка, термопрокладки в комплекте, пассивное охлаждение, два вида кабелей в комплекте и легкий вес.
Комментарии и отзывы ORICO TCM2-C3
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