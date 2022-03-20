Обзор Oclean Flow Sonic Electric Toothbrush. Недорогая электрическая зубная щетка с 5 режимами

Тестируемая сегодня электрическая щетка Oclean Flow Sonic относится к недорогому ценовому сегменту. Но при этом в ней использует мотор со скоростью 38000 оборотов в минуту, аккумулятор с 6 месяцами автономной работы, защищенный от воды корпус и зарядка через USB-C разъем.

Комплектация

Упакована в коробку c аккуратным оформлением. Комплект включает насадку, USB-кабель, документацию.

Лучшая цена Oclean Flow Sonic

Oclean Flow Sonic обзор

Внешний вид

На выбор предлагаются три цветовые расцветки корпуса: Misty White, Crimson Dusk, Blue Midnight. В каждой из них сочетается несколько оттенков.

Исполнение традиционное для электрических щеток. Корпус выполнен из пластика. Качество сборки и исполнение не уступает дорогим моделям.

Есть защита от воды IPX7. Ее можно мочить в воде, промывать и погружать в воду.

На основании у щетки защитная крышка, скрывающая разъем USB-C. В отличие от рассмотренных ранее щеток, здесь используется проводная зарядка, а не беспроводная.

В верхней части металлический штифт, соединяемый с насадкой. В комплекте есть только одна насадка, сменные можно будет приобрести как на Aliexpress, так и в российских магазинах. При ежедневной чистке утром и вечером, рекомендуется замена каждые 3-4 месяца.

Управляется Oclean Flow Sonic при помощи механической кнопки на боковой грани. Периметр этой кнопки подсвечивается. Она включает и выключает работу, а также сменяет режимы работы.

Тесты

Эта электрическая щетка поддерживает пять режимов чистки зубов:
  • утренний режим – умеренная скорость. Удаление зубного налета, образовавшегося во время сна.
  • ночной режим – глубокое удаление остатков пищи и налета. Высокая скорость.
  • чистящий режим – для ежедневной чистки.
  • отбеливающий – максимальная скорость для очистки налета от кофе и сигарет. Используется ограниченное время.
  • мягкий режим – чистка десен и зубов с повышенной чувствительностью.
Во время работы делает короткую остановку каждые 30 секунд и автоматически выключается через 2 минуты. Такая пауза является информативной, отмечая необходимость смены зоны чистки. В отличие от обычных механических щеток ее нужно просто водить по зубам, не надавливая сильно. Эффективно убирает мягкий зубной налет.

Встроенного аккумулятора в ней хватает на несколько месяцев с проведением ежедневной чистки. При разрядке круговая подсветка кнопки управления мигает красным цветом.

Итоги

Oclean Flow Sonic – недорогая электрическая щетка с пятью режимами работы, простым способом зарядки, длительным временем автономной работы, 30 секундными отсечками и 2 минутным автоматическим отключением, аккуратным внешним видом.
Комментарии и отзывы Oclean Flow Sonic
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