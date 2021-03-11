Обзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфона

В рамках «Лаборатории» электрические зубные щетки с анализом эффективности чистки через приложение на смартфоне от ключевых производителей Philips и Oral-B. Две разные технологии чистки, имеющие как свои плюсы, так и минусы, но одно несомненно они повышают эффективность чистки. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания будет ультразвуковая Oclean X Pro.

Oclean X Pro

Это улучшенная модификация Oclean X, созданной в альянсе с Xiaomi. Официальный онлайн магазин доступен по ссылке - https://bit.ly/3rmsQf7

Oclean X Pro обзор

Комплектация

Вышла щетка в нескольких вариантах компоновки. У нас на тестах базовый комплект с зарядной станцией и самой щеткой. Помимо этого есть расширенные варианты с дорожным кейсом и дополнительными насадками.

Oclean X Pro

Внешний вид

Внешний вид аккуратный и привлекательный. Корпус защищен по стандарту IPX7. Ее можно промывать в воде без риска повреждения.

Oclean X Pro

Вышла в нескольких цветовых расцветках, это темно-синий, бирюзовый, фиолетовый, белый, розовый. В этих же цветах идут сменные насадки.

Oclean X Pro

Форма ручки классическая для такого типа устройств. Сборка проведена качественно.

Oclean X Pro

На основании расположена контактная группа. Сопровождается зарядным кредлом. Предполагается что установка его проводится на стену или зеркало с помощью двухстороннего скотча.

Oclean X Pro

В ней можно будет зафиксировать щетку вертикально. При необходимости проведения сеанса зарядки его верхнюю часть с группой разъемов можно будет снять. Разъем microUSB скрывается под заглушкой. Это распространённый microUSB.

Oclean X Pro

На ручке у Oclean X Pro механическая кнопка управления. Расположена она на островке с дисплеем.

Oclean X Pro

С помощью цветного экрана можно контролировать режимы, время чистки, корректировать мощность, а также активный во время чистки сектор полости рта.

Oclean X Pro

Oclean X Pro

Проведена локализация под русскоязычных пользователей. Управление проводится жестами. На касания реагирует точно.

Oclean X Pro

Oclean X Pro

Насадки

Oclean X Pro

В данный момент на официальном сайте доступен только один тип насадок, отличающихся цветом щетины и цветом. Идут они с искусственным ворсом. Часть пучков выполняют функцию индикации износа, осветляясь со временем.

Oclean X Pro

Верхний ряд срезан под разными углами, обеспечивая эффективный обхват поверхности зубов и межзубных промежутков. Напоминаем, как и для обычных механических щеток требуется сменять их каждые 3-4 месяца.

Oclean X Pro

Софт

Oclean X Pro

Зубная щетка оснащена модулем Bluetooth для возможности управления и анализа статистики с помощью приложения. Для начала работы потребуется предварительно авторизоваться и провести первую синхронизацию.

Oclean X Pro

Несколькими шагами вводятся личные данные и особенности. На основе их, для владельца Oclean X Pro предлагается оптимальный режим работы.

Oclean X Pro

В главном окне выводится сводная статистика по сеансам чистки и эффективности. Календарь с подробными данными по всему времени эксплуатации.

Oclean X Pro

Общий анализ на основе нескольких данных. Учитывается время для каждого квадранта в отдельности.

Oclean X Pro

Список режимов работы в виде карусели. Каждый из них отличается временем чистки и мощностью. Также можно создать индивидуальную программу со своими настройками.

Oclean X Pro

Oclean X Pro

Тесты

Главными улучшениями стало повышения скорости колебательных движения. 42000 против 40000 у обычной версии. По принципу работы схожа с технологией Sonicare. Мощность регулируется изменением скорости шагами от 1 до 32.

Oclean X Pro

Чистка проводится перемещением щетки по поверхности зубов без излишнего давления. Загрязнения удаляются эффективно. Раздражения десен не наблюдаются. Регулярная чистка такими типами щеток уменьшает количество зубного камне и предотвращает его образование. Очистка мягкого налета и загрязнений от кофе, чая, сигарет и вина.

Oclean X Pro

С учетом чистки с утра и вечером заряда хватает на месяц эксплуатации без необходимости зарядки. Восстановление заряда проходит за два часа. В поездки вполне можно будет не брать зарядник.

Oclean X Pro

Итоги по Oclean X Pro

Oclean X Pro – хороший вариант при поиске электрической щетки с ограниченным бюджетом на покупку. Привлекательный внешний вид, информативный дисплей, защищенный от воды корпус, недорогие насадки, приложение на русском языке и Bluetooth модуль, несколько вариантов цветовой расцветки, возможность использования зарядной станции как крепления на стене или зеркале. Не устроить может только один тип насадки.
Комментарии и отзывы Oclean X Pro
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