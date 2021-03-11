Обзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфона

В рамках «Лаборатории» электрические зубные щетки с анализом эффективности чистки через приложение на смартфоне от ключевых производителей Philips и Oral-B. Две разные технологии чистки, имеющие как свои плюсы, так и минусы, но одно несомненно они повышают эффективность чистки. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания будет ультразвуковая Oclean X Pro.

Oclean X Pro обзор

Это улучшенная модификация Oclean X, созданной в альянсе с Xiaomi. Официальный онлайн магазин доступен по ссылке - https://bit.ly/3rmsQf7

Комплектация

Вышла щетка в нескольких вариантах компоновки. У нас на тестах базовый комплект с зарядной станцией и самой щеткой. Помимо этого есть расширенные варианты с дорожным кейсом и дополнительными насадками.

Внешний вид

Внешний вид аккуратный и привлекательный. Корпус защищен по стандарту IPX7. Ее можно промывать в воде без риска повреждения.

Вышла в нескольких цветовых расцветках, это темно-синий, бирюзовый, фиолетовый, белый, розовый. В этих же цветах идут сменные насадки.

Форма ручки классическая для такого типа устройств. Сборка проведена качественно.

На основании расположена контактная группа. Сопровождается зарядным кредлом. Предполагается что установка его проводится на стену или зеркало с помощью двухстороннего скотча.

В ней можно будет зафиксировать щетку вертикально. При необходимости проведения сеанса зарядки его верхнюю часть с группой разъемов можно будет снять. Разъем microUSB скрывается под заглушкой. Это распространённый microUSB.

На ручке у Oclean X Pro механическая кнопка управления. Расположена она на островке с дисплеем.

С помощью цветного экрана можно контролировать режимы, время чистки, корректировать мощность, а также активный во время чистки сектор полости рта.

Проведена локализация под русскоязычных пользователей. Управление проводится жестами. На касания реагирует точно.

Насадки

В данный момент на официальном сайте доступен только один тип насадок, отличающихся цветом щетины и цветом. Идут они с искусственным ворсом. Часть пучков выполняют функцию индикации износа, осветляясь со временем.

Верхний ряд срезан под разными углами, обеспечивая эффективный обхват поверхности зубов и межзубных промежутков. Напоминаем, как и для обычных механических щеток требуется сменять их каждые 3-4 месяца.

Софт

Зубная щетка оснащена модулем Bluetooth для возможности управления и анализа статистики с помощью приложения. Для начала работы потребуется предварительно авторизоваться и провести первую синхронизацию.

Несколькими шагами вводятся личные данные и особенности. На основе их, для владельца Oclean X Pro предлагается оптимальный режим работы.

В главном окне выводится сводная статистика по сеансам чистки и эффективности. Календарь с подробными данными по всему времени эксплуатации.

Общий анализ на основе нескольких данных. Учитывается время для каждого квадранта в отдельности.

Список режимов работы в виде карусели. Каждый из них отличается временем чистки и мощностью. Также можно создать индивидуальную программу со своими настройками.

Тесты

Главными улучшениями стало повышения скорости колебательных движения. 42000 против 40000 у обычной версии. По принципу работы схожа с технологией Sonicare. Мощность регулируется изменением скорости шагами от 1 до 32.

Чистка проводится перемещением щетки по поверхности зубов без излишнего давления. Загрязнения удаляются эффективно. Раздражения десен не наблюдаются. Регулярная чистка такими типами щеток уменьшает количество зубного камне и предотвращает его образование. Очистка мягкого налета и загрязнений от кофе, чая, сигарет и вина.

С учетом чистки с утра и вечером заряда хватает на месяц эксплуатации без необходимости зарядки. Восстановление заряда проходит за два часа. В поездки вполне можно будет не брать зарядник.

Итоги по Oclean X Pro

Oclean X Pro – хороший вариант при поиске электрической щетки с ограниченным бюджетом на покупку. Привлекательный внешний вид, информативный дисплей, защищенный от воды корпус, недорогие насадки, приложение на русском языке и Bluetooth модуль, несколько вариантов цветовой расцветки, возможность использования зарядной станции как крепления на стене или зеркале. Не устроить может только один тип насадки.