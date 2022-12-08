Обзор Oclean XS. Электрическая зубная щетка с дисплеем и 5 режимами

С зубными щетками от Oclean мы знакомились на примере сразу нескольких моделей и как показала еще дальнейшая практика они не создают проблем в дальнейшей эксплуатации. Изучаемая сейчас Oclean XS может похвастать индикацию с отображением рекомендацией, выводятся напоминания по смене зон чистки каждые 30 секунд, 5 режимов работы и 5 уровней интенсивности.

Комплектация

С доставкой с российского склада можно за 3800 рублей с российского склада. Доступны также варианты с дополнительными насадками в комплекте.

Поставляется в коробке с аккуратным внешним исполнением. Внутри зафиксирована на подложке. Комплект ее включает две насадки, одна из них предустановлена и вторая в герметичном боксе, магнитный крепеж на стену, USB-С кабель.

Oclean XS обзор

Внешний вид

Вышла в белом и синем вариантах исполнения. Помимо внешней окраски основной части корпуса, есть и два вида исполнения насадок.

Выполнен корпус из ABS-пластика с внешним софт-тач покрытием. Он герметичен, чистить зубы можно будет, совмещая с принятием душа. Ручка традиционной формы. Она легкая с удобным хватом.

На лицевую сторону выведена панель с цветным дисплеем и сенсорной кнопкой управления, а также спаренным регулятором для взаимодействия с режимами и встроенным меню.

В основании у нее крышка с резиновым уплотнителем по периметру. В этой нише скрывается USB-C разъем, в отличие от беспроводной зарядки не потребует брать с собой в поездки отдельный зарядник, можно будет воспользоваться тем, что идет от смартфона или планшета.

На верхней грани у Oclean XS привод для соединения с насадками. Комплектная с щетиной средней жесткости, срезанной под разными углами наклона. Приобрести дополнительные для нее можно будет свободно.

Тесты

В комплекте предусмотрели настенную компактную площадку с магнитным замком для щетки.Перед первой чисткой предлагается провести стартовую настройку с выбором языка интерфейса, русский в списке присутствует. В дальнейшем цветной экран используется для вывода иконки с отображением активного режима работы и уровня интенсивности, время до завершения чистки.

Очистка – для ежедневного применения утром и вечером,

Массаж – для проведения массажа десен.

Бережный – для начального периода эксплуатации и чувствительных зубов.

Отбеливание – для удаления налета от чая, кофе и сигарет

Полировка – наиболее интенсивный. Его часто использовать не рекомендуется.

Оснащена бесщеточным магнитным двигателем с частотой до 80 тысяч оборотов в минуту. Частота будет варьироваться в зависимости от выбранного уровня и режима. Доступны следующий выбор:При запуске Oclean XS автоматически отмеряет 2 минуты, согласно рекомендациям врачей-стоматологов. На каждый участок полости рта выделяется по 30 секунд, каждый из этих интервалов отдельно оповещается. Удобно и быстро приучает к правильному проведению процедуры чистки.

Встроенного в нее аккумулятора в ней хватает на 1.5-2 месяца проведения ежедневной процедуры чистки. Полный цикл восстановления занимает 3.5 часа.

Итоги

Oclean XS – электрическая зубная щетка с 5 режимами работы и 5 уровнями интенсивности, информативным дисплеем, заряжаемым аккумулятором на 2 месяца эксплуатации, зарядка через USB-C, аккуратное внешнее исполнение корпуса, двигатель с высокой частотой движений, магнитный настенный крепеж в комплекте.