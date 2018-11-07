Обзор Oral-B Genius 9000 Rose Gold. Лучшая электрическая щетка для девушек и женщин

2018-11-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Oral-B Genius 9000 Rose Gold; [395]
С умными зубными щетками от Oral-B серии Genius мы уже знакомились на примере Oral-B Genius 8000. Как показала практика тестов и последующей эксплуатации, такие щетки не только эффективно удаляют зубной налет, но и дисциплинируют к выполнению всех рекомендаций по уходу за полостью рта. Особенно такой форм-фактор выступает оптимальным решением для тех, кто ленится, но при этом понимает важность этой гигиенической процедуры. В наше распоряжение в числе первых попала щетка Oral-B Genius 9000 Rose Gold с расширенной комплектацией и ориентированной на женскую аудиторию.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

К моменту публикации эта серия уже находится в широком доступе в российских магазинах. Также доступна версия Black с упрощенной комплектацией.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold обзор

Комплектация

Поставляется Oral-B Genius 9000 Rose Gold в красиво оформленной коробке с подробным описанием технических характеристик и возможностей. Внутри все аккуратно упаковано.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

Комплект ее включает держатель для смартфона на зеркало, зарядное устройство, дорожный футляр, зарядное устройство с USB, подставку с контейнером для насадок, четыре разные насадки и полезную документацию.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

Внешний вид

Oral-B Genius 9000 Rose Gold, как можно уже догадаться по названию, получила оригинальную расцветку розовое золото. Выглядит электрическая щетка стильно.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

На фронтальной стороне расположена зона с рядом светодиодных индикаторов в виде наглядных изображений режимов работы и трехсекционной батареей.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

В верхней зоне пара механических кнопок, отвечающих за включение и переключение режимов. Разобраться с управлением будет несложно и без изучения подробной комплектной инструкции.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

В этой щетке есть встроенная память, запоминающая последний активный режим чистки. В дальнейшем при старте запускаться будет именно он.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

В последующем пользователь сможет убрать лишние режимы, упростив переключения между используемыми. Как пример, можно будет оставить «Гигиену языка» и «Ежедневную чистку». В любое время этот список может быть отредактирован повторно.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

Толщина корпуса щетки оптимальна для удобного хвата. Вес хорошо сбалансирован. Он не боится попадания воды.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

Верхняя зона с круговой подсветкой. Цвет подсветки можно выбирать в приложении, меняя под настроение. Но несет она не только декоративную, но и полезную функцию, сигнализируя об излишнем давлении.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

Вместе с щеткой Oral-B Genius 9000 Rose Gold владелец получает функциональный футляр, который можно будет использовать с собой во время поездок. Свободно помещается в дамскую сумочку.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

К этому футляру можно будет подключить блок питания, осуществляя зарядку во время хранения. Внутри есть два отсека под хранение насадок. Оформлен футляр в стиле самой щетки, это не только полезный, но и стильный аксессуар.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

Так же, как и в Oral-B Genius 8000, для хранения в ванной комнате есть подставка с полупрозрачной крышкой под четыре насадки и посадочным местом для зарядной станции.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

В каждой из комплектных насадок есть съемное кольцо с разными цветами. В последующем эту особенность можно будет использовать для маркировки насадок, если одной щеткой пользуется несколько человек в семье. Своего рода лайфхак для тех, кто ограничен в средствах на покупку отдельных щеток.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

Насадки

В комплекте с Oral-B Genius 9000 Rose Gold идет четыре комплектные насадки, каждая из которых ориентирована под свои задачи.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

  • Sensitive Clean с нежными щетинками для чувствительных зубов.
  • Floss Action с микропульсирующими щетинками, эффективно удаляющими зубной налет и очищающие межзубные промежутки.
  • Cross Action: щетинки, расположенные под углом 16º, окружают каждый зуб, бережно удаляя до 100% больше налета даже из труднодоступных мест.
  • 3D White с полирующей чашечкой в центре щеточного поля для восстановления естественной белизны зубов.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

На официальном сайте можно ознакомиться со всей линейкой насадок. В последующем найти смену не составит проблем и не потребует заметных финансовых вложений. Напомним, что так же, как и обычные щетки, насадки требуют замены.

Максим Архипов, врач-стоматолог


Максим Архипов, врач-стоматолог.
г.Казань, ул.Короленко 61, клиника "Здоровые зубы"

Софт

Oral-B Genius 9000 Rose Gold оснащена Bluetooth модулем, используемым для синхронизации со смартфоном. Владельцу потребуется загрузить приложение Oral-B и провести первую синхронизацию.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

Для удобного использования в ванной комнате, для установки смартфона на зеркале есть хват с вакуумной присоской. Находиться фронтальная камера должна на уровне рта, это необходимо будет для помощи во время чистки.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

В настройках щетки можно включить/выключить вибрацию, при необходимости перейти на следующий участок, выключаются визуальные эффекты. Здесь же находится панель с выбором цвета для Smart Ring зоны.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

Выключаются ненужные режимы, для последующего упрощения переключения между используемыми.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

Память щетки позволяет хранить до 30 процедур с последующим переносом в память приложения при синхронизации со смартфоном.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

Приложение выводит подсказки: прогноз погоды, новости, цитаты, факты, календарь, фото и видеозаписи, которые будут транслироваться во время чистки, позволяя отвлечься от самого процесса.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

В основном рабочем окне отображается четыре зоны (квадранта) полости рта и таймер. Визуально контролируется прогресс чистки.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

При завершении чистки выдаются рекомендации по чистке десен и использовании дополнительных средств гигиены, таких как зубные нити.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

Выдается общий рейтинг с баллами с подробной статистикой. Такими баллами можно будет заинтересовать и привлечь к эффективной чистке даже самого ленивого.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

В последующем выводятся напоминания и уведомления по необходимости повторения процедуры чистки.

Работа приложения Oral-B на Android

Уход за щеткой

Насадки перед началом эксплуатации необходимо обдать теплой водой. В последующем после чистки насадки промываются под проточной водой. Можно протирать и мыть сам корпус щетки.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

Футляр и зарядную станцию, предварительно отключив от питания, протираем влажной тряпкой. Как показала практика длительных тестов, в процессе длительного использования внешний вид не ухудшается, сохраняя изначальную привлекательность.

Oral-B Genius 9000 Rose Gold

Итоги по Oral-B Genius 9000 Rose Gold

Золото. Выбор редакции MegaObzorOral-B Genius 9000 Rose Gold – стильная, умная и функциональная электрическая зубная щетка. Эффектное оформление, богатая комплектация, доступность аксессуаров, датчик давления, проработанное приложение, информативная подсветка. Эта щетка обеспечивает эффективную чистку полости рта, заметно сокращая риски появления проблем с зубами и деснами.
Oral-B Genius 9000 Rose Gold получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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