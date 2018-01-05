Обзор Oregon Scientific BAR206S. Погодная станция с цветным дисплеем

2018-01-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Oregon Scientific BAR206S; [277]
Несмотря на то, что новогодние праздники прошли идеи удачных и полезных подарков, будут актуальными и в течение года. Одним из таких вариантов универсальных подарков станет погодная станция. Компактный девайс, позволяющий контролировать климат в помещении и на улице. В рамках «Лаборатории» сегодня мы изучим погодную станцию Oregon Scientific BAR206 с LCD дисплеем и внешним датчиком в комплекте.

Oregon Scientific BAR206S

К моменту к публикации её продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Oregon Scientific BAR206S обзор

Комплектация

Поставляется Oregon Scientific BAR206 в компактной коробке с качественной полиграфией. Подробно описаны технические характеристики и её возможности.

Oregon Scientific BAR206S

Комплект включает основной блок, внешний датчик, набор из четырех пальчиковых батареек, блока питания и набора технической документации.

Внешний вид

Основной блок выполнен из пластика. Данная серия доступна в трех вариантах цветового исполнения: бело-золотистая, темная, темно-серая.

Oregon Scientific BAR206S

Устанавливается Oregon Scientific BAR206S горизонтально на ровную поверхность. Стоит устойчиво, выглядит симпатично.

Oregon Scientific BAR206S

Основная панель расположена под углом. Есть два режима работы в зависимости от работы подсветки. В выключенном состоянии изображение только слегка различимо.

Oregon Scientific BAR206S

Подсветка работает постоянно при подключенном блоке питания. При отсутствии постоянного питания для экономии заряда активируется вручную при помощи кнопки.

Oregon Scientific BAR206S

Экран LCD разные зоны подсвечиваются своим цветом. Изображение хорошо читается под разными углами наклона.

Oregon Scientific BAR206S

На экран выводится информация по температуре с внешнего датчика, температура и влажность внутри помещения. Диапазон от 25% до 95%.

Oregon Scientific BAR206S

Также отображается текущее время, активные будильники и прогноз на ближайшие 12 часов. Прогноз основывается на температурных данных и динамике.

Oregon Scientific BAR206S

Время Oregon Scientific BAR206S умеет синхронизировать автоматически с британскими атомными часами. Есть дополнительный светодиодный индикатор, отвечающий за индикацию при заморозках. Нижняя зона фронтальной стороны занята группой из пяти механических кнопок с нанесенной маркировкой.

Oregon Scientific BAR206S

В комплекте с погодной станцией идет внешний беспроводной датчик TH132N, работающий на расстоянии до 30 метров. К одной станции можно подключить до трех таких датчиков. Переключая вывод температуры через интервалы времени или вручную.

Oregon Scientific BAR206S

Питается датчик от одной пальчиковой батарейки. По опыту эксплуатации, хватает его примерно на год работы.

Температуру измеряет точно. Согласно нашим комплексным тестам, расхождение с ртутным термометром не превышало 1 градус.

Итоги по Oregon Scientific BAR206S

Oregon Scientific BAR206S станет удачным вариантом при поиске домашней погодной станции. К её преймуществам отнесем привлекательный дизайн, информативный дисплей, возможность автономной работы, автоматическую синхронизацию времени, световые оповещения об изменениях погоды.

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