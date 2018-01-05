Обзор Oregon Scientific BAR206S. Погодная станция с цветным дисплеем

Несмотря на то, что новогодние праздники прошли идеи удачных и полезных подарков, будут актуальными и в течение года. Одним из таких вариантов универсальных подарков станет погодная станция. Компактный девайс, позволяющий контролировать климат в помещении и на улице. В рамках «Лаборатории» сегодня мы изучим погодную станцию Oregon Scientific BAR206 с LCD дисплеем и внешним датчиком в комплекте.

Oregon Scientific BAR206S обзор

К моменту к публикации её продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Oregon Scientific BAR206 в компактной коробке с качественной полиграфией. Подробно описаны технические характеристики и её возможности.

Внешний вид

Комплект включает основной блок, внешний датчик, набор из четырех пальчиковых батареек, блока питания и набора технической документации.Основной блок выполнен из пластика. Данная серия доступна в трех вариантах цветового исполнения: бело-золотистая, темная, темно-серая.

Устанавливается Oregon Scientific BAR206S горизонтально на ровную поверхность. Стоит устойчиво, выглядит симпатично.

Основная панель расположена под углом. Есть два режима работы в зависимости от работы подсветки. В выключенном состоянии изображение только слегка различимо.

Подсветка работает постоянно при подключенном блоке питания. При отсутствии постоянного питания для экономии заряда активируется вручную при помощи кнопки.

Экран LCD разные зоны подсвечиваются своим цветом. Изображение хорошо читается под разными углами наклона.

На экран выводится информация по температуре с внешнего датчика, температура и влажность внутри помещения. Диапазон от 25% до 95%.

Также отображается текущее время, активные будильники и прогноз на ближайшие 12 часов. Прогноз основывается на температурных данных и динамике.

Время Oregon Scientific BAR206S умеет синхронизировать автоматически с британскими атомными часами. Есть дополнительный светодиодный индикатор, отвечающий за индикацию при заморозках. Нижняя зона фронтальной стороны занята группой из пяти механических кнопок с нанесенной маркировкой.

В комплекте с погодной станцией идет внешний беспроводной датчик TH132N, работающий на расстоянии до 30 метров. К одной станции можно подключить до трех таких датчиков. Переключая вывод температуры через интервалы времени или вручную.

Итоги по Oregon Scientific BAR206S

Питается датчик от одной пальчиковой батарейки. По опыту эксплуатации, хватает его примерно на год работы.Температуру измеряет точно. Согласно нашим комплексным тестам, расхождение с ртутным термометром не превышало 1 градус.Oregon Scientific BAR206S станет удачным вариантом при поиске домашней погодной станции. К её преймуществам отнесем привлекательный дизайн, информативный дисплей, возможность автономной работы, автоматическую синхронизацию времени, световые оповещения об изменениях погоды.