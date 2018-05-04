Обзор POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS. Источник бесперебойного питания

2018-05-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS; [184]
Начиная знакомство с продукцией компании POWERMAN, мы сегодня изучим классический линейно-интерактивный источник бесперебойного питания BACK PRO 1000 PLUS с мощностью 1000ВА/600Вт. Как заявляет сам производитель, он ориентирован на игровые и высокопроизводительные ПК, рабочие станции, коммуникационное оборудование и сервера. Мы же со своей стороны можем смело отнести ИБП к одному из самых важных аксессуаров, приобретаемых к ПК, позволяющих обеспечить защиту дорогостоящего оборудования и дать необходимое время для сохранения важных данных при незапланированном выключении питания.

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

Эта модель находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS обзор

Комплектация

Поставляется POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS в коробке из плотного картона. В комплекте с ИБП покупатель получает USB-кабель и набор технической документации.

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

Внешний вид

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS выполнен в привычном «башенном» формате. Его можно устанавливать на ровную поверхность только вертикально.

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

Основным материалом выступает качественный пластик с матовым покрытием. Внешняя поверхность не подвержена загрязнению следами пальцев.

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

На фронтальной стороне выведена механическая кнопка, отвечающая за включение/выключение системы.

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

Рядом с ней ряд из трех светодиодных индикаторов, отображающих режим работы, наличие перегрузки, заряд аккумулятора.

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

Для информативности дополнительно к подсветке, ИБП оснащен встроенным динамиком, используемым для вывода уведомлений при важных изменениях в работе устройства (включении, переходе на батарею и перегрузке).

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

На обратной стороне доступно четыре евро-розетки, расположенных группой. Такого количества будет достаточно для подключения системного блока, двух мониторов и роутера.

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

Задействовать можно все четыре розетки. Кабель подключения несъемный. В верхней зоне присутствует USB-порт и многоразовый предохранитель.

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

Общие габариты POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS составляют 353 мм х 149 мм х 162 мм. Вес 8,5 килограммов.

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

Большой вес в этой модели оправдан использованием емкого свинцового аккумулятора ( 12В 7 Ач 2 шт.) и основательной электронной начинкой.

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

Производитель не стал экономить на схемотехнике и используемых конденсаторах. Применены транзисторы с высоким ресурсом службы.

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

Входные параметры

  • Мощность 1000ВА / 600Вт
  • Напряжение сети без перехода на работу от батареи 220В ± 25%
  • Частота 50Гц ± 10%

Выходные параметры

  • Напряжение при работе от сети Синусоидальное 220В ± 10%
  • Напряжение при работе от батареи Модифицированная синусоида 220В ± 10%
  • Частота при работе от сети Равна частоте сети
  • Частота при работе от батареи 50Гц ± 2%
  • Время перехода сеть-батарея 2-4 мс

Софт

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS поддерживает мониторинг и настройку с помощью программного обеспечения. Загружаются утилиты с официального сайта. После загрузки необходимо провести установку и регистрацию. Интерфейс установщика и утилиты явно устарел, этим грешит большинство производителей этого типа оборудования.

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

После загрузки пользователю необходимо будет самостоятельно переключить в настройках программы тип подключения на USB. После этого в главном окне будет отображаться заряд батареи, уровень нагрузки системы, входное и выходное напряжение.

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

При переходе на работу от батареи с помощью утилиты и уведомления в трее (появляется после установки ПО) будет выводиться примерное время автономной работы и заряд батареи. Отсюда же можно будет сменить режим энергосбережения.

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

В разделе настроек помимо типа соединения выставляются параметры уведомлений на электронную почту, смартфон. Автоматическое выключение системы. Это может быть полезно, если критично важно сохранение работоспособности системы при удаленной работе.

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

Дополнительные вкладки отображают схему работы, номинальные значения тока и частоты, входное и выходное напряжения.

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

Есть несколько типов отображения данных, включая наглядные графики с мониторингом в течение заданного интервала времени.

Тесты

Мы использовали POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS с рабочим настольным компьютером с двумя мониторами. Построена система на базе процессора Intel Core i7-7820X с видеокартой GeForce GTX 1080. Изображение выводится на 34- и 24-дюймовые мониторы. При обрыве питания, ИБП автоматически переходит на режим работы от батареи. Через временные интервалы выводится звуковое уведомление. При приближении к разрядке частота уведомлений значительно возрастает.

Несмотря на высокое энергопотребление подключенной к ИБП системе, обеспечивается хороший запас времени, позволяющий завершить и сохранить открытые проекты или сохранить работоспособность при ограниченных по времени отключениях электричества. В целом же в зависимости от энергопотребления подключенных устройств, время автономной работы варьируется от 3 до 25 минут.

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

После разрядки ИБП автоматически выключается до восстановления подачи питания. На восстановление заряда в последующем потребуется около 7 часов, во время заряда подключенные устройства будут полноценно работать от сети.

Отдельно стоит отметить, что качество выходного сигнала не зависело от нагрузки и степени разряда батареи. Идеальный режим работы.

Итоги по POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

Золото. Выбор редакции MegaObzorPOWERMAN BACK PRO 1000 PLUS, по итогам тестов и длительной эксплуатации, полностью соответствует заявленным значениям. В режиме батарейного питания он работает безупречно. Вне зависимости от нагрузки на ИБП, он выдает чистую синусоиду выходного напряжения. Также эта модель может похвастать хорошей перегрузочной способностью. К его плюсам также отнесем отсутствие шума во время работы, поддержку USB-подключения, совместимость с разными версиями операционных систем и NAS, четыре розетки. К минусам отнесем внешний вид и интуитивность программного обеспечения.
POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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