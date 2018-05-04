Обзор POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS. Источник бесперебойного питания

Начиная знакомство с продукцией компании POWERMAN, мы сегодня изучим классический линейно-интерактивный источник бесперебойного питания BACK PRO 1000 PLUS с мощностью 1000ВА/600Вт. Как заявляет сам производитель, он ориентирован на игровые и высокопроизводительные ПК, рабочие станции, коммуникационное оборудование и сервера. Мы же со своей стороны можем смело отнести ИБП к одному из самых важных аксессуаров, приобретаемых к ПК, позволяющих обеспечить защиту дорогостоящего оборудования и дать необходимое время для сохранения важных данных при незапланированном выключении питания.

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS обзор

Эта модель находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS в коробке из плотного картона. В комплекте с ИБП покупатель получает USB-кабель и набор технической документации.

Внешний вид

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS выполнен в привычном «башенном» формате. Его можно устанавливать на ровную поверхность только вертикально.

Основным материалом выступает качественный пластик с матовым покрытием. Внешняя поверхность не подвержена загрязнению следами пальцев.

На фронтальной стороне выведена механическая кнопка, отвечающая за включение/выключение системы.

Рядом с ней ряд из трех светодиодных индикаторов, отображающих режим работы, наличие перегрузки, заряд аккумулятора.

Для информативности дополнительно к подсветке, ИБП оснащен встроенным динамиком, используемым для вывода уведомлений при важных изменениях в работе устройства (включении, переходе на батарею и перегрузке).

На обратной стороне доступно четыре евро-розетки, расположенных группой. Такого количества будет достаточно для подключения системного блока, двух мониторов и роутера.

Задействовать можно все четыре розетки. Кабель подключения несъемный. В верхней зоне присутствует USB-порт и многоразовый предохранитель.

Общие габариты POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS составляют 353 мм х 149 мм х 162 мм. Вес 8,5 килограммов.

Большой вес в этой модели оправдан использованием емкого свинцового аккумулятора ( 12В 7 Ач 2 шт.) и основательной электронной начинкой.

Производитель не стал экономить на схемотехнике и используемых конденсаторах. Применены транзисторы с высоким ресурсом службы.

Входные параметры

Мощность 1000ВА / 600Вт

Напряжение сети без перехода на работу от батареи 220В ± 25%

Частота 50Гц ± 10%

Выходные параметры

Напряжение при работе от сети Синусоидальное 220В ± 10%

Напряжение при работе от батареи Модифицированная синусоида 220В ± 10%

Частота при работе от сети Равна частоте сети

Частота при работе от батареи 50Гц ± 2%

Время перехода сеть-батарея 2-4 мс

Софт

POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS поддерживает мониторинг и настройку с помощью программного обеспечения. Загружаются утилиты с официального сайта. После загрузки необходимо провести установку и регистрацию. Интерфейс установщика и утилиты явно устарел, этим грешит большинство производителей этого типа оборудования.

После загрузки пользователю необходимо будет самостоятельно переключить в настройках программы тип подключения на USB. После этого в главном окне будет отображаться заряд батареи, уровень нагрузки системы, входное и выходное напряжение.

При переходе на работу от батареи с помощью утилиты и уведомления в трее (появляется после установки ПО) будет выводиться примерное время автономной работы и заряд батареи. Отсюда же можно будет сменить режим энергосбережения.

В разделе настроек помимо типа соединения выставляются параметры уведомлений на электронную почту, смартфон. Автоматическое выключение системы. Это может быть полезно, если критично важно сохранение работоспособности системы при удаленной работе.

Дополнительные вкладки отображают схему работы, номинальные значения тока и частоты, входное и выходное напряжения.

Тесты

Есть несколько типов отображения данных, включая наглядные графики с мониторингом в течение заданного интервала времени.Мы использовали POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS с рабочим настольным компьютером с двумя мониторами. Построена система на базе процессора Intel Core i7-7820X с видеокартой GeForce GTX 1080. Изображение выводится на 34- и 24-дюймовые мониторы. При обрыве питания, ИБП автоматически переходит на режим работы от батареи. Через временные интервалы выводится звуковое уведомление. При приближении к разрядке частота уведомлений значительно возрастает.Несмотря на высокое энергопотребление подключенной к ИБП системе, обеспечивается хороший запас времени, позволяющий завершить и сохранить открытые проекты или сохранить работоспособность при ограниченных по времени отключениях электричества. В целом же в зависимости от энергопотребления подключенных устройств, время автономной работы варьируется от 3 до 25 минут.

Итоги по POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS

После разрядки ИБП автоматически выключается до восстановления подачи питания. На восстановление заряда в последующем потребуется около 7 часов, во время заряда подключенные устройства будут полноценно работать от сети.Отдельно стоит отметить, что качество выходного сигнала не зависело от нагрузки и степени разряда батареи. Идеальный режим работы.POWERMAN BACK PRO 1000 PLUS, по итогам тестов и длительной эксплуатации, полностью соответствует заявленным значениям. В режиме батарейного питания он работает безупречно. Вне зависимости от нагрузки на ИБП, он выдает чистую синусоиду выходного напряжения. Также эта модель может похвастать хорошей перегрузочной способностью. К его плюсам также отнесем отсутствие шума во время работы, поддержку USB-подключения, совместимость с разными версиями операционных систем и NAS, четыре розетки. К минусам отнесем внешний вид и интуитивность программного обеспечения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".