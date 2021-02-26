Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленки

Героем сегодняшнего обзора стал планшет PRESTIGIO MUZE 3231 4G с 10-дюймовым IPS дисплеем. Под хранение данных выделены 16 Гбайт встроенной и 2 Гбайт оперативной памяти. Из особенностей отмечаются емкий аккумулятор с длительным временем автономной работы и 4G модуль для доступа в сеть.

Комплектация

Внешний вид

К моменту публикации продажи уже стартовали.Комплект включает руководство пользователя, блок питания, USB-кабель, защитную пленку на экран. Собрано все в коробке из картона со схематичным изображением.Корпус планшета выполнен из пластика. Поверхность задней крышки с текстурным рисунком, улучшающим хват.

В верхней зоне задней крышки расположен объектив основной камеры со светодиодной вспышкой. Еще одна на рамке дисплея. Эти камеры можно будет использовать для видеозвонков, участия в конференциях.

На торце под заглушкой скрываются слот для SIM и карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Из разъемов доступны аудиоразъем под наушники. Здесь же microUSB для проведения сеанса зарядки и передачи данных.

На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы в корпусе хорошо, при ношении PRESTIGIO MUZE 3231 4G в чехле или рюкзаке исключается ложные нажатия.

Рамки вокруг дисплея традиционной ширины. Изначально с завода дополнительно нанесена транспортировочная пленка.

Экран

По качеству исполнения нареканий нет. Визуально планшет производит приятное впечатление.

Изображение выводится на 10.1 дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. подсветка равномерна по всей площади. Разрешение 1280x800 пикселей. Изображение с экрана хорошо читается под разными углами наклона. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

Связь

Работает на базе платформы Spreadtrum SC9832E. Это 4-ядерный процессор с ядрами Cortex-A53 и графикой Mali-T820 MP1. Располагает устройство 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт встроенной памяти.Как показала практика тестов, интерфейс работает плавно. Скроллинг страниц в браузере без зависаний. Ограничения касаются только игр со сложной графикой.Планшет не привязан к Wi-Fi роутеру, на борту LTE модуль с высокими скоростями доступа в сеть. Качество приема уверенное. Все это позволяет его использовать вне помещения во время удаленных совещаний и звонков.

Аккумулятор

Софт

Итоги по PRESTIGIO MUZE 3231 4G

К нему можно будет подключать беспроводную периферию, например наушники или клавиатуру. Wi-Fi только с диапазоном 2.4 ГГц.Под крышкой скрывается аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В смешанном режиме работы это около 8 часов автономной работы. На восстановление комплектным адаптером уходит 4 часа. График разрядки равномерный.Установлена операционная система Android 10 Go Edition. Напомним, это модификация с облегченным софтом. Это также дополнительно снижает нагрузку на используемую тут платформу. Ограничений по дальнейшей установке софта нет.PRESTIGIO MUZE 3231 4G – хорошо сбалансированный 10-дюймовый планшет с невысокой стоимостью. Модуль 4G, IPS-дисплей, 2/16 Гбайт, аккуратное исполнение, поддержка емких карт памяти, емкий аккумулятор. Из особенностей отметим Android Go, снижающую нагрузку на систему.