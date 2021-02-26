Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленки

Героем сегодняшнего обзора стал планшет PRESTIGIO MUZE 3231 4G с 10-дюймовым IPS дисплеем. Под хранение данных выделены 16 Гбайт встроенной и 2 Гбайт оперативной памяти. Из особенностей отмечаются емкий аккумулятор с длительным временем автономной работы и 4G модуль для доступа в сеть.

PRESTIGIO MUZE 3231 4G

К моменту публикации продажи уже стартовали.

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя, блок питания, USB-кабель, защитную пленку на экран. Собрано все в коробке из картона со схематичным изображением.

Внешний вид

Корпус планшета выполнен из пластика. Поверхность задней крышки с текстурным рисунком, улучшающим хват.

PRESTIGIO MUZE 3231 4G

В верхней зоне задней крышки расположен объектив основной камеры со светодиодной вспышкой. Еще одна на рамке дисплея. Эти камеры можно будет использовать для видеозвонков, участия в конференциях.

PRESTIGIO MUZE 3231 4G

На торце под заглушкой скрываются слот для SIM и карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

PRESTIGIO MUZE 3231 4G

Из разъемов доступны аудиоразъем под наушники. Здесь же microUSB для проведения сеанса зарядки и передачи данных.

PRESTIGIO MUZE 3231 4G

На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы в корпусе хорошо, при ношении PRESTIGIO MUZE 3231 4G в чехле или рюкзаке исключается ложные нажатия.

PRESTIGIO MUZE 3231 4G

Рамки вокруг дисплея традиционной ширины. Изначально с завода дополнительно нанесена транспортировочная пленка.

PRESTIGIO MUZE 3231 4G

По качеству исполнения нареканий нет. Визуально планшет производит приятное впечатление.

Экран

PRESTIGIO MUZE 3231 4G

Изображение выводится на 10.1 дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. подсветка равномерна по всей площади. Разрешение 1280x800 пикселей. Изображение с экрана хорошо читается под разными углами наклона. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

PRESTIGIO MUZE 3231 4G

Начинка

Работает на базе платформы Spreadtrum SC9832E. Это 4-ядерный процессор с ядрами Cortex-A53 и графикой Mali-T820 MP1. Располагает устройство 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт встроенной памяти.
Как показала практика тестов, интерфейс работает плавно. Скроллинг страниц в браузере без зависаний. Ограничения касаются только игр со сложной графикой.

Связь

Планшет не привязан к Wi-Fi роутеру, на борту LTE модуль с высокими скоростями доступа в сеть. Качество приема уверенное. Все это позволяет его использовать вне помещения во время удаленных совещаний и звонков.

PRESTIGIO MUZE 3231 4G

К нему можно будет подключать беспроводную периферию, например наушники или клавиатуру. Wi-Fi только с диапазоном 2.4 ГГц.

Аккумулятор

Под крышкой скрывается аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В смешанном режиме работы это около 8 часов автономной работы. На восстановление комплектным адаптером уходит 4 часа. График разрядки равномерный.

Софт

Установлена операционная система Android 10 Go Edition. Напомним, это модификация с облегченным софтом. Это также дополнительно снижает нагрузку на используемую тут платформу. Ограничений по дальнейшей установке софта нет.

Итоги по PRESTIGIO MUZE 3231 4G

PRESTIGIO MUZE 3231 4G – хорошо сбалансированный 10-дюймовый планшет с невысокой стоимостью. Модуль 4G, IPS-дисплей, 2/16 Гбайт, аккуратное исполнение, поддержка емких карт памяти, емкий аккумулятор. Из особенностей отметим Android Go, снижающую нагрузку на систему.
Комментарии и отзывы PRESTIGIO MUZE 3231 4G
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