Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленки

К моменту публикации продажи уже стартовали.
КомплектацияКомплект включает руководство пользователя, блок питания, USB-кабель, защитную пленку на экран. Собрано все в коробке из картона со схематичным изображением.
Внешний видКорпус планшета выполнен из пластика. Поверхность задней крышки с текстурным рисунком, улучшающим хват.
В верхней зоне задней крышки расположен объектив основной камеры со светодиодной вспышкой. Еще одна на рамке дисплея. Эти камеры можно будет использовать для видеозвонков, участия в конференциях.
На торце под заглушкой скрываются слот для SIM и карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.
Из разъемов доступны аудиоразъем под наушники. Здесь же microUSB для проведения сеанса зарядки и передачи данных.
На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы в корпусе хорошо, при ношении PRESTIGIO MUZE 3231 4G в чехле или рюкзаке исключается ложные нажатия.
Рамки вокруг дисплея традиционной ширины. Изначально с завода дополнительно нанесена транспортировочная пленка.
По качеству исполнения нареканий нет. Визуально планшет производит приятное впечатление.
Экран
Изображение выводится на 10.1 дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. подсветка равномерна по всей площади. Разрешение 1280x800 пикселей. Изображение с экрана хорошо читается под разными углами наклона. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.
НачинкаРаботает на базе платформы Spreadtrum SC9832E. Это 4-ядерный процессор с ядрами Cortex-A53 и графикой Mali-T820 MP1. Располагает устройство 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт встроенной памяти. Как показала практика тестов, интерфейс работает плавно. Скроллинг страниц в браузере без зависаний. Ограничения касаются только игр со сложной графикой.
СвязьПланшет не привязан к Wi-Fi роутеру, на борту LTE модуль с высокими скоростями доступа в сеть. Качество приема уверенное. Все это позволяет его использовать вне помещения во время удаленных совещаний и звонков.
К нему можно будет подключать беспроводную периферию, например наушники или клавиатуру. Wi-Fi только с диапазоном 2.4 ГГц.