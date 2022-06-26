Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)

Микросистема 4/3 пользуется большой популярностью, успешно конкурируя с полнокадровыми линейками. В архив ее отправлять рано, продолжают выходит новые камеры. И сегодня мы рассмотрим светосильный объектив Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux.

Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix

Доступен он в среднем за 57 990 рублей.

Комплектация

Упакован в компактную коробку из картона, окрашенного в черный цвет. Комплект включает бленду, сумку-чехол, документацию.

Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix

Внешний вид

Качество исполнения объектива высокое. Весит 200 граммов. Общие габариты составляют 63 x 54.5 мм. Корпус у него монолитен, при потряхивании не дребезжит.

Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix

Можно обратить внимание на отсутствие переключателей на боковых гранях. Связано это с отсутствием системы стабилизации.

Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix

Элемент управления у него один – это кольцо фокусировки с прорезиненной накладкой. Ход у него плотный, вращается на два полных оборота.

Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix

Байонет выполнен из металла. Есть группа медных контактов. Пометки, упрощающие правильное позиционированию во время установки.

Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix

Отметка «NANO SURFACE COATING» говорит о специальном нанопокрытии на линзах, уменьшающем переотражение и как результат количество бликов.

Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix

Защитная крышка у Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix использует зажимный способ фиксации. Напомним, в комплекте есть бленда.

Опыт эксплуатации

Мы использовали его с камерой Panasonic Lumix GH5s, как для фотосъемки, так и видеосъемки. В рамках данного материала поделимся общими впечатлениями. При диафрагме F/1.4 есть заметная виньетка. Ее можно убрать, включив программную коррекцию в настройках камеры.

Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix

Сама же она пропадает при закрытии до F/2.0. Наибольшая резкость с ним идет в диапазоне диафрмагмы от F/4.0 до F/5.6.

Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix

На открытой диафрагме с ним также заметны хроматические аберрации. Поддерживает контрастный автофокус. К самой скорости есть вопросы, на объекте фокусируется размеренно. При портретной или предметной съемке выдает красивое и мягкое боке. Хорошо себя показал при работе с низким уровнем освещения.

Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix

Итоги

В итоге получаем добротный объектив под Micro 4/3 с фиксированным фокусным расстоянием и светосильной оптикой. Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux выдает хорошее качество изображения на открытой диафрагме. Также у него относительно невысокая стоимость при сопоставимых характеристикам с конкурирующими платформами. Из недостатков можно выделить отсутствие системы стабилизации.
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