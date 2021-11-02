Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстоянием

В линейке беззеркальных камер Panasonic есть две ключевых ветки: «кропнутая» с байонетом Micro 3/4 и полнокадровые с Leica L. И если с первой все ясно и парк оптики для заслуженного «старичка» Lumix GH5 достаточно широк и включает не только премиальные решения, то полнокадровые, несмотря на общую привлекательную ценовую политику относительно конкурентов, долгое время включали только дорогую оптику. Тем интереснее стал анонс и старт продаж Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount, он стал четвертым в этом семействе и одним из самых доступных среди фиксированных.

Комплектация

Так в России он доступен за 49 990 рублей.Упакован в коробку с премиальным оформлением. Комплект включает защитную крышку, бленду и диафрагму.

Внешний вид и особенности

Несмотря на ориентирование на полнокадровые камеры, этот объектив компактен. Вес 300 граммов и установленным на камеру он не ухудшает заметно мобильность и удобство. Сохраняется совместимость с недорогими трехосевыми стабилизаторами. Корпус герметичен. Он защищен от попадания пыли и капель воды.

Внутри расположена группа из 9 элементов в 8 группах. Три из них асферические. Один элемент со сверхнизкой дисперсией и один со сверхвысоким показателем преломления. За счет этого снижаются хроматические аберрации и получены компактные габариты.

Диафрагма у Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount образована из 9 лепестков. Обеспечивается привлекательное боке.

Есть микрошаговая ее регулировка, обеспечивающая плавную настройку экспозиции. Регулировать диафрагму можно в широком диапазоне от F/1.8 до F/22.

В нем не используется дополнительная система стабилизации. Только та, что есть в самих полнокадровых камерах. На боковой грани владелец получает доступ к механическому переключателю между автоматической и ручной фокусировкой.

На дальней части объектива прорезиненное кольцо ручной регулировки фокуса. Крутится плавно.

Тесты

В комплекте с объективом идет бленда с механическим фиксатором. Установить можно будет поляризационные фильтры с диаметром 67 мм.Тестирование велось с полнокадровой камерой Panasonic Lumix S5. Для начала поделюсь общими впечатлениями по фотосъемке. На фокусируемом объекте выдает высокую четкость и резкость. В диапазоне от F/1.8 до F/5.6 картинка получается шикарной по детализации. Все снимки в примерах кликабельны, по нажатию загружается RAW.

Фокусное расстояние и исполнение объектива сохраняет правильность геометрических форм, не искажая прямые линии и объекты. Отлично подходит для съемки в городской постройке и пейзажей.

И, конечно же, стихия этого объектива портретная фотография. Шикарное боке с четкими линиями по краям лица и тела.

Test video Panasonic S-S50E (Panasonic Lumix S 50mm) vs Panasonic S5

Итоги

Отдельно приведем пример видеоролика, записанного на этот объектив с изменением диафрагмы и параметров во время съемки.Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount – интересен, в первую очередь, своей доступной стоимостью, в сравнении с тем же Panasonic 50mm f/1.4 Lumix S PRO разница в 3 раза. Хороший вариант, когда портреты с боке, пейзажи и городская съемка без геометрических искажений являются не основной профессиональной деятельностью, но при этом в сравнении с «китовым» объективом он дает заметное улучшение по качеству изображения. При видеосъемке даст красивую картинку в интервью и видеоблогах.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".