Обзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преимущества и недостатки умного дома от Perenio

В мае текущего года состоялся анонс роутера Perenio Elegance, выступающего центром умного дома. Помимо организации двухканального беспроводного доступа в сеть, он оснащен 4G-модулем для резервного подключения, а также поддерживает подключение внешних датчиков и устройств в диапазонах 2.4 ГГц и Zigbee. Сам подход с объединением функционала домашнего роутера и центра управления компонентами дома уже успел показать свою эффективность в ряде систем от конкурентов.

Perenio Elegance

На момент публикации его нет в свободной продаже в российских магазинах.

Perenio Elegance обзор

Комплектация

Сразу отметим, что мы проводили тестирование инженерного образца без упаковки и без комплектующих.

Perenio Elegance

Для изучения взаимодействия между датчиками и камерами также взяли набор из нескольких устройств. Среди них был и инфракрасный пульт управления бытовыми приборами Perenio IoT Red Atom.

Внешний вид

Выполнен роутер в корпусе из белого пластика с матовым покрытием. Ровные поверхности и прямые углы.

Perenio Elegance

На верхней крышке выведена группа светодиодных индикаторов, отображающих статус подключения в двух диапазонах, соединение Zigbee, доступ в сеть, активное LTE-соединение и статус работы умного дома.

Perenio Elegance

Также тут выведены решетка динамика и механическая кнопка управления с круговой светодиодной подсветкой.

Perenio Elegance

На панели разъемов у Perenio Elegance выведены гнездо для 4G-антенны, WAN-гнездо, слот для nanoSIM, питающий USB Type-C, два LAN-порта.

Perenio Elegance

Есть также дополнительные USB, распределенные по боковым граням. Доступна кнопка для упрощенного подключения WPS.

Perenio Elegance

На основании четыре прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности. В центре наклейка с техническими данными. Есть ушки для фиксации роутера на стене.

Perenio Elegance

Антенны Wi-Fi у роутера расположены под крышкой. Внешней ставится только антенна 4G. Среди плюсов отметим отсутствие необходимости использования отдельного модема под SIM, он встроен.

Perenio Elegance

Датчики и камеры

Для изучения работы Perenio Elegance и особенностей связи между разными типами устройств у производителя также запросили поворотную камеру (4990 рублей), датчик дыма (3490 рублей), датчик движения (1890 рублей), датчик открытия (1690 рублей) и датчик протечки (3490 рублей). Также был инфракрасный пульт Red Atom, но с ним возникла проблема с привязкой из-за проблем со стороны сервера Perenio.

Perenio Elegance

Экосистема здесь расширяется очень медленно, количество предлагаемых модулей заметно не изменилось со старта в 2018 году. За это время были добавлены две умные розетки, инфракрасный пульт и обогреватель. Для полноценной интеграции и использования в рамках дома только решений одной системы этого будет недостаточно.

Софт

Для управления Perenio Elegance используется фирменное приложение. С процессором при добавлении проблем не возникало. Проходит он интуитивно и быстро. Одним из шагов задаются параметры доступа в сеть.

Perenio Elegance

После активации роутера он привязывается к аккаунту. Ему можно будет присвоить имя и задать локацию.

Perenio Elegance

Далее уже к роутеру можно будет добавить дополнительные устройства и датчики. Выводится весь список доступных устройств, включая и камеры.

Perenio Elegance

Для выбранного отображается способ его подключения.

Perenio Elegance

Под датчик выбирается изображение, название и расположение в квартире.

Perenio Elegance

Сам список приводится в виде плиток. Наглядно, но для удобства поиска размер этих плиток должен быть заметно меньше.

Perenio Elegance

После добавления приступаем к созданию сценариев. Например, можно выключить приборы, подключенные к умным розеткам при выходе из дома. Также в режиме охраны будут приходить push-уведомления при срабатывании датчиков.

Perenio Elegance

Выводится история срабатываний за выбранный период.

Perenio Elegance

Предлагается управление для камеры с возможностью поворота, создания фото и вывода звука.

Настройки роутера

У роутера Perenio Elegance также есть веб-панель для проведения общих настроек и параметров работы сети.

Perenio Elegance

Три режима работы: роутер, Wi-Fi клиент, 3G/4G-подключение.

Perenio Elegance

Выводится список подключенных устройств по разъемам, данные локальной сети. В один клик включаются Wi-Fi диапазоны.

Perenio Elegance

Настройка сетевых ресурсов. К роутеру можно будет подключить внешний накопитель с раздачей последующего доступа к файлам.

Perenio Elegance

Балансировка WAN-траффика, диагностика, IoT настройки и межсетевой экран.

Тесты

Мы тестировали его в рамках трехкомнатной квартиры с железобетонными перекрытиями. Мощности установленных тут антенн Wi-Fi было недостаточно для полного покрытия всей площади квартиры. С этим же стакивались и с другими роутерами, эти задачи решают MESH, но тут его поддержки нет. Также с учетом уже имеющихся в квартире 40+ устройств, требующих в разное время доступ в сеть, наблюдали зависания системы и кратковременные перебои в доступе к сети.

Perenio Elegance

Есть встроенный аккумулятор, позволяющий обеспечить автономную работу до 6 часов. Переход между питающим кабелем и батарейкой проходит быстро, без видимой остановки работы сети. В завершении отметим интеграцию с Яндекс.Алиса для двух моделей розеток и пульт управления техникой.

Итоги по Perenio Elegance

Perenio Elegance будет интересен, в первую очередь, для частных домов в качестве роутера для организации общего доступа в сеть в двух диапазонах и базового развертывания умного дома с датчиками для обеспечения безопасности, управления бытовыми приборами через розетки. Для этого тут есть встроенный LTE-модем и аккумулятор для автономной работы. В условиях же многокомнатной квартиры он не может полностью заменить высокопроизводительный роутер или MESH-систему, в таких сценариях оптимальнее будет отдельный центр управления. В целом же общая модельная линейка и камер развивается недостаточно активно, это заметно ограничивает возможность полноценного развертывания умного дома только на решениях этого производителя.
Комментарии и отзывы Perenio Elegance
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