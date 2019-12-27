Обзор Perenio IoT Red Atom. Инфракрасный пульт для управления бытовыми приборами

2019-12-27, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Perenio IoT Red Atom; [354]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию умный инфракрасный пульт с голосовым и удаленным управлением, который существенно облегчит вам большинство задач в вашем доме при работе с ТВ, кондиционером и другими устройствами с ИК-поддержкой. Встречайте, перед вами Perenio IoT Red Atom. Давайте детальней познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

На момент написания обзора, по данным официального сайта производителя, устройство можно было приобрести за 1290 рублей. Устройство поставляется в компактной стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:
  • ИК-пульт Red Atom
  • Кабель USB
  • Полиуретановая наклейка
  • Документация

Внешний вид и функционал

Пользователям понравится то, что Perenio IoT Red Atom получил компактные габариты, что позволяет спрятать устройство в любом удобном месте. Кроме того, вам не придется дырявить стены, чтобы закрутить туда шуруп, достаточно приклеить на тыльную сторону устройства полиуретановую наклейку и установить ИК-пульт в скрытом от глаз месте. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Корпус девайса выполнен из качественного пластика в черном цвете.

На лицевой части Perenio IoT Red Atom расположен светодиодный индикатор состояния работы Wi-Fi и логотип компании производителя.

Индикатор, при успешном подключении к сети, горит синим цветом. Для того, чтобы переключить его в режим сопряжения, необходимо нажать и удерживать функциональную кнопку управления, которая расположена на противоположной стороне (индикатор должен мигать).

На одной из боковых граней можно увидеть разъем microUSB для подачи питания.

Длины кабеля для питания более чем достаточно, чтобы установить устройство в удобное для вас место.

Для настройки девайса необходимо скачать на свое мобильное устройство приложение Perenio Smart и зарегистрировать новый аккаунт.

Далее нужно добавить Perenio IoT Red Atom в список устройств, после чего можно приступить к работе. На данный момент ИК-пульт может управлять вашим телевизором и кондиционером. В дальнейшем возможности будут расширяться.

Для телевизора предусмотрено несколько функций: вкл/выкл, управление громкостью и переключение каналов.

У кондиционеров функций куда больше. Вы можете переключать режимы работы, выставлять необходимую температуру и менять мощность подачи воздуха.

Понравилась удобная система поиска ТВ и кондиционеров. Нужно выбрать производителя и тип устройства в предложенном списке. После настройки пульт сможет передавать ИК-сигнал на 360 градусов на расстояние до 10 метров. Следует отметить, что мы использовали Perenio IoT Red Atom в частном доме и, как показала практика, кирпичную стену сигналу пробить не удалось, однако, когда ИК-пульт находится в самой комнате, сигнал работает без всяких сбоев.

Кроме того, если вы пользуетесь Google Home, Google Assistant или Алисой, то Perenio IoT Red Atom можно добавить в список устройств вашего умного дома и управлять вашими устройствами при помощи голосовых команд. Если взять, к примеру, Google Home, то достаточно будет добавить ваш созданный аккаунт Perenio Smart и подключенные устройства будут отображаться автоматически. Следует отметить, что разработчики в скором времени добавят поддержку Alexa.

Итоги

Подводя итоги по Perenio IoT Red Atom, следует отметить, что перед нами идеальное решение для того, чтобы заменить все ваши ИК-пульты от ТВ и кондиционеров в одно устройство и управлять ими при помощи своего смартфона, либо голосовых команд. Данное решение, как нам кажется, сумеет привлечь внимание тех кто уже давно начал устанавливать в своем доме умные девайсы, которые существенно облегчают жизнь пользователей. Среди плюсов следует отметить следующее: минималистичный дизайн, компактные габариты, отличный функционал, поддержка голосовых команд и привлекательная цена. Что касается минусов, на данном этапе их можно особо и не искать по одной простой причине – возможности устройства обновляются и дорабатываются. Как нам кажется, Perenio IoT Red Atom достоин внимания покупателей.

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