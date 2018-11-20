Обзор Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954/57. Электрическая зубная щетка

2018-11-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954/57; [434]
Многих из нас с детства учат, что залог здоровых зубов и красивой улыбки, заключается в ежедневной чистке зубов, это же подтверждают и врачи-стоматологи. Как и во многих сферах на помощь приходят технологии, уже долгое время альтернативой мануальных щеток, выступают электрические. Тестируемая сегодня новинка Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954 к тому же умеет контролировать эффективность чистки и предлагает несколько режимов работы.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

К моменту публикации её уже можно приобрести в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954/57 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с эффектным оформлением. На неё предоставляется двухлетнее гарантийное обслуживание. Комплект включает электрическую щетку, четыре сменные насадки, зарядное устройство со стаканом, дорожный футляр и набор полезной документации.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

Внешний вид

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954 выполнена в эффектном темно-синем цвете. В этой же серии доступны щетки в белоснежном корпусе.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

Выглядит в этом цвете она премиально. В нем же оформлены все комплектные аксессуары, включая дорожный футляр.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

Внешняя поверхность ручки с приятным софт-тач покрытием. Сборка проведена качественно, тут отсутствуют элементы потенциально подверженные излому.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

На темном фоне хорошо видна белая светодиодная подсветка индикаторов зарядки, сопряжения и режимов работы.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

За управление отвечает пара механических кнопок. Одна запускает чистку, вторая переключает режимы. Разобраться с управлением будет не сложно.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

В руке лежит удобно. Вес хорошо сбалансирован. Корпус не боится попадания воды, его можно не опасаясь промывать под краном.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

Зарядное устройство Интересно реализована зарядка, состоит она из основания и стеклянного стакана. Зарядка происходит при размещении Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954 внутри этого стакана. Его же можно будет использовать для дальнейшего ежедневного хранения в ванной комнате.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

Насадки

В комплекте покупатель получает четыре разные насадки. Понять предназначение каждой из них можно будет изучив комплектную инструкцию.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

Опять же продумали вопрос удобного хранения, есть удобный прозрачный пенал со стойками под четыре насадки.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

Покупатель получает насадки для ухода за деснами, за языком, для удаления потемнений и глубокой чистки. Изучить весь доступный набор приобретаемых насадок можно в наглядной таблице.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

Щетка сама умеет определять установленную насадку и предлагать под неё оптимальную автоматическую программу. Программа ведет статистику использования и напоминает о необходимости замены.

Футляр

Для удобной возможности переноски и использования в поездках, в комплекте с Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954 идет футляр. В его нише скрывается кабель с беспроводной зарядкой и USB-подключения, эта ниша закрывается съемной крышкой.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

В основном отсеке помимо корпуса щетки, поместится основной корпус щетки и две насадки.

Максим Архипов, врач-стоматолог


Максим Архипов, врач-стоматолог.
г.Казань, ул.Короленко 61, клиника "Здоровые зубы"

Софт

Зубная щетка поддерживает сопряжение со смартфоном. Потребуется установка программного обеспечения в память устройства, работающего на базе Android и iOS. Для сопряжения используется Bluetooth. Первым шагом предлагается провести процесс сопряжения.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

Далее приложение предлагает провести чистку зубов, отображая наглядно зоны, которые необходимо обработать. Определяется сила давления и активность движений. Так в процессе чисток можно будет приучиться к наиболее эффективной чистке зубов и межзубных промежутков, без повреждения десен.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

Каждая чистка записывается в память приложения. На основе этих данных даются рекомендации и оцениваются успехи. Дополнительно предлагается воспользоваться зубными нитями и ополаскивателем полости рта.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

Данными можно будет поделиться со своим лечащим врачом. Планируя в дальнейшем визиты и корректируя процесс ухода за полостью рта.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

В приложении доступны настройки общих параметров, отчеты. Интерфейс переведен на русский язык.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

Тесты

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954 поддерживает запатентованную технологию Sonicare. В отличие от рассмотренных ранее решений тут щетина не вращается, а остается неподвижной. Щетинки на овальном основании вибрируют, выметая частицы пищи и налет из межзубных промежутков и поверхности зубов. Ирригационный эффект эффективно вычищает труднодоступные места.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

Первые сеансы чистки сопровождаются непривычными ощущениями. Но как показала практика последующей эксплуатации, такой способ чистки действительно качественнее удаляет налет и не травматичен для десен.

Отдельно в комплекте идет щетка для чистки поверхности языка. К ней также нужно будет привыкнуть в течении нескольких сеансов. Сам процесс чистки языка также важен в комплексе процедур ухода за полостью рта. Очень часто именно язык является источником неприятного запаха.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

Одну щетку смогут использовать несколько членов семьи, для этого вместо покупки второй щетки можно приобрести сменные насадки или распределить комплектные в зависимости от приоритетных целей. Кстати, есть специальная серия для детей.

Уход за ней не затруднителен. Насадки и корпус щетки могут промывать теплой воды. Корпус футляра и зарядника протираем влажной тряпкой или салфеткой, вытирая потом насухо.

Итоги по Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips Sonicare DiamondClean Smart HX9954 одна из лучших электрических зубных щеток, выступающая эффективным инструментом для ежедневной чистки зубов и языка. Приложение и Bluetooth модуль будут полезны для контроля процесса чистки и коррекции количества сеансов и правильности движении/давления. К плюсам отнесем расширенную комплектацию, эффектный внешний вид, удобный беспроводной способ зарядки, запатентованную технологию Sonicare. К минусам отнесем отсутствие в комплекте крепежа для смартфона на зеркало. Задуматься о целесообразности покупки может только стоимость.
Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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