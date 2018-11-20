Обзор Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954/57. Электрическая зубная щетка

Многих из нас с детства учат, что залог здоровых зубов и красивой улыбки, заключается в ежедневной чистке зубов, это же подтверждают и врачи-стоматологи. Как и во многих сферах на помощь приходят технологии, уже долгое время альтернативой мануальных щеток, выступают электрические. Тестируемая сегодня новинка Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954 к тому же умеет контролировать эффективность чистки и предлагает несколько режимов работы.

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954/57 обзор

К моменту публикации её уже можно приобрести в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с эффектным оформлением. На неё предоставляется двухлетнее гарантийное обслуживание. Комплект включает электрическую щетку, четыре сменные насадки, зарядное устройство со стаканом, дорожный футляр и набор полезной документации.

Внешний вид

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954 выполнена в эффектном темно-синем цвете. В этой же серии доступны щетки в белоснежном корпусе.

Выглядит в этом цвете она премиально. В нем же оформлены все комплектные аксессуары, включая дорожный футляр.

Внешняя поверхность ручки с приятным софт-тач покрытием. Сборка проведена качественно, тут отсутствуют элементы потенциально подверженные излому.

На темном фоне хорошо видна белая светодиодная подсветка индикаторов зарядки, сопряжения и режимов работы.

За управление отвечает пара механических кнопок. Одна запускает чистку, вторая переключает режимы. Разобраться с управлением будет не сложно.

В руке лежит удобно. Вес хорошо сбалансирован. Корпус не боится попадания воды, его можно не опасаясь промывать под краном.

Зарядное устройство Интересно реализована зарядка, состоит она из основания и стеклянного стакана. Зарядка происходит при размещении Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954 внутри этого стакана. Его же можно будет использовать для дальнейшего ежедневного хранения в ванной комнате.

Насадки

В комплекте покупатель получает четыре разные насадки. Понять предназначение каждой из них можно будет изучив комплектную инструкцию.

Опять же продумали вопрос удобного хранения, есть удобный прозрачный пенал со стойками под четыре насадки.

Покупатель получает насадки для ухода за деснами, за языком, для удаления потемнений и глубокой чистки. Изучить весь доступный набор приобретаемых насадок можно в наглядной таблице.

Футляр

Щетка сама умеет определять установленную насадку и предлагать под неё оптимальную автоматическую программу. Программа ведет статистику использования и напоминает о необходимости замены.Для удобной возможности переноски и использования в поездках, в комплекте с Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954 идет футляр. В его нише скрывается кабель с беспроводной зарядкой и USB-подключения, эта ниша закрывается съемной крышкой.

Максим Архипов, врач-стоматолог

В основном отсеке помимо корпуса щетки, поместится основной корпус щетки и две насадки.



Максим Архипов, врач-стоматолог.

г.Казань, ул.Короленко 61, клиника "Здоровые зубы"

Софт

Зубная щетка поддерживает сопряжение со смартфоном. Потребуется установка программного обеспечения в память устройства, работающего на базе Android и iOS. Для сопряжения используется Bluetooth. Первым шагом предлагается провести процесс сопряжения.

Далее приложение предлагает провести чистку зубов, отображая наглядно зоны, которые необходимо обработать. Определяется сила давления и активность движений. Так в процессе чисток можно будет приучиться к наиболее эффективной чистке зубов и межзубных промежутков, без повреждения десен.

Каждая чистка записывается в память приложения. На основе этих данных даются рекомендации и оцениваются успехи. Дополнительно предлагается воспользоваться зубными нитями и ополаскивателем полости рта.

Данными можно будет поделиться со своим лечащим врачом. Планируя в дальнейшем визиты и корректируя процесс ухода за полостью рта.

В приложении доступны настройки общих параметров, отчеты. Интерфейс переведен на русский язык.

Тесты

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954 поддерживает запатентованную технологию Sonicare. В отличие от рассмотренных ранее решений тут щетина не вращается, а остается неподвижной. Щетинки на овальном основании вибрируют, выметая частицы пищи и налет из межзубных промежутков и поверхности зубов. Ирригационный эффект эффективно вычищает труднодоступные места.

Первые сеансы чистки сопровождаются непривычными ощущениями. Но как показала практика последующей эксплуатации, такой способ чистки действительно качественнее удаляет налет и не травматичен для десен.Отдельно в комплекте идет щетка для чистки поверхности языка. К ней также нужно будет привыкнуть в течении нескольких сеансов. Сам процесс чистки языка также важен в комплексе процедур ухода за полостью рта. Очень часто именно язык является источником неприятного запаха.

Итоги по Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954

Одну щетку смогут использовать несколько членов семьи, для этого вместо покупки второй щетки можно приобрести сменные насадки или распределить комплектные в зависимости от приоритетных целей. Кстати, есть специальная серия для детей.Уход за ней не затруднителен. Насадки и корпус щетки могут промывать теплой воды. Корпус футляра и зарядника протираем влажной тряпкой или салфеткой, вытирая потом насухо.Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954 одна из лучших электрических зубных щеток, выступающая эффективным инструментом для ежедневной чистки зубов и языка. Приложение и Bluetooth модуль будут полезны для контроля процесса чистки и коррекции количества сеансов и правильности движении/давления. К плюсам отнесем расширенную комплектацию, эффектный внешний вид, удобный беспроводной способ зарядки, запатентованную технологию Sonicare. К минусам отнесем отсутствие в комплекте крепежа для смартфона на зеркало. Задуматься о целесообразности покупки может только стоимость.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".