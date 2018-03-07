Обзор Picooc Mini WH. Умные весы с детальной аналитикой

Традиционно весной встает острым вопрос, коррекции веса и подготовки тела к летнему сезону. Поддерживать вес и отслеживать коррекцию, активность призваны самые разные устройства. В рамках «Лаборатории» мы уже изучали фитнес-трекеры, смарт-часы, приложения для Android и iOS. Но все эти собираемые данные по активности нельзя назвать полноценными без весов. Тестируемые сегодня умные весы Picooc Mini WH, не только избавят владельца от ручного внесения данных, но и предоставят расширенную статистику и дополнительную информацию.

Picooc Mini обзор

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Комплектация

Поставляются Picooc Mini WH в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением устройства и краткими данными по его техническим характеристикам.

Внешний вид

Комплект включает три мизинчиковые батарейки и набор документации.Picooc Mini вышли в белоснежном и черном вариантах исполнения. Как можно догадаться по названию, это уменьшенная версия ранее выпущенной модели этого производителя.

Верхняя панель весов выполнена из прозрачного стекла с белой подложкой. Выполнена в виде квадрата со стороной 260 мм.

Весы выдерживают максимальную нагрузку до 150 килограмм. Заявленная точность измерений в пределах 100 граммов.

За дополнительные измерения отвечают четыре металлические накладки, расположенные по углам и направленные к центру.

Основная часть корпуса выполнена из пластика. Устойчивое расположение на ровной поверхности обеспечивают четыре прорезиненные ножки Под питание выделен скрытый отсек на три мизинчиковые батарейки. Стартовый набор уже идет в комплекте.

Информация выводится на светодиодный дисплей расположенный в верхней зоне. Кнопок включения не предусмотрено, активация проходит автоматически достаточно просто поставить на Picooc Mini ноги.

Софт

Принцип работы этих весов основан на измерении сопротивления тела колебаниям встроенного генератора. Кости, жир и мышцы содержат разное количество воды. Анализируя эту информацию можно определить массовую долю жира и мышцы в организме. Эти данные в последующем анализируются в приложения, учитывая возраст и рост. Для проведения измерений нужно вставать на весы голыми ногами. После этого в течение нескольких секунд проходит калибровка и необходимые измерения.Умные весы Picooc Mini в режиме обычного измерения могут работать автономно, но для детального анализа и сохранения статистики потребуется установка программного обеспечения на смартфон, работающий на базе операционной системы Android или iOS.

При первом подключении предлагается создать профиль и добавить весы в аккаунт. Синхронизация проходит сканированием QR-кода на тыльной стороне весов. Данные передаются по Bluetooth.

Указываются данные владельца: вес, возраст и др. В одном приложении можно создавать и дополнительные профили для домочадцев.

Для взвешивания и получения данных необходимо нажать на иконку в нижней панели и встать на весы. После завершения замера выдается звуковое подтверждение. Отображаются данные: бальная оценка тела, тип телосложения, вес тела, доля телесного жира, доля мышц, индекс висцерального жира, COOB, доля воды, вес костей, индекс массы тела, метаболический возраст.

Выбрав любое из этих данных отображается подробная информация и рекомендация по приведению показателя в норму. Все наглядно и понятно.

Собираемые в ходе эксплуатации данные отображаются в виде прогресса и графиков. Само приложение дает рекомендации на основе данных в динамике.

Picooc Mini будут полезны еще для тех, кто планирует составлять оптимальный рацион и нагрузку в течение дня. Особенно об этом стоит задуматься тем, у кого метаболический возраст в приложении заметно отличается от реального.

Итоги по Picooc Mini

Несмотря на невысокую стоимость, Picooc Mini продемонстрировали высокое качество исполнение, детализированный замер веса и стабильную работу. Упрощением по сравнению со старшей версией, стала необходимость ручного старта синхронизации с приложением при замере веса. В остальном эта модель станет идеальным выбором под разновозрастную аудиторию, позволяя отслеживать параметры своего тела.