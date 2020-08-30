Обзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфона

События первой половины текущего года заставили большинство из нас задуматься о личной безопасности и сохранении здоровья. Худо-бедно приучили к базовым навыкам гигиены с мытьем рук. Но как показали исследования, угрозу представлять могут предметы, с которыми есть частый контакт. Например, степень загрязнения поверхности смартфона бактериями и вирусами на уровень выше, чем в общественном туалете. Тестируемый сегодня ультрафиолетовый стерилизатор Playme CVD-19 призван решать этот вопрос.

Playme CVD-19

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 1990 рублей.

Playme CVD-19 обзор

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона со светлым оформлением. Комплект включает USB-кабель и подробную инструкцию.

Playme CVD-19

Внешний вид

Конструкция представляет собой контейнер из белого пластика. Общие габариты составляют 180х98х22 мм.

Playme CVD-19

Толщина стенок ниши небольшая, за счет этого достигается высокая полезная площадь. Глубина дает возможность равномерно распределять ультрафиолетовое излучение и размещать габаритные предметы.

Playme CVD-19

Основные элементы размещены в крышке. Тут отсек под аккумулятор. Есть возможность его замены в будущем.

Playme CVD-19

Блок с двумя ультрафиолетовыми диодами с длиной волны 253.7 нм.

Playme CVD-19

За управление Playme CVD-19 отвечает механическая кнопка на крышке. Она совмещена со светодиодным индикатором.

Playme CVD-19

Внешние поверхности матовые, они не подвержены загрязнению следами пальцев.

Playme CVD-19

Тесты

Для стерилизации тут используется ультрафиолетовое излучение. Согласно медицинским и научным исследованиям, он удаляет 99.9% бактерий, грибков и вирусов. При этом он не требует дополнительной обработки поверхности очищаемых предметов и использования химических средств. Не оказывает разрушающего воздействия на экран смартфона.

Playme CVD-19

Габариты контейнера позволяют разместить внутри смартфон с диагональю экрана до 7-дюймов. Учтены современные тренды с увеличением габаритов дисплея. Помимо телефонов, обеззараживать можно предметы личной гигиены, средства для нанесения макияжа и персональные предметы, например, пульт ДУ.

Playme CVD-19

Процесс стерилизации запускается нажатием на кнопку на крышке. Отключается автоматически через заданный интервал времени. С учетом того, что диоды расположены только на крышке, после обработки одной из сторон, нужно будет повернуть телефон на другую сторону.

Playme CVD-19

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 1200 мАч. Хватает на серию сеансов стерилизации. Зарядка проводится через microUSB разъем.

Итоги по Playme CVD-19

Золото. Выбор редакции MegaObzorPlayme CVD-19 эффективно решает вопрос удаления загрязнении с поверхности смартфона, предметов личной гигиены, косметики, ключей, брелоков и пультов дистанционного управления. Встроенный аккумулятор дает возможность использовать в поездках. Проблем и сбоев в ходе эксплуатации выявлено не было.
Playme CVD-19 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Playme CVD-19
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