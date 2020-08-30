Обзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфона

События первой половины текущего года заставили большинство из нас задуматься о личной безопасности и сохранении здоровья. Худо-бедно приучили к базовым навыкам гигиены с мытьем рук. Но как показали исследования, угрозу представлять могут предметы, с которыми есть частый контакт. Например, степень загрязнения поверхности смартфона бактериями и вирусами на уровень выше, чем в общественном туалете. Тестируемый сегодня ультрафиолетовый стерилизатор Playme CVD-19 призван решать этот вопрос.

Playme CVD-19 обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 1990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона со светлым оформлением. Комплект включает USB-кабель и подробную инструкцию.

Внешний вид

Конструкция представляет собой контейнер из белого пластика. Общие габариты составляют 180х98х22 мм.

Толщина стенок ниши небольшая, за счет этого достигается высокая полезная площадь. Глубина дает возможность равномерно распределять ультрафиолетовое излучение и размещать габаритные предметы.

Основные элементы размещены в крышке. Тут отсек под аккумулятор. Есть возможность его замены в будущем.

Блок с двумя ультрафиолетовыми диодами с длиной волны 253.7 нм.

За управление Playme CVD-19 отвечает механическая кнопка на крышке. Она совмещена со светодиодным индикатором.

Внешние поверхности матовые, они не подвержены загрязнению следами пальцев.

Тесты

Для стерилизации тут используется ультрафиолетовое излучение. Согласно медицинским и научным исследованиям, он удаляет 99.9% бактерий, грибков и вирусов. При этом он не требует дополнительной обработки поверхности очищаемых предметов и использования химических средств. Не оказывает разрушающего воздействия на экран смартфона.

Габариты контейнера позволяют разместить внутри смартфон с диагональю экрана до 7-дюймов. Учтены современные тренды с увеличением габаритов дисплея. Помимо телефонов, обеззараживать можно предметы личной гигиены, средства для нанесения макияжа и персональные предметы, например, пульт ДУ.

Процесс стерилизации запускается нажатием на кнопку на крышке. Отключается автоматически через заданный интервал времени. С учетом того, что диоды расположены только на крышке, после обработки одной из сторон, нужно будет повернуть телефон на другую сторону.

Итоги по Playme CVD-19

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 1200 мАч. Хватает на серию сеансов стерилизации. Зарядка проводится через microUSB разъем.Playme CVD-19 эффективно решает вопрос удаления загрязнении с поверхности смартфона, предметов личной гигиены, косметики, ключей, брелоков и пультов дистанционного управления. Встроенный аккумулятор дает возможность использовать в поездках. Проблем и сбоев в ходе эксплуатации выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".