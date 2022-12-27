Обзор Polaris PACM 2041SW. Лучшая кофемашина для дома по параметру цена-качество

Чашка ароматного кофе – лучшее начало дня, а изучаемая сегодня кофемашина Polaris PACM 2041SW позволит сделать насыщенный кофе из обжаренных зерен одним нажатием кнопки. Из особенностей этой модели выделяются традиционный капучинатор с насадкой панарелло, итальянская помпа с давлением 20 бар, индивидуальная настройка напитков, плавная регулировка степени помола и платформа для подогрева чашек.

Polaris PACM 2041SW

Комплектация

Polaris PACM 2041SW

Коробка из плотного картона с изображением кофемашины, отметкой о 3-летней гарантии и данными по ключевым характеристикам. Комплект включает кофемашину в сборе, кабель питания, трафареты для рисунков на молочной пене, щетку для очистки, таблетку для декальцинации, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PACM 2041SW

Polaris PACM 2041SW обзор

Внешний вид

Корпус кофемашины выполнен из пластика черного цвета. Преобладает глянцевая поверхность, выглядит хорошо, но заметны следы пальцев.

Polaris PACM 2041SW

Размещается на ровной поверхности устойчиво, на основании четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение.

Polaris PACM 2041SW

На лицевой стороне расположен выступающий блок управления с набором сенсорных кнопок и светодиодными индикаторами. Выбор напитков, запуск очистки, включение подачи пара на капучинатор проходит интуитивно, управление удобное. Отдельные предупреждающие индикаторы упрощают поиск и решение возникшей ошибки.

Polaris PACM 2041SW

Снизу поддон для установки чашек, его рабочая поверхность выполнена из стали. Поплавковый датчик наглядно показывает необходимость удаления накопившейся воды.

Диспенсер у Polaris PACM 2041SW с регулируемой высотой. Можно выбирать положение под высоту чашки, также можно наливать напиток в две чашки одновременно.

Polaris PACM 2041SW

Трубка капучинатора с насадкой панарелло имеет регулируемый угол размещения. Располагается слева от диспенсера.

Polaris PACM 2041SW

На крышке есть зона для нагрева чашек, здесь же их удобно хранить в интервалах между готовкой. Рядом отсек для засыпания зерен кофе с регулятором степени помола, вмещает 250 грамм. Функция использования молотого кофе не поддерживается.

Polaris PACM 2041SW

Резервуар для воды объемом 1.8 литра фиксируется на обратной стороне корпуса. Выполнен он из полупрозрачного пластика. Присутствует датчик определения уровня воды.

Polaris PACM 2041SW

На правой стороне дверца, скрывающая отсек с заварочным блоком, контейнером для отработанного кофе и поддон для крошек. Ёмкость контейнера для отходов вмещает 10 чашек.

Polaris PACM 2041SW

Кабель питания съемный. Это повышает надежность эксплуатации и позволяет в случае необходимости самостоятельно приобрести кабель с нужной длиной.

Настройки

В этой модели предлагается доступ в сервисное меню для изменения настроек. Выбрать можно следующие параметры:
  • Время до перехода в спящий режим: 30 минут (по умолчанию), 4 часа, 8 часов, 12 часов или постоянная работа.
  • Объем для эспрессо от 30 до 80 мл.
  • Объем для кофе (американо) от 60 до 250 мл.
  • Температуру напитка.
  • Крепость кофе от 1 до 5.

Тесты

Перед первым включением налили чистую воду в резервуар, подключили кабель питания. Дождались прогрева воды, после ее завершения система сливает небольшой объем из капучинатора и диспенсера. Оптимально держать под рукой свободную чашку, чтобы было удобнее слить эту воду, если этого не делать – быстрее будет наполняться выдвижной лоток. Такое же промывание проходит и при выключении. Наливать воду в Polaris PACM 2041SW можно как извлекая резервуар, так и открыв крышку. Контролировать объем можно с помощью индикатора на лицевой панели, он напомнит о необходимости ее добавления. Мы используем деминерализованную воду.

Polaris PACM 2041SW

Далее насыпали зерна кофе в отсек на крышке. Кофемашина автоматически их подает на скрытую внутри кофемолку со стальными жерновами. Молотый кофе дальше поступает в заварочный блок и вода под давлением итальянской помпы, создающей давление до 20 бар, подает его в чашу через диспенсер.

Polaris PACM 2041SW

Для пользователя весь этот процесс проходит скрыто и без необходимости участия. Вся магия создания ароматного напитка одним нажатием на кнопку. В этой модели можно выбрать между эспрессо и американо. Также доступен режим подачи горячей воды.

Polaris PACM 2041SW

Напитки с молоком потребуют уже вашего участия. Молоко в этом случае наливается в стакан, включается режим подачи пара, и оно вспенивается при помощи капучинатора. Далее легко приготовить латте и капучино. После важно не забыть очистить капучинатор.

Polaris PACM 2041SW

В остальном кофемашина сама напомнит об отдельных процедурах: очистке отсека для отработанного кофе или добавлении воды.

Эспрессо

По умолчанию кофемашина в этом режиме наливает около 35 мл напитка. Эспрессо получается средним по крепости и вкусным. Хорошо раскрывает вкус зерен. Есть кофейная пенка крема´.

Polaris PACM 2041SW

Кофе

Чаще всего использовали режим приготовления кофе, с ним машина наливает по умолчанию 150 мл напитка. Вкусный и ароматный напиток с симпатичной пенкой. В зависимости от вкусовых предпочтений можно добавить молока или сливок.

Polaris PACM 2041SW

Капучино

Polaris PACM 2041SW

Отдельно проверили работу капучинатора с насадкой панарелло. В ходе работы дает однородную и устойчивую пену. Из нее дальше можно приготовить капучино или латте.

Polaris PACM 2041SW

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PACM 2041SW станет отличным выбором кофемашины для дома, позволяя готовить ароматный и вкусный эспрессо или американо одним нажатием на кнопку, а также в полуавтоматическом режиме капучино и латте. При доступной стоимости для такого типа устройств ее отличает высокое качество исполнения, жернова из металла, итальянская помпа с давлением до 20 бар, возможность пользовательских настроек, простое обслуживание.
Polaris PACM 2041SW получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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