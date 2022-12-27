Обзор Polaris PACM 2041SW. Лучшая кофемашина для дома по параметру цена-качество

Коробка из плотного картона с изображением кофемашины, отметкой о 3-летней гарантии и данными по ключевым характеристикам. Комплект включает кофемашину в сборе, кабель питания, трафареты для рисунков на молочной пене, щетку для очистки, таблетку для декальцинации, руководство пользователя и гарантийный талон.
Размещается на ровной поверхности устойчиво, на основании четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение.
На лицевой стороне расположен выступающий блок управления с набором сенсорных кнопок и светодиодными индикаторами. Выбор напитков, запуск очистки, включение подачи пара на капучинатор проходит интуитивно, управление удобное. Отдельные предупреждающие индикаторы упрощают поиск и решение возникшей ошибки.
Снизу поддон для установки чашек, его рабочая поверхность выполнена из стали. Поплавковый датчик наглядно показывает необходимость удаления накопившейся воды.
Трубка капучинатора с насадкой панарелло имеет регулируемый угол размещения. Располагается слева от диспенсера.
На крышке есть зона для нагрева чашек, здесь же их удобно хранить в интервалах между готовкой. Рядом отсек для засыпания зерен кофе с регулятором степени помола, вмещает 250 грамм. Функция использования молотого кофе не поддерживается.
Резервуар для воды объемом 1.8 литра фиксируется на обратной стороне корпуса. Выполнен он из полупрозрачного пластика. Присутствует датчик определения уровня воды.
На правой стороне дверца, скрывающая отсек с заварочным блоком, контейнером для отработанного кофе и поддон для крошек. Ёмкость контейнера для отходов вмещает 10 чашек.
Кабель питания съемный. Это повышает надежность эксплуатации и позволяет в случае необходимости самостоятельно приобрести кабель с нужной длиной.
Далее насыпали зерна кофе в отсек на крышке. Кофемашина автоматически их подает на скрытую внутри кофемолку со стальными жерновами. Молотый кофе дальше поступает в заварочный блок и вода под давлением итальянской помпы, создающей давление до 20 бар, подает его в чашу через диспенсер.
Для пользователя весь этот процесс проходит скрыто и без необходимости участия. Вся магия создания ароматного напитка одним нажатием на кнопку. В этой модели можно выбрать между эспрессо и американо. Также доступен режим подачи горячей воды.
Напитки с молоком потребуют уже вашего участия. Молоко в этом случае наливается в стакан, включается режим подачи пара, и оно вспенивается при помощи капучинатора. Далее легко приготовить латте и капучино. После важно не забыть очистить капучинатор.
В остальном кофемашина сама напомнит об отдельных процедурах: очистке отсека для отработанного кофе или добавлении воды.
Отдельно проверили работу капучинатора с насадкой панарелло. В ходе работы дает однородную и устойчивую пену. Из нее дальше можно приготовить капучино или латте.